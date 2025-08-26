足本全片｜屯門亦園路謀殺案拘13人 警方交代案情

【Now新聞台】一名51歲男子，本周一被發現倒斃在屯門亦園路近港深西部公路橋底一部七人車旁，警方調查後列為謀殺案處理，新界北總區刑事總部署理高級警司鄧翊几簡報案情時指，經剖屍發現死者右邊頭部有刀傷，疑被斬傷血管後失血過多致命。

鄧翊几又稱，經初步調查及翻看閉路電視片段顯示，死者當日凌晨一時駕車離開新生村寓所時，曾被兩部私家車前後攔截，其後遭約十名男子持刀指嚇，當中有人持刀從後斬傷死者頭部，並將他押上七人車帶走，死者其後被發現伏屍亦園路。

調查發現案件疑涉及非法活動金錢糾紛，警方於昨日及今日分別在多處地方拘捕十三人，包括10男3女，相信仍有涉案者潛逃。

