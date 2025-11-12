最平稅貸利息、現金優惠回贈大比拼 抓緊借平錢機會
趨勢科技獲 IDC MarketScape 評選為全球消費者數碼生活防護領導者
香港 - Media OutReach Newswire - 2025年11月12日 - 全球網絡保安方案領導廠商趨勢科技（東京證券交易所股票代碼：4704 ）宣布榮獲 IDC MarketScape《全球消費者數碼生活防護 2025 供應商評估報告》*評選為領導者。
了解更多資訊：https://www.trendmicro.com/explore/idc-marketscape-cdlp
趨勢科技消費性事業群營運長郭登翔表示：「我們非常榮幸獲得 IDC MarketScape 評選為消費者數碼生活防護領域的領導者。我們對當前與未來威脅的深刻理解，結合創新方案及對客戶需求的深入洞察，令我們的策略專注於持續保護消費者免受今日與未來威脅的侵害。」
報告指出：「趨勢科技是全球資訊保安領域的知名企業之一，專注於保護數碼生活，確保連網裝置與線上活動中的資訊交換安全。趨勢科技的主要優勢，是透過先進技術與長期深耕的威脅研究能力來提供保安防護。」
此外，報告特別強調：「趨勢科技是首家推出專屬防騙方案的資訊保安廠商，其產品功能包括由人工智能即時驅動的威脅偵測與詐騙防護、主動私隱保護，以及整合多裝置安全管理至單一系統平台的工具。」
根據IDC MarketScape 說明：「趨勢科技是個人、家庭與小型及家居辦公室尋求高效易用數碼生活防護的實用選擇。其實時人工智能威脅偵測與主動私隱防護（包括現代化防騙功能），特別適合重視簡單易用方案的消費者與小型及家居辦公室，能保護機密敏感資料與裝置，同時降低成為詐騙受害者的風險。」
*（Worldwide Consumer Digital Life Protection 2025 Vendor Assessment, 文件編號：US52976725，日期：2025 年 10 月）
關於IDC MarketScape
IDC MarketScape廠商評比模型是專為評估科技與服務商在特定市場之整體競爭力而設計。其研究採用一套包含質化與量化兩種條件的嚴格評分機制，進而導出廠商於特定市場之競爭地位的單一圖表。IDC MarketScape 提供了一個清晰的評估框架，用以比較各科技供應商在產品與服務、能力與策略，以及當前與未來市場成功要素上的表現。此框架同時也為技術採購者提供 360 度的全方位啟示，協助評估現有及潛在供應商的優勢與弱點。
關於趨勢科技
趨勢科技為網絡資訊保安方案全球領導廠商，致力建立一個讓人們、政府與企業安全交換資訊的世界。趨勢科技運用其深厚的安全專業知識與人工智能技術，保護全球超過 50 萬家企業及數百萬名個人用戶，涵蓋雲端、網絡、用戶端與各類裝置。核心產品 Trend Vision One™ 是唯一由人工智能驅動的企業級網絡保安平台，能夠集中網絡風險曝險管理與保安運作，並在駐場、混合雲及多重雲環境中提供多層次防護。趨勢科技所提供的卓越威脅情報，讓不同機構能夠主動防禦每日數以億計的網絡威脅。主動防護，由此啟廸。
