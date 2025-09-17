天文台考慮今晚至明日初時發出一號戒備信號
跑分高達 404 萬，OPPO Find X9 系列跑分首度曝光!
OPPO Find 系列產品負責人周意保今日透過社交平台發文，公布了 OPPO Find X9 Pro 衛星通信版的跑分成績。該機型在安兔兔 V11 版本中取得了 4,045,997 分的驚人成績，一舉刷新手機界的歷史記錄，成為目前性能實力最強悍的旗艦機型之一。
據了解，此次曝光型號為衛星通信版，預計將首發配備 MTK 即將發表的天璣 9500 旗艦芯片。周意保更在發文中強調：「天璣的上限，一直看 OPPO 就夠了」，展現對 OPPO 與聯發科深度調校合作的信心。
而近日 MTK 已正式宣佈，將於 9 月 22 日下午 2 點舉行天璣 9500 芯片發布會，預計屆時將揭曉更多技術細節。根據目前曝光訊息，天璣 9500 的 CPU 採用 1+3+4 三叢架構設計，分別包括 1 枚 4.21GHz 的 Travis 超大核 + 3 枚 3.50GHz 的 Alto 大核，以及 4 枚 2.7GHz 的 Gelas 能效核心。其中 Travis 與 Alto 核心基於 Arm 新一代 X9 系架構打造，而 Gelas 則採用最新 Arm A7 系架構，整體性能與能效表現值得期待。
GPU 方面則搭載全新的 Mali-G1-Ultra MC12，採用微架構全面升級，不僅光線追蹤性能大幅提升，同時還能有效降低功耗，為高負載遊戲與應用提供更流暢穩定的體驗。
此外，官方也強調 OPPO Find X9 系列將擁有「黃金 R 角」、「黃金尺寸」與「最窄物理四等邊」設計，實現手感與視覺的雙重突破。周意保更表示：「自己的記錄自己打破」，預告標準版 Find X9 也將成為史上最強標準版旗艦，作為 OPPO 三十周年的誠意之作，絕對值得期待。
其他人也在看
內地男星于朦朧墜樓亡惹熱議 相隔五日母親發聲明已處理後事兼曝光死因
曾參演《三生三世十里桃花》飾演白真的內地男星于朦朧日前墮樓身亡，工作室發聲明悼念，不過其死因卻一直惹來各方熱議。昨晚（16日），相隔于朦朧離世五日，其母親透過于朦朧工作室發聲明，表示已低調處理于朦朧身後事，並曝光死因，同時呼籲網民不要再作胡亂猜測。Yahoo 娛樂圈 ・ 9 小時前
暴跌九成！中國機器人租賃價格大跳水 日租金從近3萬元人民幣暴跌到只剩不到3000
最新數據顯示，中國機器人租賃行業正經歷價格大跳水的慘況，日租價格較巔峰時期跌逾 9 成。這場始於今年春晚舞台的機器人租賃狂歡，短短半年內就經歷戲劇性的市場崩塌。鉅亨網 ・ 3 小時前
48歲謝安琪「飽滿蘋果肌」樣子仍像少女！兩孩靚媽的保養大法：每天2.5公升室溫水起跳
謝安琪日前宣布開世界巡迴演唱會，入行20年的Kay，首次在馬來西亞開個唱。演唱會海報上，穿著藍色露肩裙裝的Kay，一如以往如女神般示人。海報一發布後隨即引起熱話，老公張繼聰更轉載到Threads分享指：「希望唔使食炒價……」幽默地支持老婆。Yahoo Style HK ・ 4 小時前
53歲黎姿手臂線條緊緻度根本是少女！皮膚與身材保養力超班，美貌比當年的「小昭」更有魅力
說到香港女神級人物，黎姿、李嘉欣一定榜上有名。儘管她們已經年過50但容貌還是美到不行，那緊緻細白的肌膚，叫年輕人都要羨慕呢！日前，這兩位女神同框聚餐，合照亦見到二人容光煥發，保養力超班。細看黎姿的IG，她的美貌還是動人，而且亦見她有運動操練的痕跡，也許這也是她的凍齡保養之道！Yahoo Style HK ・ 1 天前
