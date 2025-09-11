Apple Watch 推量血壓 醫生指不等同醫療監測
足球少年如何變日劇新霸主？鈴木仁183公分藏什麼秘密？
足球少年如何變日劇新霸主？鈴木仁183公分藏什麼秘密？
從足球場踢進星光圈
鈴木仁的故事，聽起來就像一部熱血少年漫！1999年7月22日，他出生在東京，高中時是足球部的主力，滿身陽剛氣息，跑起來帥到炸！⚽
2014年，15歲的他參加Amuse事務所的試鏡大賽，硬是從一堆人中殺進決賽，順利簽約出道！《Japaholic》報導說，他那時還是個青澀小伙，帶著一股「不試試怎麼甘心」的衝勁，
沒想到這一腳就踢進了演藝圈！2016年，他挑戰《MEN'S NON-NO》模特甄選，前一年還被書面審查刷掉，結果這次憑著「我要贏」的決心，拿下亞軍，成為當屆最年輕的專屬模特兒！
X上粉絲回憶：「當年的鈴木仁，像是從球場直奔伸展台的陽光男神！」😉 這起點，真的帥到沒朋友！
時尚圈的清新男神
成為《MEN'S NON-NO》專屬模特兒後，鈴木仁的183公分高挑身材和「鹽顏系」帥臉，瞬間讓時尚圈淪陷！他被媒體拿來跟坂口健太郎比，說他有種「低調卻超抓眼」的少年氣質。
他的雜誌硬照總是又酷又自然，穿什麼都像天生模特兒！😎 Instagram（@jin_suzuki_722）上，他的穿搭貼文隨隨便便就破千讚，
粉絲留言：「仁哥這身高，穿垃圾袋都像高級訂製！」😄 他在時尚派對上也超搶鏡，那種陽剛又清爽的氣場，讓人一秒就愛上。
螢幕大爆發：從配角到主角
2018年，鈴木仁的事業直接開火箭！他在《花過天晴～花樣男子 Next Season～》裡演金髮貴公子成宮一茶，帥氣又帶點壞壞的魅力，瞬間把少女粉絲的心偷走！
他在訪問中坦言，自己跟成宮一茶的個性完全相反，還因為《花樣男子》是家人超愛的經典，接演時緊張到睡不著！但這角色讓他爆紅，
X上粉絲狂喊：「仁的金髮造型，簡直是漫畫男主本人！」😍 2019年的《3年A班－從此刻起，大家都是我的人質－》裡，他演足球部王牌里見海斗，陽光又堅毅的形象，幾乎是量身定做！
社群界的陽光圈粉王
鈴木仁在社群媒體上可是個吸粉機器！他的Instagram有22.9萬粉絲，X帳號（@jin_suzuki722）也有32.1K追隨者。他愛po拍戲花絮、時尚穿搭，還有些超搞笑的日常，
比如曬張吃燒肉的照片，配文：「這肉比我的劇本還香🍖」，結果留言區直接炸開：「仁哥連吃東西都帥到犯規！」「這笑容我可以看一輩子！」😆
X上還有人開話題：「鈴木仁的帥氣VS演技，你Pick哪個？」粉絲吵得熱火朝天，哈哈，這魅力真的無敵！
未來還能多火爆？
鈴木仁的星途，簡直像一部熱血逆襲劇！從足球少年到模特新星，再到日劇電影的主演大咖，他每一步都走得穩穩當當。《Japaholic》報導說，業界看好他能成為像山崎賢人一樣的「漫改王子」，席捲日劇圈！
現在他還在《MEN'S NON-NO》發光，2025年還有《廢柴經紀人！-我來管理廢柴的藝人-》等新作，X上粉絲已經在腦洞大開：「仁哥會不會拿影帝？還是直接衝好萊塢？」😎 以他這勢頭，未來絕對能在更大的舞台上大放異彩！💖
Japhub小編有話說
好啦，聊完鈴木仁，小編已經被他的183公分和陽光笑容徹底征服啦！😍 從足球場上的熱血少年，到日劇電影的「鹽顏系」男神，他用努力和魅力證明自己是天生的螢幕寵兒！✨
想追他的最新動態？快去Instagram（@jin_suzuki_722）和X（@jin_suzuki722）關注，下一秒說不定就有讓你心動的貼文！😜
下期Japhub再來挖更多日本猛料，記得緊盯我們哦！
