跨年倒數移師中環遮打道 光影表演以「新希望、新開始」為題

旅發局宣布，今年的跨年倒數活動將於中環遮打道行人專用區舉行，並結合歌手及燈光表演，以全新形式呈現，希望透過這項活動傳遞正能量與祝福。同時，旅發局於網站介紹多項倒數活動方便市民與旅客參與，迎接充滿希望的新一年。

結合音樂與光影表演倒數

今年的跨年倒數活動由本月31日晚上11時半至明年1月1日凌晨12時10分舉行，將帶來精彩音樂演出，國際殿堂級組合Air Supply會矚目登場，連同本地歌手馮允謙和雲浩影現場獻唱。同場還有兒童合唱團及警察銀樂隊參與。

參與「光影匯．中環」的8幢建築物外牆，將以巨型倒數時鐘以及光影圖案，與大眾一起倒數，並上演長約3分鐘，以「新希望、新開始」為主題的光影表演，向現場及全球觀眾送上祝福，一同邁進新一年。是次跨年倒數活動獲得「冬日小鎮‧中環」的合作夥伴置地公司全力支持。

多個媒體及免費電視台全程直播

屆時，中環遮打花園及愛丁堡廣場將設置大型屏幕，直播跨年倒數現場活動，尖沙咀文化中心外牆則會以投影直播活動盛況。灣仔香港會議展覽中心玻璃外牆將呈現巨型倒數時鐘，讓大家倒數至凌晨12時。

另外旅發局亦透過多個媒體及平台直播，包括旅發局網站DiscoverHongKong.com 和Facebook及YouTube、ViuTV 99 台、ViuTV 網站及應用程式，以及無綫電視 81 台、HOYTV 77 台及港台電視 32、港台網站及應用程式。同時直播訊號亦會發放供本港電子媒體使用。旅發局將同步透過衛星向全球轉播現場盛況，與各地觀眾一同倒數，迎接 2026 年。

為配合活動舉行，當晚將會有特別交通及運輸安排，旅發局呼籲公眾密切留意有關政府部門的詳細公佈。除夕當日，全港同時會有多項跨年倒數活動。旅發局一站式旅遊資訊平台亦介紹全港不同倒數活動，方便市民及旅客規劃節目及行程。

