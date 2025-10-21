趨勢科技與緯創數技投資攜手打造全價值鏈企業級人工智能轉型工廠

Magna AI致力重新定義全球企業級人工智能的未來

香港 - Media OutReach Newswire - 2025年10月21日 - 全球網絡保安方案領導廠商趨勢科技（東京證券交易所股票代碼：4704 ）宣佈，與緯創數技投資控股股份有限公司（Wistron Digital Technology Holding Company，以下簡稱緯創數技）簽署合作意向書成立 Magna AI 公司，結合其強大的人工智能基礎架構與系統整合能力建立「全價值鏈全球人工智能轉型工廠」。



Magna AI結合策略規劃、架構設計、系統整合及運作的全方位能力，提供安全、端到端的人工智能平台，協助全球企業與組織加速落地人工智能，邁向智慧型企業的未來。



了解更多資訊：www.MagnaAI.com



Magna AI的獨特之處在於結合了緯創數技在人工智能硬件與系統整合上的深厚實力，與及趨勢科技整合NVIDIA NIM微服務的人工智能軟件與資訊保安平台技術的領導優勢，透過整合雙方核心能力，打造出一個統一的「人工智能工廠模式」，提供安全、端到端的人工智能平台，助力企業快速建構並部署下一代人工智能工廠，其中包括：



人工智能運算與基礎架構：可依需求在公有雲、私有雲、主權雲或駐場環境中進行架構設計、部署與優化。

人工智能原生應用程式與自動化：為不同地域及企業度身打造實際可用的人工智能方案。

人工智能驅動的產業方案與平台：針對金融、醫療、能源、政府等特定領域的挑戰與機會，提供度身打造的轉型方案。

人工智能安全體驗：在人工智能技術組合的每一層面中，從設計階段即內建保安防護，確保可信性、韌性與合規。

人工智能服務與顧問：採用預先部署工程師模式，將專家直接融入客戶營運環境中，以加速實現成果。



這種「全組合、前端整合」的運作模式，將協助政府、產業及全球企業快速、安全且具規模地邁進人工智能時代。



趨勢科技執行長陳怡樺表示：「在人工智能世界中，安全不再是事後考量——它是一個基礎。透過Magna AI，我們將企業級防護嵌入人工智能轉型的核心。作為全球軟件與資訊保安領域的領導者，我們的願景非常明確：打造值得信任、安全且具變革力的人工智能。」



緯創數技董事長黃柏漙表示：「Magna AI展現了我們堅定不移的承諾，致力於推動大規模、高效能的人工智能基礎架構與系統建設，並以緯創數技的戰略支持為後盾，實現具體而可衡量的成果。這合作象徵著智能轉型新時代的開啟，結合我們在全球製造與系統整合領域的深厚專業，推動下一代人工智能驅動創新的發展。」



Moataz BinAli博士被任命為Magna AI的執行長。他擁有超過二十年在全球頂尖科技公司（包括趨勢科技、SAP、IBM與Microsoft）的豐富經驗，專長於推動創新與擴展科技事業。



BinAli博士表示：「我們不僅是建立一家公司，也正在打造下一場智能革命的核心。我們的使命是提供安全、可擴展且具自我運作能力的人工智能方案，讓企業能在新世代中領先。」



Magna AI公司在全球創新樞紐設立總部，致力成為企業展開人工智能轉型旅程的首選合作夥伴。它將站在這場全球變革的最前線，提供人工智能驅動方案，幫助企業快速且永續地優化營運，實現全面人工智能轉型。



關於趨勢科技

趨勢科技為網絡資訊保安方案全球領導廠商，致力建立一個安全的數碼資訊交換世界。憑著數十年的資訊保安專業經驗、全球威脅情報與持續不斷的創新，趨勢科技跨雲端、網絡、裝置及用戶端、透過人工智能驅動的網絡資訊保安平台隨時守護著全球數十萬家企業機構及數百萬用戶。作為雲端及企業網絡資訊保安領導廠商，趨勢科技的平台提供了各種強大的進階威脅防禦技術，專為如 AWS、Microsoft 及 Google 的環境提供最佳化、中央化視野及更快更有效的偵測與回應威脅。趨勢科技共有 7000 多名員工，遍布全球 70 個國家及地區，協助企業機構保護其連網世界。

www.trendmicro.com







關於Magna AI

Magna AI 是一家提供全價值鏈的人工智能轉型工廠，致力於引領智慧企業的未來發展。公司以策略、工程、系統整合與營運為一體的統合方法，提供安全且高效的人工智能基礎設施、應用程式及服務，推動企業實現可衡量、可擴展、全組織範圍的數位轉型。憑藉 NVIDIA、緯創數技與趨勢科技的技術與資源支援，Magna AI 助力企業自信邁向智慧化、適應性強且未來準備完善的組織，開創數位化轉型新紀元。







