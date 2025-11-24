Booking.com黑五優惠低至46折
足總與韋斯活「達成共識結束合作關係」 照向球員及團隊發放 100 萬獎金 領軍 15 個月勝率約五成︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】中國香港足球總會今日（ 24 日）宣布，已與中國香港代表隊主教練韋斯活（Ashley Westwood）達成共識，雙方結束合作關係。
未能晉級亞洲盃 「沒有人比我更傷心」
韋斯活表示，過去 15 個月是「不可思議的」，球隊在世界排名、比賽風格方面都有進步。他坦言，未能帶領球隊晉級亞洲盃是一個遺憾，稱沒有人比他更傷心。韋斯活又稱，「看到啟德坐滿了出色的球迷、七連勝、創下入場人數紀錄，以及一個團結的地區，都是我永誌不忘的回憶。」
他認為，現在是時候讓其他人帶領中國香港代表隊向前邁進，並祝願足總和中國香港隊所有球員一切順利。
雖然香港隊未能晉級亞洲盃決賽周，但中國香港足球總會主席霍啟山表示，董事局及管理層一致決定向有份參與香港隊對新加坡隊賽事的球員及團隊，發放 100 萬元獎金，以表彰他們在這場比賽中的努力與拚搏，並激勵球隊迎接未來挑戰。
在任成績：10 勝 4 和 6 負
現年 49 歲的韋斯活來自英國，曾是曼聯青訓球員，職業球員時期效力過錫周三、巴拉福特等球會， 2012 年起轉任教練，曾出任阿富汗國家隊主教練，亦曾在印度及馬來西亞聯賽領軍，並帶領班加羅爾贏得 2 屆印度聯賽冠軍。
韋斯活於 2024 年 8 月接替安達臣上任，合約原定為期兩年 。他在任約 15 個月，帶領港足出戰 20 場賽事，錄得 10 勝 4 和 6 負的成績，期間曾在東亞錦標賽外圍賽主場奪冠，帶隊晉身決賽周，並一度取得國際賽 7 連勝。根據國際足協最新排名，港足本月排名已由 148 位下跌至 153 位。
