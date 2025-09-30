中秋節｜「暴龍媽媽」製作環保薯條盒燈籠
跑步手錶推薦 2025 | 備戰渣馬「衝PB」裝備行先！Garmin、Polar 邊款好？四點選購需知
要訓練有規律同成效，一隻跑步用的運動手錶就不可缺少。
屬於跑友的香港年度盛事渣打馬拉松（渣馬）將於明年 1 月 18 日舉行，抽中參加資格的朋友應該已經有計劃進行訓練的打算吧，而要訓練有規律同成效，一隻跑步用的運動手錶就不可缺少。眾多款式應如何選擇？Yahoo Tech 編輯們會為大家總括出四大要點，當然也為大家推介值得入手的款式。
運動手錶選購要點：
重量與防水功能
GPS
是否有內置訓練計劃
其他進階功能
Garmin Forerunner 970
Garmin Forerunner 970是目前 Forerunner 系列中最強之款式，配備 1.4 吋 AMOLED 觸控螢幕，在強光下依然清晰可見，今代換上藍寶石錶面玻璃達更耐用之效果。錶重56g 的 Forerunner 970 繼續承繼系列支援多項運動模式的特點，內建腕式跑步動態功能，可測出多項關鍵跑步指標，如步頻、步幅、觸地時間及更多資訊。亦具Garmin Coach為用戶個人目標設定訓練課程，而在使用Elevate V5 光學心率感應器下，Forerunner 970新增ECG心電圖功能測量功能，可分析是否有心房顫動（AFib）的心律不整跡象。
另外，如配合另售的 HRM 600 心率監測器使用的話，則可提供跑步時的整體能量效率的「跑步經濟性 Running Economy）」、跟據跑者訓練負荷與恢復狀況而每週建議最大跑量的「跑步耐力 Running Tolerance」兩大數據，以提升訓練成效。值得一提，Forerunner 970錶身像 Fenix 8 般加入LED手電筒，支援四等亮度變化及紅光，具多種頻閃模式及SOS求救燈號，可提升夜間訓練安全性。
DMA 網店：售價 HK$6,199
Amazon 售價 US$749.99（約 HK$5,836，免運費直送香港）
Garmin Venu X1
Venu X1 在採用 2 吋方形 AMOLED 螢幕，以及而且錶身厚度只有 8mm下，帶來截然不同的觀感，更易配襯日常造型，而且 Venu X1 使用鈦金屬錶背及抗刮藍寶石錶面，日常與運動訓練時都適合佩戴。擁有更大螢幕的 Venu X1可自訂不同錶面，顯示最常查看的資訊，如步數、心率、海拔、訓練準備度等等，加上更多字體尺寸選擇，觀看更加方便。
功能上 Venu X1 擁有超過 100 種活動模式，亦有不同的健康追蹤功能，以及Garmin Coach 適應性課表功能等。此錶更內建 LED 手電筒，提供隨時所需的便捷照明，錶身備有麥克風，與手機配對後就可以用 Venu X1 進利通話或回覆訊息，以及透過語音聲控操控手錶功能。
DMA 網店：售價 HK$6,499
Amazon 售價 US$699.99（約 HK$5,836，免運費直送香港）｜原價
US$799.99
Garmin Forerunner 570
想再輕巧一點，就可以選擇使用 1.4 吋 AMOLED 全彩觸控螢幕、只重 50g 的 Forerunner 570（1.2 吋版本更只重 42g）。Forerunner 570 功能上與前面推介的 Forerunner 970 相差無幾，同樣具有腕式跑步動態功能，也有 Garmin Coach 自適應訓練計劃，因此不單可用於跑步，亦可進行踩單車及三項鐵人訓練。Forerunner 570 也有多頻 GPS 搭配 SatIQ 技術，在進行活動或訓練時，可全程延長電池效能並帶來多頻GPS的定位準確度。
DMA 網店：售價 HK$4,499（1.4 吋螢幕、47mm）
DMA 網店：售價 HK$4,499（1.2 吋螢幕、42mm）
