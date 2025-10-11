足總主席霍啟山：港隊對孟加拉將展示全新巨型Tifo(黃穎芝報道)

【Now新聞台】亞洲盃外圍賽，港隊對孟加拉的比賽周二舉行，足總主席霍啟山接受本台專訪稱，屆時將再展示全新巨型打氣橫幅，又提到香港未來的足球發展，目標是與國際接軌。

推廣足球文化離不開球迷，相信這塊40米長的Tifo就像「第12人」，給足球員和球迷驚喜。

足總主席霍啟山於本台節目《大鳴大放》表示，港隊周二於啟德主場迎戰孟加拉的亞洲盃外圍賽，會繼續與球迷組織及設計Tifo，希望與入場人士一起參與。

霍啟山：「港隊對印度第一場在啟德體育園一起做了Tifo，我想Tifo已經變成我們，可以說球迷紅海一片的焦點環節。當時拿出來時也非常震動，同時要幾千個球迷才能一起拉出來，所以這一方面打造了新的球迷文化，我們希望繼續延續下去。」

廣告 廣告

香港今年舉辦多場足球國際盛事，足總預計為旅遊業及相關行業帶來約3.3億元的貢獻，足總期望，香港未來的足球發展能與國際接軌。

霍啟山：「我們舉辦很多國際比賽去推動香港的足球發展，同時更重要的是我們的經濟和旅遊發展。第二方面，人才計劃亦很重要，因為我們推動香港足球希望給予更多機會，我們的球員和教練可以踢出香港，通過國際比賽，更多人了解香港的球員，給予他們機會去這些國際市場。」

施政報告提到將重新檢視大球場定位，足總指正與足球界進行諮詢，建議將港超聯的比賽及訓練放進大球場，相信能提高大球場的使用率。

#要聞