《港樓》傳政府擬「拆牆鬆綁」加快發展北都 不排除「直接批地」
行政長官李家超明日(17日)將發表新一份《施政報告》，消息指，其中重點是加快發展北都，政府會「拆牆鬆綁」，精簡規劃及行政等流程，便利產業進駐。AASTOCKS ・ 21 小時前
沉寂數年重新出山 馬雲吹響「讓阿里巴巴再次偉大」號角
在中國整頓科技行業的幾年間，阿里巴巴集團內部留言板裡涌動著「MAGA」（讓阿里巴巴再次偉大）的雄心壯志。為實現這一抱負，該公司如今正在動用其最有力的武器之一：創始人馬雲。Bloomberg ・ 1 天前
內地車廠｜對象為內地汽車品牌 有助中資車廠「出海」 港府擬引入電動車組裝工廠
根據外媒報道，政府正在與多間中資電動車車廠洽談，研究在香港設立電動車組裝工廠的可能性。雖然香港面對成本高昂的問...BossMind ・ 1 天前
艾美獎2025｜15歲Owen Cooper成為Emmys史上最年輕男配角，憑Netflix《混沌少年時》「一鏡到底」爆紅的天才童星
艾美獎2025｜「第77屆艾美獎」完美落幕，15歲Owen Cooper憑Netflix迷你影集《混沌少年時》（Adolescence）奪「迷你劇或選集或電影最佳男配角獎」，成為此項獎的最年輕得獎者。你認識了這位「天才童星」了嗎？Yahoo Style HK ・ 1 天前
不是泰國和日本 內地客首選外遊目的地係......？
由於中國旅客對泰國日益嚴重的安全問題感到擔憂，包括詐騙中心猖獗以及今年初發生的一起中國演員綁架案，使越南取代泰國，成為中國旅客的首選旅遊目的地。 這股新的旅遊浪潮由一群獨立、追求真實體驗的旅客所推動，不僅讓越南今年的旅遊業收入創下歷史新高，也預示著東南亞數十億美元旅遊市場正在經鉅亨網 ・ 17 小時前
8大最差散水餅 名符其實派「餅」 網民：比唔派仲深刻
講到辦公室文化，散水餅幾乎已經成為香港職場的指定動作，但並不是每一件散水餅都令人感動，反而有些選擇會令同事收到時「懷疑人生」。早前就有網民以「見過最肉酸嘅散水餅係咩」為題在網上討論區發帖，留言一面倒抵死，更有人直言「比唔派仲深刻」，以下總結出網民心目中8大最差的散水「餅」。Yahoo Food ・ 3 小時前
消委會面膜｜Watsons只需$79性價比高媲美Chanel？逾9成樣本檢出重金屬（附泥狀清潔面膜五星名單）
夏日油脂分泌旺盛，加上空氣中的污染物很容易堵塞毛孔，不少人會購入泥狀清潔面膜去除皮膚中多餘油脂與污垢。消委會今次測試市面上30款泥狀清潔面膜，測試發現有兩款面膜重金屬檢測超出內地及美國的標準上限，長期使用會累積重金屬，或對身體健康造成影響；有4款樣本檢出1至4種香料致敏物，皮膚敏感或患有濕疹人士需要小心留意。最後，只需$79的Watsons與$590的Chanel同列於五星名單中，價差達6倍，主要成分同是高嶺土（Kaolin），還有9款泥狀面膜也獲得五星評分，快來看看自己用的品牌有沒有上榜吧！Yahoo Style HK ・ 1 天前
大快活「橙色營銷」 飲食寒冬絕地反擊？
本港多間上市餐飲集團去年業績倒退，本地消費意願依然疲弱，持續陷入飲食寒冬；其中大快活（0052）截至今年3月底止全年業績，純利按年急跌29.8%，毛利率與同店銷售均告下跌，內地業務亦蝕上千萬元，中港市場競爭壓力巨大。不過近日適逢iPhone 17「宇宙橙」推出，引起網絡炒熱「大快活橙」，而最新大快活亦連發多項營銷手段，未知能否作絕對反擊，把握機會吸引情緒消費Yahoo財經 ・ 23 小時前
打風｜天文台：首2個低壓區合併北上，第3個威力最強！AI預測路徑曝光，下星期幾最接近香港？
