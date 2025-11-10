跨境巴士優惠｜永東巴士現金券低至$11、22折入手$50兌換券！適用深圳口岸/珠海/澳門/清遠長隆｜KKday雙11優惠2025

「飲茶」對於香港人來說，不只是用餐，更是一種生活態度和情懷寄託。趁今年的雙11優惠，今次就為大家推薦10間雙11至抵食的點心套餐及放題優惠，從五星級酒店的精緻點心放題，到傳統茶餐廳的懷舊風味，價格由$88起就能品嚐到2至4小時的無限點心體驗。無論是經典的蝦餃燒賣，還是創新的金箔蝦餃、原隻鮑魚燒賣，都可以享受得到！大家記得提早Book位呀！

