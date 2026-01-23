焦點

專訪｜母女於宏福苑大火罹難　遺體修復重建容貌　親屬：起碼見返個樣

跑友注意！HUAWEI 秘密武器 “Chitu” 曝光：專業級運動手錶或成 GT Runner 正統續作？

自從 HUAWEI 在穿戴裝置市場站穩陣腳後，其產品線一直非常清晰，由主打時尚的 GT 系列到尊貴極致的 Ultimate 系列都有不少支持者。不過，對於追求極致數據與輕量化體驗的專業跑手來說，大家似乎都在等待當年「GT Runner」的真正接班人。近日根據海外媒體 GSMArena 援引流出的消息指，HUAWEI 疑似正研發一款代號為 “Chitu” 的全新專業運動手錶，看來是要準備在專業競速市場再掀波瀾。

這款流傳中的 “Chitu” 運動手錶，聽名字就知道是為了「速度」而生。消息透露新錶將會提供四款充滿運動氣息的配色，分別被譯為「賽道傳奇（Track Legend）」、「疾影黑（Fast Shadow Black）」、「破曉橙（Dawn Orange）」以及「赤光藍（Chiguang Blue）」。從配色命名可以推斷，這款新作極大機會跳脫出商務感較重的金屬風格，轉向更具活力、高辨識度的專業運動設計。

在硬件細節方面，雖然具體規格仍處於保密階段，但據悉新錶將會推出大小兩個尺寸，分別適配 16mm 與 22mm 的錶帶規格。參考以往 GT Runner 的定位，預計 “Chitu” 會在機身重量上大幅「瘦身」，並採用更透氣的錶帶材質，以減輕跑手在長途訓練時的負擔。

業界普遍預測，這款專業新作將會搭載 HUAWEI 最新的 TruSense 感測系統，大幅提升運動時的心率與血氧監測精度，甚至可能針對馬拉松或越野跑提供更深度的數據分析與教練導航功能。雖然目前尚未有正式發佈日期，但考慮到華為近期在穿戴裝置上的積極佈局，相信這款專為「運動型男索女」打造的 “Chitu” 很快就會與大家見面，各位跑友記得密切留意我們的跟進報導！

