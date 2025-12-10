跨境車通行證明年1月1日起可申請較長有效期 最長達60個月

【Now新聞台】跨境車通行證明年1月1日起可申請較長有效期，最長可達60個月。

運輸署公布，所有遞交的跨境車輛封閉道路通行許可證申請在明年1月1日開始，可獲發較長有效期，以更有效配合個別跨境配額的有效期，最長可達60個月，讓配額的持有人毋須每年續期。

而許可證的費用同日起將作出調整，少於12個月的許可證，私家車月費為62元，貨車或巴士為49元；12至60個月的許可證，私家車劃一收744元，貨車或巴士就收588元。

