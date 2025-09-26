跨境巴士優惠｜永東巴士車票半價！$50入手$100現金兌換券 適用深圳口岸/珠海/澳門/清遠長隆

貝澳濕地油污源頭未明 鄰近俊和地盤否認涉事
不少港人都會選擇乘搭跨境巴士到大灣區各地，如深圳、廣州或澳門等，旨在可以在市中心上車、直達目的地，免卻轉車、換地鐵線的時間。如經常北上消費、玩樂，Yahoo購物專員就推介大家入手KKday推出的永東巴士券震撼優惠，現時只要半價就可以入手$100兌換券，換句話說只要$50，更加不限目的地，隨你需要自行兌換車票，夠晒彈性。想捉緊這個優惠，記得今日（26日）10am搶購！
$50入手$100現金券！
永東巴士可算是香港跨境巴士龍頭之一，可以在港九新界各區上車，直達內地多個目的地，包括多個港人常到的地方：深圳、澳門、珠海、廣州、中山、佛山等，就連最近新開的清遠長隆森林王國都有，十分方便。KKday將於2025年9月26日10am推出永東巴士車票半價優惠，輸入優惠碼【KKD5WTBUS】即可用$50入手$100現金兌換券，非常划算！
就算搶不到的話，亦可以用優惠碼【KKD7WTBUS】7折優惠碼入手價值$40的現金券，主要適合前往深圳口岸的港人，蓮塘口岸單程車票只需$40，剛好抵銷一程車錢。優惠券兌換日期直至2025年11月30日，涵蓋重陽節，惟9月29日至10月8日、即國慶黃金周及中秋節前後不適用。建議大家可以提前入手優惠券，以便在假期時到大灣區旅行。
【KKday快閃限量搶 – 5折】永東巴士全線線路HK$100現金兌換券
價錢：$50，輸入優惠碼【KKD5WTBUS】
優惠推出日期及時間：2025年9月26日10am
優惠券兌換日期：即日起至11月30日（不適用日期 : 9月29日至10月8日）
【KKday 快閃限量搶 –7折】永東巴士全線路現金兌換券 （HK$40）
價錢：$28，輸入優惠碼【KKD7WTBUS】
優惠推出日期及時間：2025年9月26日10am
優惠券兌換日期：即日起至11月30日（不適用日期 : 9月29日至10月8日）
憑優惠票到永東巴士網站預約車票
現金券會以HK$100或HK$40金額發出，每張券一個兌換碼，會隨確認電郵附上。收到確認電郵後，就可以到永東巴士網站購買車票，以香港到澳門為例，成人每程$160起，選擇車次時間、填妥乘客資料後，便可以在優惠碼一欄填寫兌換碼，系統會自動扣減金額，如果使用$100現金券，網上付款$60餘額便可。提提大家，每張單程車票只能使用一個優惠碼/現金券。
永東巴士網站
網址：按這裡
