跑分高達 404 萬，OPPO Find X9 系列跑分首度曝光!

OPPO Find 系列產品負責人周意保今日透過社交平台發文，公布了 OPPO Find X9 Pro 衛星通信版的跑分成績。該機型在安兔兔 V11 版本中取得了 4,045,997 分的驚人成績，一舉刷新手機界的歷史記錄，成為目前性能實力最強悍的旗艦機型之一。

據了解，此次曝光型號為衛星通信版，預計將首發配備 MTK 即將發表的天璣 9500 旗艦芯片。周意保更在發文中強調：「天璣的上限，一直看 OPPO 就夠了」，展現對 OPPO 與聯發科深度調校合作的信心。

而近日 MTK 已正式宣佈，將於 9 月 22 日下午 2 點舉行天璣 9500 芯片發布會，預計屆時將揭曉更多技術細節。根據目前曝光訊息，天璣 9500 的 CPU 採用 1+3+4 三叢架構設計，分別包括 1 枚 4.21GHz 的 Travis 超大核 + 3 枚 3.50GHz 的 Alto 大核，以及 4 枚 2.7GHz 的 Gelas 能效核心。其中 Travis 與 Alto 核心基於 Arm 新一代 X9 系架構打造，而 Gelas 則採用最新 Arm A7 系架構，整體性能與能效表現值得期待。

GPU 方面則搭載全新的 Mali-G1-Ultra MC12，採用微架構全面升級，不僅光線追蹤性能大幅提升，同時還能有效降低功耗，為高負載遊戲與應用提供更流暢穩定的體驗。

此外，官方也強調 OPPO Find X9 系列將擁有「黃金 R 角」、「黃金尺寸」與「最窄物理四等邊」設計，實現手感與視覺的雙重突破。周意保更表示：「自己的記錄自己打破」，預告標準版 Find X9 也將成為史上最強標準版旗艦，作為 OPPO 三十周年的誠意之作，絕對值得期待。