跨境車通行證可獲較長有效期 明年1.1起可申請 最長可達60個月

運輸署今日(10日)公布，由明年1月1日起，所有遞交的跨境車輛封閉道路通行許可證申請將可獲發較長有效期，以更有效配合個別跨境配額的有效期，最長可達60個月，讓配額持有人毋須每年為許可證續期。許可證費用同日起按收回成本的原則調整。少於12個月的許可證每月費用私家車62港元，貨車或巴士49港元。12至60個月的許可證劃一費用私家車744港元，貨車或巴士588港元。

在本月31日或之前接獲的申請，獲發的許可證有效期維持不多於12個月，並按現行水平收費。另外，運輸署表示，為精簡程序，由明年1月1日起，已獲批使用多於一個陸路管制站的跨境私家車會獲發一張涵蓋所有相關管制站的許可證。

運輸署指，在新安排下，大部分持證人需辦理續期的次數及須繳付費用的合計金額將會減少，從而受惠。同時，參與「港車北上」、「粵車南下」或其他指定跨境駕駛計劃的車輛，因已獲豁免申請許可證，不受費用調整影響。

