跨境巴士優惠｜永東巴士現金券低至$11、22折入手$50兌換券！適用深圳口岸/珠海/澳門/清遠長隆｜KKday雙11優惠2025
喜歡北上吃喝玩樂的大家，一定要校定鬧鐘在今日（10日）3pm到KKday入手永東巴士現金券！價值$50的跨境巴士車飛兌換券只要$11就有交易，變相是22折優惠，不限大灣區目的地，隨你需要自行兌換車票，夠晒彈性。
$11入手$50大灣區直通巴現金券！
永東巴士可算是香港跨境巴士龍頭之一，可以在港九新界各區上車，直達內地多個目的地，包括多個港人常到的地方：深圳、澳門、珠海、廣州、中山、佛山等，就連最新的清遠長隆森林王國都有，十分方便。KKday將於2025年11月10日3pm推出永東巴士車票優惠，只要$11就買到$50現金兌換券，非常划算！Yahoo購物專員還發現，港人最近大愛的蓮塘口岸巴士車票也只要$19，超抵～
【KKday快閃限量搶 】永東巴士全線線路HK$50現金兌換券
價錢：$11
優惠推出日期及時間：2025年11月10日3pm
【限時47折｜單程車票兌換碼】荃灣(新都會廣場) / 葵芳(如心廣場)＜往/返＞蓮塘口岸
價錢：$19
憑優惠票到永東巴士網站預約車票
提提大家，每張兌換券都有個兌換碼，會隨確認電郵附上。收到確認電郵後，就可以到永東巴士網站購買車票，以香港到澳門為例，成人每程$160起，選擇車次時間、填妥乘客資料後，便可以在優惠碼一欄填寫兌換碼，不過每張單程車票只能使用一個優惠碼/現金券。系統會自動扣減金額，如果使用$50現金券，網上付款$110餘額便可。
永東巴士網站
網址：按這裡