今年香港特別多颱風，今個星期又有風暴消息。天文台日前表示，副熱帶高壓脊南側雲團活躍，3個低壓系統已經同步出現，情況罕見。根據最新衛星圖像，位於菲律賓呂宋及其東面的兩個低壓因位置接近，正逐步合併並向海南島一帶移動；另一個則在菲律賓以東逐漸增強，本周初或靠近呂宋。天文台強調，3個低壓都有機會發展為熱帶氣旋，變數仍大，但廣東及香港沿岸由本周後期起，或會持續受驟雨及強風影響，大家要記得留意天天台的天氣預報。Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
聰心雅談│藥捷事件一鋪玩爛遊戲規則（何啟聰）
不知就裏的投資者，以為股價調整便買入，結果卻中了莊家的陷阱。眼下所見，上日股價腰斬時買入的，不少是屬於北水的買盤，換句話說，可能是內地的散戶。現時事件可能會令內地有散戶虧大本，監管機構又會否在稍後重新檢視遊戲規則？Yahoo財經專欄 ・ 2 小時前
女神配對計劃︳曾展望霸氣嘴葉蒨文 2位女神配對失敗 關嘉敏爆喊嘆細John「錯的時間對的人」
TVB戀愛綜藝《女神配對計劃 》尋晚播出大結局，5位女神葉蒨文（Sophie）、關嘉敏（Carman）、梁敏巧（Maggie）、羅毓儀（Yuki）及李芷晴（Stephanie）情歸何處終於有答案Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
「婆婆藥油」變Y2K潮物？印尼品牌小手作網上爆紅，將藥油變潮流掛飾
印尼小店手作飾品品牌elokal話題十足，最近將老人家隨身帶備的藥油，改造成極具Y2K風格的頸鏈與鑰匙扣。這些迷你膏藥造型不但充滿港式集體回憶，還加上bling bling串飾、蝴蝶、熊仔等元素，即刻變身新一代時尚掛飾。Yahoo Style HK ・ 1 天前
美零售銷售大幅升0.6%勝預期
美國普查局數據顯示，今年8月美國的零售銷售按月增0.6%，與經修正的7月的0.6%增幅相同，超出市場對0.2%小幅增長的預期。最大增幅出現在非商店零售商(2%)；服裝店(1%)；體育用品、嗜好品、樂器和書籍(0.8%)；餐飲服務和酒吧(0.7%)；加油站(0.5%)；以及汽車(0.5%)。另一方面，零售銷售在其他商店零售商減少(-1.1%)。 同時，排除餐飲服務、汽車經銷商、建材商店和加油站的銷售(用於計算GDP)的零售銷售升0.7%，高於7月0.5%增長及市場預期的升0.4%。(to/s)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 13 小時前
聖安娜兼賣韓食 年底前添兩店 與「兩餸飯」模式不同 強調並非轉型
近期有多間大型食肆先後進軍「兩餸飯」市場，其中較特別是利亞零售（0831.HK）旗下聖安娜餅屋「跨界別」推出韓式「兩餸飯」。信報財經新聞 ・ 1 天前
iPhone 17優惠｜電訊商出機優惠合集！機價勁減高達$2,500／送會籍食盡牛角、温野菜
全新iPhone 17系列將於9月19日正式發售，9月12日晚上8時起亦可在蘋果官網預訂。香港各大主要電訊商已展開超前部署，紛紛推出買機優惠，有機電訊商出機價勁減高達$2,500，亦有送會籍讓大家食盡多間人氣餐廳等優惠，而且最快可於開售後一周內取機。即睇內文，令你用最抵價錢搶先一步買新機！YAHOO著數 ・ 18 小時前
麥當勞50週年展覽｜重現1975年香港首間麥當勞場景！展出集體回憶：經典餐牌燈箱、收銀機、飲管桶
香港麥當勞今年踏入第50個年頭，特別舉辦「I’m Lovin’ It 50週年展」，不只是慶祝品牌歷史，更是一場屬於香港人的集體回憶之旅。展覽以懷舊場景為主軸，帶領觀眾重返1975年全港首間的麥當勞，重溫那份初嚐美式快餐的悸動。Yahoo 旅遊 ・ 1 天前