Amazon 售價 US$549.99（約 HK$4,280，免運費直送香港）
Polar Vantage M3
另一運動手錶老品牌、來自芬蘭的 Polar，也是不少朋友在選購運動手錶時首會考慮的品牌之一。其 Vantage M3 屬基於之前 Vantage M系列發展但屬更具性價比的款式。Vantage M3 配備 1.28 吋 AMOLED觸控螢幕，採用 Gorilla Glass 玻璃作錶面，具高度耐刮性能，支援 WR50 防水，佩戴手錶游泳亦沒問題。Vantage M3 具備不同跑步訓練計劃及 Season Planner 可以使用，方便用戶進行恆常訓練。內置跑步功率計，以更客觀地測量跑步時的效率，內置的 Training Load Pro 與 Recovery Pro 功能瞭解訓練成效與恢復是否足夠；FuelWise 則是能量及水份補充提示，對長課訓練時補充相當有用。
豐澤網店：售價 HK$3,290
Amazon 售價 US$463.32（約 HK$3,605，免運費直送香港）｜原價
US$499.99
COROS PACE Pro
COROS 是近年一個備受追捧的運動手錶品牌，與多個長跑運動員合作令人更為熟悉。PACE Pro 是 COROS 第一款使用 AMOLED 屏幕以及1500nits光度的運動手錶，而且使用尼龍錶帶下只重 37g，更為輕巧。PACE Pro 的 GPS 功能上支援「雙頻五星」，可同時接收L1和L5衛星雙頻訊號，精確紀錄足跡。功能上此錶支援跑步、越野跑、田徑場跑步、三項鐵人等24項運動，具備可建立的客製化訓練課程、訓練量評估、虛擬配速員，以及由專業運動員與教練製作的訓練課程等，讓用戶戴著 COROS PACE Pro 就可以全面配合自己的訓練與比賽需要。
DMA 網店：售價 HK$2,599｜原價 HK
$3,099
智能手錶可否當跑錶使用？
很多朋友都會問，究竟智能手錶可否當成跑錶使用？如果你是初階跑者，單用智能手錶是可以當成跑錶使用，因現時智能手錶內建不同運動模式，能以 GPS 追蹤路線、監測心率，對於日常跑步需求，已經足夠。至於跑步手錶，因會顯示更多有關的動態數據，亦有較直觀的運動介面，適合有較高要求的用戶。
如何挑選運動手錶
選購要點一：重量與防水功能
雖然現在很多運動手錶都已經相當輕便，但始終「輕得 1g 得 1g」，最好戴上手猶如無物，所以手錶的重量成為選購時其中一個會考慮的要點之一。現時極大部份運動手錶都用上堅固且輕量的物料去製作錶圈，如 Garmin Forerunner 965 就使用極輕量鈦金屬打造錶圈，因此非常輕巧，如一心買錶針對跑步用，就毋須選擇較大錶面的高階戶外全能款式，如 fēnix 8。當然最好在購買之前試戴一下。至於防水功能方面，推薦選擇防水等級達或高於 IPX5 的款式，以防汗水或突如其來的雨水讓手錶出現問題。
選購要點二：GPS
跑步訓練其中有兩距數據是相當重要，一是「跑步距離」、二是「路線紀錄」。由於這兩項資訊準確程度皆與 GPS 息息相關，因此在揀選款式時，可留意具備多頻 GPS 的產品，原因是多頻 GPS是會以兩組以上的定位系統進行資訊互相比對，可大幅降低誤差，得出更精確的數據，甚至還能計算出路線的斜度，更詳細地紀錄每次訓練。
選購要點三：是否有內置訓練計劃
既然是買錶為應付賽事與日常訓練，希望記低自己「PB」的記錄，當然要好好計劃日練夜練，以在最佳狀態下出戰。但如果你很忙沒時間出外跟訓練班，跑步手錶內置訓練計劃的功能就應該可以幫到手。例如Garmin 的款式可先根據個人要求從而選定訓練目標，再配合手錶即時監測的體能數據，動態調整訓練課表，令訓練效果最大化。
選購要點四：其他進階功能
其實根據以上四個要點選擇跑步手錶已經相當足夠，，例如有些型號會內建 LED 手電筒，在深夜跑步時除了可作識別之外，也可利用作緊急照明用。另外一些款式則備有跑步功率計，客觀地測量跑步時的效率，大家可以按自己的需要看看心儀的款式有沒有這些額外進階功能。
