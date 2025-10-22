趨勢科技榮獲Forrester評選為網絡分析與可視性（NAV）領導者

Trend Vision One™ 在 NAV 方案市場中名列頂尖供應商

香港 - Media OutReach Newswire - 2025年10月22日 - 全球網絡保安方案領導廠商趨勢科技（東京證券交易所股票代碼：4704）榮獲 Forrester 評選為網絡分析與可視性（Network Analysis and Visibility, NAV）方案領導者。在該研究機構的獨立市場評估中，趨勢科技旗艦平台 Trend Vision One™ 在「現有產品」項目中，於受評的 12 項方案中皆獲得最高分。



參考《The Forrester Wave™：Network Analysis and Visibility Solutions, Q4 2025》報告：https://www.trendmicro.com/explore/forrester-wave-nav



趨勢科技平台長暨業務長金敬秀表示：「隨著企業加速雲端應用、物聯網整合與人工智能驅動創新，對深入且以網絡為基礎的可視性需求因而大幅提升。透過我們的平台，趨勢科技協助客戶降低風險曝露、更快速地偵測與回應，並在威脅升級前於整個機構落實零信任防護。」



Trend Vision One™ 結合網絡偵測與回應（NDR）及網絡風險曝險管理（CREM），提供以下優勢：





XDR 全面可視性： 整合端點、網絡、身份、電郵、雲端與數據的遙測資訊，實現更快速的威脅偵測、更深入的調查，與及更迅速的回應。

主動式資訊風險曝險管理：CREM 持續發掘資產、即時評估風險並自動執行緩解措施，主動降低網絡風險。



Forrester 報告指出 Trend Vision One™ 的關鍵能力包括：





「採用最佳化整合架構，於東西向（內部橫向）與南北向（外部進出）流量中展現卓越的威脅偵測效能。」

「直覺式工作流程與威脅捕獵功能，支援自訂化調查與視覺化分析。」

「憑藉豐富的遙測資料，具備高度可自訂的偵測邏輯。」

「提供高度強化的合規監控，支援多種法規框架，並支援用戶自建檢核框架。」

「支援精細層級的角色為基存取管控設定與權限分配。」



Forrester 報告亦指出：「趨勢科技相當適合預算或資源有限的機構，以及希望獲得整合式『單一視窗』體驗的現有客戶。」



免責聲明：Forrester 並不推薦其研究出版物中提及的任何公司、產品、品牌或服務，也不建議任何人僅依據該等出版物的評級選擇任何公司或品牌的產品與服務。相關資訊係基於當時可得的最佳資料來源，意見反映當下的專業判斷，並可能隨時間改變。如需了解 Forrester 的客觀性，請參閱其官方說明。



關於趨勢科技

趨勢科技為網絡資訊保安方案全球領導廠商，致力建立一個讓人們、政府與企業安全交換資訊的世界。趨勢科技運用其深厚的安全專業知識與人工智能技術，保護全球超過 50 萬家企業及數百萬名個人用戶，涵蓋雲端、網絡、用戶端與各類裝置。核心產品 Trend Vision One™ 是唯一由人工智能驅動的企業級網絡保安平台，能夠集中網絡風險曝險管理與保安運作，並在駐場、混合雲及多重雲環境中提供多層次防護。趨勢科技所提供的卓越威脅情報，讓不同機構能夠主動防禦每日數以億計的網絡威脅。主動防護，由此啟廸。

TrendMicro.com







