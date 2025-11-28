焦點

精神科醫生籲感不安即遠離資訊　附情緒熱線

Media OutReach Newswire

趨勢科技預測網絡罪行在 2026 年全面工業化

趨勢科技

香港 - Media OutReach Newswire - 2025年11月28日 - 全球網絡保安方案領導廠商趨勢科技（東京證券交易所股票代碼：4704 ）發佈《2026 資訊保安預測報告》，警告來年將標誌著網絡罪行真正邁入工業化階段。人工智能與自動化已令歹徒能夠全自動完整執行從偵察到勒索的攻擊行動，為企業防護帶來前所未有的速度、規模與複雜性。

參考《The AI-fication of Cyberthreats – Trend Micro Security Predictions for 2026》報告：
https://www.trendmicro.com/vinfo/hk/security/research-and-analysis/predictions/the-ai-fication-of-cyberthreats-trend-micro-security-predictions-for-2026

趨勢科技香港澳門區顧問總監李浩然表示：「在2026年，網絡罪行不再是服務產業，而是完全自動化的一年。我們正進入一個由人工智能代理主導的時代，它們能在無需人類介入的情況下發現系統弱點、加以利用並牟利。防護者的挑戰不再只是偵測攻擊，而是如何跟上機器驅動的威脅節奏。」

報告指出，生成式人工智能與代理系統正在改變網絡罪行的經濟模式。能實時調整的自主入侵行動、可不斷重寫自身程式碼的多形態惡意程式，以及利用深偽技術的社交工程，將成為黑客的標準工具。同樣的自動化也威脅著企業，可能帶來大量合成程式碼、遭污染的人工智能模型，以及隱藏於合法工作流程中的缺陷模組，模糊了創新與惡意濫用之間的界線。

混合雲環境、軟件供應鏈與人工智能基礎設施預計將成為 2026 年的主要攻擊目標。遭污染的開源套件、惡意容器映像檔，以及過度授權的雲端身份將成為常見攻擊途徑；同時，國家支持的組織將愈多採用「先收集、後解密」策略，以對應未來量子運算發展下的間諜活動。

勒索程式正演變為一個人工智能驅動的生態系統，能自我管理，例如自動識別受害者、利用弱點，甚至透過「自動化勒索機器人」與目標談判。趨勢科技研究人員預期這些行動將更快速、更難追蹤，並更具持續性，而動機不再單是進行加密勒索，而是針對數據本身。

趨勢科技建議全球機構應從被動防禦轉向主動強化韌性，將安全嵌入人工智能應用、雲端運作及供應鏈管理的每一層。能夠整合符合道德倫理的人工智能使用、適應性防禦與人類監督的組織，將最有可能在未來取得成功。

趨勢科技的 2026 年預測勾勒出一條前進之路，基於可視性、具有人類驗證的自動化，以及將安全視為戰略基礎設施的文化轉變。那些能在速度與管治、智慧與道德之間取得平衡並安全創新的機構，將在日益自主化的世界中樹立信任與韌性的標準。


關於趨勢科技

趨勢科技為網絡資訊保安方案全球領導廠商，致力建立一個讓人們、政府與企業安全交換資訊的世界。趨勢科技運用其深厚的安全專業知識與人工智能技術，保護全球超過 50 萬家企業及數百萬名個人用戶，涵蓋雲端、網絡、用戶端與各類裝置。核心產品 Trend Vision One™ 是唯一由人工智能驅動的企業級網絡保安平台，能夠集中網絡風險曝險管理與保安運作，並在駐場、混合雲及多重雲環境中提供多層次防護。趨勢科技所提供的卓越威脅情報，讓不同機構能夠主動防禦每日數以億計的網絡威脅。主動防護，由此啟廸。

TrendMicro.com



