跨國界送暖｜宏福苑女童痛失限定版米妮公仔 網民日本二手平台成功買到

大埔宏福苑五級大火令不少居民痛失家園及珍貴回憶，一位網民在Threads發文嘗試為一位小女孩徵收因火災而失去的米妮公仔，該網民指女孩的家長表示米妮公仔屬期間限定，「當年哩隻都係搵勻全世界，網購自台灣嘅唯一一隻。」徵收米妮公仔行動隨即獲各方響應及支援。

一位網民在Threads發文嘗試為小女孩徵收因火災而失去的米妮公仔。（圖片來源︰Threads截圖）

女童因火災痛失期間限定米妮公仔。（圖片授權︰kityicat@Threads）

徵收米妮公仔行動帖文一出，即獲不少網民幫手尋找公仔，有居住在日本的網民在日本二手買賣平台發現同款公仔，立即付款購買並表示「我local買好方便，膽粗粗入咗手先 」，並標註帖主「到左香港再夾下點樣交收」。亦有網民留言表示可協助從日本帶回香港交收。整個徵收公仔行動不足數小時，更跨越國界，展現香港人互助精神。

有熱心網民發現二手平台有售，立即購買。（圖片來源︰Threads截圖）

帖主期後在留言表示感謝大家的幫忙，「好快已經有網友幫手搵到二手網，再好快有不同網友幫手買。」同時亦有交代和小女孩家長溝通內容，表示「其實我哋都唔肯定囡囡收到會係點樣嘅心情，係會勾起咩嘅情緒。哩樣都係我兩個都唔肯定的。」然而小女孩家長稱，「個女表達過最唔開心係冇咗兩隻公仔同埋由細到大玩嘅公園冇咗。」帖主希望到時公仔交到小女孩手上，「佢會開心番少少」。

徵收公仔行動結束後，小女孩家長亦透過帖主回覆本站查詢時表示，是次火災事故中，每個受影響的家庭情況都不同， 內裡創傷如何彌補，希望政府制定方案時能聽取宏福居民意願。

