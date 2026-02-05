Marf邱彥筒專訪 定位主流但思想非主流
跨境集團招內地黑工 「一條龍」服務提供假證、住宿、搵工 過百人被捕｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】香港入境處聯同內地執法部門搗破跨境偽證集團，兩地一共拘捕 119 人。犯罪集團招攬內地居民來港打黑工，安排偽造香港身份證，並提供宿舍和協助求職，每張偽造證件收費約 3,200 元。入境處指，集團已運作一年，連同黑工收入的收益，涉及金額超過 2,000 萬元，是同類型案件最高金額。
入境處指出，內地執法機關於去年 8 月發現跨境偽證集團，在內地透過手機通訊應用程式開設群組，招攬內地居民來港非法工作。犯罪集團安排偽造香港身份證，並提供宿舍及協助求職，提供「一條龍」服務，吸引內地人來港打黑工。有關內地居民來港後，集團成員會分發偽造的香港身份證，每張偽證收費約 3,200 元，而在香港提供的宿舍床位每月收費約 1,600 元至 1,800 元不等。
偽證藏書本、奶粉罐
去年 11 月，兩地執法機關交換情報並分析，鎖定懷疑在港非法工作人士，並鎖定多個黑工宿舍和工作地點。香港入境處部署行動，在其中一個黑工宿舍搜獲超過 20 張偽造身份證，這些偽證收藏在隱蔽地方，例如夾在書本和奶粉罐。
入境處在行動中一共突擊搜查 38 個地點，包括 16 個住宅和 20 個工作地點，一共拘捕 102 人，涉及 31 男 71 女，年齡介乎 32 至 74 歲，包括兩名主腦和骨幹成員，83 名懷疑非法勞工和涉嫌人士，17 名涉嫌聘用非法勞工僱主。行動中一共檢獲 40 張偽造香港身份證，24 張偽證副本。入境處表示，調查行動繼續，不排除有更多人被捕。
