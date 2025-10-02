趨勢科技榮獲IDC MarketScape評選為全球XDR領導廠商

Trend Vision One™ Security Operations 專為新世代 SOC 而打造

香港 - Media OutReach Newswire - 2025年10月2日 - 全球網絡保安方案領導廠商趨勢科技（東京證券交易所股票代碼：4704）宣佈，榮獲 IDC MarketScape：2025 年全球擴展式偵測及回應（XDR）軟件廠商評比註一評選為領導者。



趨勢科技平台長暨業務長金敬秀表示：「我們認為 IDC 最新的 XDR MarketScape 報告進一步確認了趨勢科技在人工智能資訊保安領域的領導地位。我們很榮幸能因持續支援保安運作中心團隊對應複雜攻擊、資訊科技環境挑戰與警示疲勞而獲得肯定。透過將分散的數據轉化為有價值啟示，並加速威脅回應，我們賦能 SecOps 團隊主動守護機構安全。」



Trend Vision One™ Security Operations 將網絡風險曝險管理（Cyber Risk Exposure Management, CREM）與 Agentic SIEM、XDR 及 Agentic SOAR 整合於單一平台，提供無與倫比的偵測、調查與回應能力。



報告指出：「Trend Vision One 平台的命名反映了趨勢科技所追求的目標：將預防性資訊保安措施與風險量測結合，以網絡作為風險衡量的中介，並運用人工智能、自動化及遙測來正確落實偵測與回應。」同時，該報告亦重點指出趨勢科技多項領先優勢，包括：





Trend Vision One™ 平台具備廣泛的原生能力。 SecOps 涵蓋用戶端、雲端、電郵、網絡、數據（包含組合中各層級的 FIM 與 DLP）、以及身份的原生偵測與回應功能。趨勢科技的原生威脅情報來自全球超過 2.5 億感測器部署、MDR 服務，以及趨勢科技資訊保安威脅研究團隊與 Zero Day Initiative（ZDI）共超過 500 位威脅研究員的啟示。

趨勢科技提供多元整合與日誌蒐集方法。 SecOps 擁有超過 80 項原生整合，涵蓋網絡、身份、雲端活動、第三方資訊保安及熱門應用程式日誌，如 Salesforce、Microsoft Entra ID 與 Office365。

Trend Vision One 以網絡風險曝險管理為核心，包括受攻擊面探索、針對性攻擊路徑預測、弱點評估、風險管理及曝險管理。Trend Companion 人工智能助理能透過建議後續動作來提升分析師效率。

Trend Vision One 的儀表板可直接激發行動。儀表板備有預設小工具，如「已偵測弱點」、「高風險裝置／用戶」、「機構風險指數」及「MITRE ATT&CK參考對照」等，協助分析師快速檢視未結案事件、緊急 CVE、未分派警示與啟示、已偵測弱點及觀察到的攻擊技術。

趨勢科技採用點數制授權模式，讓客戶自主分配使用。 客戶可依需求將授權點數分配到不同軟件或服務。IDC 在研究中向各家廠商索取定價資訊（受保密協議保護），在不涉及機密資訊的前提下，IDC 特別肯定趨勢科技 SecOps 定價採用點數購買方式的好處。



IDC MarketScape 指出：「Trend Vision One 平台長期以來，都是整合多層安全防護及提供資訊保安分析的基礎架構，能夠在雲端、駐場及混合環境中統一風險啟示，並於多層面進行偵測與回應。Trend Vision One 能納入用戶端、雲端、電郵、網絡、資料與身份等層級的資訊，並透過政策監控與執行來識別入侵跡象。」



關於IDC MarketScape



IDC MarketScape廠商評比模型是專為評估科技與服務供應商在特定市場之整體競爭力而設計。其研究採用一套包含質化與量化兩種條件的嚴格評分機制，進而導出廠商於特定市場之競爭地位的單一圖表。IDC MarketScape 提供了一個清晰的評估框架，用以比較各科技供應商在產品與服務、能力與策略，以及當前與未來市場成功要素上的表現。此框架同時也為技術採購者提供 360 度的全方位洞察，協助評估現有及潛在供應商的優勢與劣勢。







關於趨勢科技

趨勢科技為網絡資訊保安方案全球領導廠商，致力建立一個安全的數碼資訊交換世界。憑著數十年的資訊保安專業經驗、全球威脅情報與持續不斷的創新，趨勢科技跨雲端、網絡、裝置及用戶端、透過人工智能驅動的網絡資訊保安平台隨時守護著全球數十萬家企業機構及數百萬用戶。作為雲端及企業網絡資訊保安領導廠商，趨勢科技的平台提供了各種強大的進階威脅防禦技術，專為如 AWS、Microsoft 及 Google 的環境提供最佳化、中央化視野及更快更有效的偵測與回應威脅。趨勢科技共有 7000 多名員工，遍布全球 70 個國家及地區，協助企業機構保護其連網世界。

