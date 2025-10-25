梁祝繼承者十年最終章 專訪林奕華
跑馬地馬會會所石油氣樽爆炸 男職員燒傷送院
跑馬地馬會會所今早有石油氣樽爆炸，一名男職員燒傷送院。
正調查意外原因
警方今早10時13分接獲報案，在跑馬地馬會會所泳池附近一個燒烤位置，一名會所員工煮食期間，一個疑裝有石油氣的氣樽突然爆炸。男職員面部、右手及右頸燒傷，事主清醒，經包紮後送往律敦治醫院治理。警方將事件列為工業意外，正調查意外原因。
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/跑馬地馬會會所石油氣樽爆炸-男職員燒傷送院/611953?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
