《足球女將》掀女足熱 螢花主教練盧均宜冀增加場地及賽事延續熱潮（江瓔庭報道）

【Now新聞台】世界盃開鑼帶動足球熱潮，本地女足近日亦愈來愈受關注，有球員及教練期望解決場地及賽事不足問題，繼續推動女足發展。

電視節目《足球女將》中來自不同背景的隊員組成螢花女子足球隊，讓觀眾見證她們的努力與進步，兩個月前的終極一戰，對於螢花來說並不是句號。

螢花女子足球隊技術總監郭嘉諾：「最後要多謝這麼多位香港的球迷。」

當日大批球迷入場支持她們對標準流浪的友誼賽，網上直播最高峰時有近2萬人觀看。

這天螢花隊員出席世界盃活動，隊長樂琳直言沒想過本地女足可吸引這麼多人留意，希望球隊將來可挑戰聯賽。

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螢花女足隊長樂琳：「平日練球已經很難，大家各有各工作，不是職業(球員)，職業(球員)足球就是工作，我們就不是。至少要維持螢花，一定不可以解散或完結，要繼續一起多踢球、表演或比賽也要繼續。」

和樂琳一樣曾入選港隊青訓的Faye認為，球場外的宣傳也重要。

螢花女足隊員Faye：「更多平台去宣傳不同賽事，一定會對女足發展更好，大家會知道不單止男子足球很有競技性，女子足球也可以很精彩，甚至小朋友踢球也很刺激很好看。」

前港腳兼螢花主教練盧均宜說過，球隊水平媲美乙組，但發展女足首要解決場地問題。

螢花女子足球隊主教練盧均宜：「說真我們很多梯隊比賽、超聯比賽、甲乙丙組比賽，其實都不夠場地應付，再加上女子(場地)應該負荷太大，所以我認為政府需要提供多些球場，給予更多機會她們去比賽。外國基本上每個星期都有比賽，但香港有時一個月只有一場比賽，真的太少，我覺得令到球員的能力及水平降低。」

他期望節目的熱潮令更多人關注女足，將看球變為日常。

盧均宜：「香港基本上有很多球員形象不錯，可以做一個明星化，令多些球迷入場簽名拍照，使他們有歸屬感，每次來到如追星般。」

盧均宜又稱，希望透過自身經歷貢獻予本地足球，鼓勵更多女孩子參與這項運動。

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