中華鈕扣70年歷史結業 港製貝殼鈕搶手
跟進 AirPods 4！AirPods Pro 3 也不會隨附 USB-C 充電線
Apple 說一切都是為了環保。
去年推出 AirPods 4 的時候，Apple 就決定不再為用家提供充電線。而現在定位更高的 AirPods Pro 3 登場，Apple 也沒有因為產品變貴就改變自己的想法。購買新耳機的消費者，依然需要單獨另購 USB-C 線才能充電。官方給出的理由依然是為了環保，Apple 認為大部分用家已經擁有可通用的線纜，因此沒有必要在包裝內隨附進而造成潛在的電子垃圾。
所以臨時想到要買 Apple 耳機的朋友，記得多拿一條線，不要想當然以為打開盒子就能充電使用喔。
