跨境消費易有糾紛 消委會：注意產品是否符港安全法規

網購日趨方便，即便是世界各地的貨品都能直接到戶，但消費者購買心頭好時亦要注意產品的是否符合法規。消委會提醒，消費者應謹慎選購，除了核實產品的認證，如內地的3C安全認證，亦須確認是否符合本港法例；又指跨境消費糾紛難追討，提醒跨境消費時若不幸起爭議，謹記保留收據、訂單截圖、付款紀錄及與商戶的對話紀錄等憑證，先嘗試與商戶直接協商。若協商不果，可嘗試向居住地的消保組織求助。

消委會表示，今年首9個月已接431宗有關跨境網購投訴，較去年同期多175宗，增幅近七成。消委會指，中港對部分消費品的標準要求存有差異，有部分香港消費者誤以為，在內地購買的產品只要有「3C」(CCC)認證標誌，便適合在香港安心使用。該會指，「3C」是內地的強制性產品安全認證制度，而本港對產品的安全法例則是針對本地情況和安全風險制定，部分產品有特定法例規範，如《電氣產品(安全)規例》、《玩具及兒童產品安全條例》等，相關規範及要求或與「3C」不同，故內地3C認證產品，未必完全符合本港法例要求。消費者若非具備專業知識，難以自行判斷產品是否合規。

消委會又提醒，風險產品的安裝更是不容忽視，如本地規定電器須採用合標準三腳插頭，內地常用兩腳肩型或三斜腳插頭，家用電氣特別是高功率電器，長期使用轉換插頭或自行更換插頭，有過熱或短路等風險。而所有住宅式氣體用具必須獲機電工程署批准，並附有「GU」標誌，方可合法使用；而所有氣體用具的安裝工程，必須由註冊氣體裝置技工負責，並建議每18個月進行一次安全檢查。值得留意的是，本港已全面禁止新安裝無煙道式氣體熱水爐，違例者可被罰款1萬港元。

港人北上訂造衣櫃不符預期

除網購外，不少市民亦會親身在當地購物，但跨境消費爭議卻時有發生。有港人因曾滿意深圳一傢俬店製作的書櫃，再次訂造衣櫃，並要求沿用相同規格，包括以3.2厘米厚木板作邊框。事主度尺後支付1,000元人民幣(約1,093港元)訂金，惟其後設計圖顯示邊框厚度僅2.2厘米。商戶堅稱度尺時未記錄上次書櫃木板厚度，若改用厚板需額外收費900元人民幣(約984港元)。事主拒絕並要求退訂，經香港與深圳市消委會長時間調停，商戶最終退還一半訂金。

