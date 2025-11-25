Alo Yoga官網全網7折
趨勢科技將推出業界最完整的企業人工智能風險管理方案
AI Application Security 將跟隨一整套全新的方案功能在 AWS re:Invent 推出
香港 - Media OutReach Newswire - 2025年 11月25日 - 全球網絡保安方案領導廠商趨勢科技（東京證券交易所股票代碼：4704 ）將於 12 月舉行的 AWS re：Invent 活動中推出 Trend Vision One™人工智能保安方案。這個業界首套專為人工智能驅動環境提供主動式集中曝險管理的方案，內建了無可匹敵的數據分析，能保護整個人工智能應用程式組合從模型開發到運作期的安全，將主動式防護延伸至人工智能部署的每一階段，並與其他領先的人工智能防護功能一起整套推出。
進一步了解即將在 AWS re：Invent 2025 發表的人工智能保安方案及 Trend Vision One 創新技術：https://resources.trendmicro.com/AWSreInvent.html
趨勢科技企業事業群營運長金敬秀：「企業難以承受在創新期間缺乏監管所帶來的風險。我們的目標是要為人工智能安全奠定基礎，並建立防護措施讓人工智能轉型能與安全和信任並駕齊驅。從一開始我們就以這樣的原則來打造人工智能，讓企業能充滿信心地向前邁進，將人工智能成為企業成長的核心。」
企業正在快速建構人工智能系統，但絕大多數企業都無法掌握這些系統是如何處理資料、如何作出決策，或如何遭黑客利用。傳統保護用戶端、網絡及雲端的防護工具無法了解模型的行為或人工智能相關的風險，例如提示注入、資料下毒，或輸出竄改。這讓企業曝露於錯誤和盲點中，而現有工具從未被設計來解決這些問題。
這就是 Trend Vision OneTM 能改變遊戲規則的地方，它能提供一套全方位方法來偵測人工智能模型的風險，並透過智慧的人工智能保護機制來自動提供防護。
有了AI Application Security，人工智能掃瞄儀就能持續監控不同模型來發掘漏洞，並套用人工智能保護機制來防範威脅，建立一套流暢、主動、封閉迴路的人工智能風險管理系統。
儘管企業對人工智能風險的意識越來越高，但絕大多數企業部署的系統仍缺乏足夠的資訊保安檢查。根據 2025 年世界經濟論壇指出，即使資料外洩的平均成本已突破 440 萬美元，但僅有 37% 企業在推出人工智能之前預先做了安全評估。
為了解決新興威脅並簡化資訊保安管理，趨勢科技提供幾項整合的保安工具，專門以主動、人工智能驅動防護來保護雲原生環境，包括：
人工智能資訊保安藍圖與風險啟示：建立可稽核的人工智能管治機制，並統一以視覺化呈現風險態勢，提供可執行的啟示，協助企業在開發流程及整個組織中，強化合規並保護專有模型。
雲端風險管理（CRM） – Project View：透過實時監控、即時威脅警報及涵蓋整個供應鏈流程的整體組合風險可視性，來消除開發資訊保安（dev-security）的壁壘。涵蓋包含 Amazon Web Services、Microsoft Azure 及 Google Cloud Platform 等多重雲環境的無代理程式漏洞偵測，以全天候 24 小時更新的資產可視性來提供零衝擊部署。
容器與程式碼防護：在開發流程的前期引進漏洞評估以提供早期防護，透過自動化來減輕人員負擔，並確保一致性套用政策。最新的檔案一致性監控可保護關鍵的系統檔案，並支援 Kubernetes 與 eBPF 來提升運作期防護。
檔案防護與 NetApp Storage 支援 (FSx)：採用安全優先的設計為雲端儲存提供實時的惡意程式與勒索程式防護。（檔案永遠不會離開其環境，且掃描只會在本機上執行，只有元數據會傳送至趨勢科技。） 以 Kubernetes 架構功能自動擴充，並透過 Trend Vision One 來提供完整的可視性。
代理式 SIEM 及 AWS 原生記錄檔整合：人工智能原生雲端偵測與回應結合了實時可觀察性、基於威脅情報的入侵指標掃描，以及自動化資訊保安應變程序手冊。可在數小時內快速擷取新的雲端應用程式記錄檔，並與趨勢科技威脅情報進行關聯。
Zero Trust Secure Access –AI Secure Access：將零信任架構延伸至生成式人工智能工具，透過精細化政策管控，確保員工互動安全、防止敏感資料外洩，並有效降低影子 IT 所帶來的重大風險。
Omdia 首席分析師 Dave Gruber 表示：「隨著企業積極運用人工智能以在營運環境中取得優勢，大多數企業也同時面臨人工智能保安與管治等不同層面的重大風險。要降低這些風險，必須在模型與應用的開發、部署及使用過程中，具備全面的可視性與治理能力。」
關於趨勢科技
趨勢科技為網絡資訊保安方案全球領導廠商，致力建立一個讓人們、政府與企業安全交換資訊的世界。趨勢科技運用其深厚的安全專業知識與人工智能技術，保護全球超過 50 萬家企業及數百萬名個人用戶，涵蓋雲端、網絡、用戶端與各類裝置。核心產品 Trend Vision One™ 是唯一由人工智能驅動的企業級網絡保安平台 ，能夠集中網絡風險曝險管理與保安運作，並在駐場、混合雲及多重雲環境中提供多層次防護。趨勢科技所提供的卓越威脅情報，讓不同機構能夠主動防禦每日數以億計的網絡威脅。主動防護，由此啟廸。TrendMicro.com
