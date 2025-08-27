天文台：若低壓區發展成熱帶氣旋將發一號波
趨勢科技獲 IDC MarketScape 評為曝險管理領導者
Trend Vision One™ 網絡風險曝險管理可有效降低營運壁壘及量化網絡風險
香港 - Media OutReach Newswire - 2025年8月27日 - 全球網絡保安方案領導廠商趨勢科技（東京證券交易所股票代碼：4704）宣佈，其網絡風險曝險管理Cyber Risk Exposure Management（CREM）產品在IDC MarketScape：2025年全球曝險管理廠商評比註一中被評選爲領導者。
了解趨勢科技在 IDC MarketScape 中的領導地位： https://www.trendmicro.com/explore/idc-marketscape-exposure-management
趨勢科技營運長 Kevin Simzer 表示：「有效管理風險是打造成功企業的關鍵。透過我們的網絡風險曝險管理方案，企業能以單一平台主動了解並掌握整個環境中的各種風險。這不僅簡化了合規和風險管理，也幫助企業將資訊保安策略與業務和創新目標緊密結合。」
IDC MarketScape 點出趨勢科技的重點優勢：
「趨勢科技結合了原生的安全態勢管理工具與多種第三方整合，將曝險相關的遙測資料導入網絡風險曝險管理平台，並集中管理各類風險，包括身份驗證相關風險。用戶也可透過 Trend Vision One 製作程序手冊，自動化處理端點與帳號的修正作業。」
「用戶可啟動 Trend Companion GenAI 助理，用自然語言查詢平台內的風險資訊，並取得提升保安的建議。系統亦會根據用戶在平台中的位置，提供可直接執行的建議提示。」
IDC MarketScape 指出：「Trend Vision One 的網絡風險曝險管理特別適合希望整合資訊保安工具並自動化進行修正的企業，同時還能在趨勢科技生態系統內完成合規需求報告。該方案相當適合那些重視在單一平台內整合資產盤點、預測分析與自動化回應的買家，特別是將減少營運壁壘及降低可衡量風險視為策略重點的企業。」
註一：IDC MarketScape：2025 年全球網絡風險曝險管理廠商評比（文件編號：US52994525IDC 年，日期：2025 年 8 月）
關於IDC MarketScape
IDC MarketScape廠商分析模型是專為評估科技服務商在特定市場之整體競爭力而設計。其研究方法採用一套包含質化與量化兩種條件的嚴格評分機制，從而顯示廠商於特定市場之競爭地位。其能力（Capabilities）評分衡量供應商在短期內的產品、市場佈局（go-to-market）與業務執行表現。策略（Strategy）評分則衡量供應商策略在 3 到 5 年期間與客戶需求的一致性。供應商的市場佔有率則以圖示大小來呈現。
關於趨勢科技
趨勢科技為網絡資訊保安方案全球領導廠商，致力建立一個安全的數碼資訊交換世界。憑著數十年的資訊保安專業經驗、全球威脅情報與持續不斷的創新，趨勢科技跨雲端、網絡、裝置及用戶端、透過人工智能驅動的網絡資訊保安平台隨時守護著全球數十萬家企業機構及數百萬用戶。作為雲端及企業網絡資訊保安領導廠商，趨勢科技的平台提供了各種強大的進階威脅防禦技術，專為如 AWS、Microsoft 及 Google 的環境提供最佳化、中央化視野及更快更有效的偵測與回應威脅。趨勢科技共有 7000 多名員工，遍布全球 70 個國家及地區，協助企業機構保護其連網世界。
