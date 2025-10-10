恒生私有化：一文睇有何好處？股東仍可收息？
足球教頭機場禁忌圖曝光！影山雅永巴黎落網的駭人黑歷史！
足球教頭機場禁忌圖曝光！影山雅永巴黎落網的駭人黑歷史！
足球教練的意外機場驚魂
哎喲，誰能想到，日本足球界的大人物影山雅永，58歲的技術委員長，本來要飛智利考察U20世界盃，結果在巴黎戴高樂機場轉機時，變成國際新聞主角！😅
10月2日，他被法國警方當場抓包，罪名是進口兒童色情製品。Sankei新聞畫面顯示，他戴著口罩低頭出庭，辯稱「那是AI藝術品」，但警方咬定圖中有真人影像。
JFA 10月8日火速解僱，這位曾執教澳門隊、岡山綠雉的教頭，從綠茵場跌進尷尬深淵，也太戲劇了吧？
從岡山到澳門的職業高峰
影山雅永的足球路，本來風光無兩。1967年出生，橫濱大學畢業後，從1990年代起執教岡山綠雉、清水S-Pulse，2019-2021年帶澳門國家隊，帶隊闖亞洲盃資格賽。😏
JFA官網記錄，他2023年升技術委員長，專責青訓。Asahi報導，他以嚴格訓練聞名，澳門球迷愛他「鐵血教頭」風格。但這次巴黎一劫，讓他從教練變被告，網友直呼：「足球夢碎，AI藝術救不了！」這種高峰到谷底，也太急轉彎。
巴黎法庭的尷尬辯護
事件細節聽來像諜戰片！影山雅永攜帶的電子設備裡，有兒童色情圖像，法國海關掃描一查，當場扣人。😔 NHK訪談，他出庭時聲稱「純藝術，AI生成」，但調查顯示部分真人。
法院判18個月緩刑，沒收設備，他當天獲釋，但護照扣住。Reuters指出，這案觸法國嚴格兒童保護法，日本公民海外犯罪，JFA內部震動。澳門媒體回顧，他執教時風評好，這波讓前球員傻眼。
足球界與網友的熱議風暴
新聞一出，日本足球圈像被踢中要害！JFA聲明「嚴正處理」，岡山綠雉發文「震驚」，澳門足總說「不知情」。😲 X上#影山雅永熱搜，網友分成兩派：「AI藝術？藉口太爛！」vs「私人隱私，別過度解讀。」
華人圈轉載：「教頭變被告，澳門球迷傷心。」BBC分析，這案或影響JFA青訓形象，受害者保護成焦點。這種風暴，從綠茵到法庭，也太跨界。
反思的尷尬教訓
影山雅永的落網，像足球界的黃牌警告。從嚴格教練到法國被告，這提醒大家：權力背後的隱私，別輕忽。😉 JFA內部檢討海外行為規範，澳門球迷懷念他的訓練。這案子，雖然緩刑結束，但餘波未平，讓人感慨職業生涯的無常。
Japhub小編有話說
影山雅永這機場一劫，從足球教頭變尷尬被告，AI藝術救不了他的綠茵夢！😆 小編覺得這案子像黃牌警告，你呢？
JFA解僱夠快嗎？快留言你的看法，或者分享類似職業糗事。誰說足球無戲？這出，夠我們聊好久！⚽
