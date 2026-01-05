跨越26年的驚喜！《寶可夢》粉絲開箱時光膠囊驚現初代卡包，市值破10萬！

當我們小時候時，有時往往會因為某些契機，而在一個地方埋下自己的時光膠囊，靜待未來的某一天會有機會能夠打開。而國外有一位自小就很喜歡《精靈寶可夢》的粉絲近日打開了家族中這個已經保存了超過 26 年的時光膠囊，結果卻意外發現，當中竟有著三個《精靈寶可夢》的初代卡包，每一包卡包還被很完善的保存在泡泡袋中，現在在國外拍賣網站 ebay 上的售價已經每包超過 1000 美元（約 30000 新台幣），並且如果能夠開出閃卡等特殊卡片，那麼就有機會獲得更高的收益。

國外寶可夢卡牌收藏家意外在時光膠囊中發現初代卡包(Credit:Reddit)

廣告 廣告

國外《寶可夢》粉絲 Kuja_4040 日前分享了他獲得的驚喜。Kuja_4040 表示，這三個卡包其實是由他的配偶家人交給他的。26 年前，那三兄弟將這三個卡包一起放進了時光膠囊，就這樣安然保存著，直到 26 年後的現在才終於打開，也由於 Kuja_4040 是家族中唯一一個《精靈寶可夢》卡牌的收藏家而交給他保管。

結果，Kuja_4040 竟驚喜的發現，這三個卡包竟是《精靈寶可夢》的初代卡包，包括包裝上使用的也是寶可夢卡牌的早期標誌，並且即便時隔 26 年後，這三個卡包的保存情況依然十分完好，並未拆封。而根據國外拍賣網站 eBay 上的拍賣價，現在一包《精靈寶可夢》初代卡包在市場上已經可以賣超過 1000 美元，因此這三包的價值就高達 3000 美元（約 10 萬元新台幣），如果開包開出特殊卡片，例如閃卡、初版噴火龍，那麼價值就會更高。

不過，Kuja_4040 也表示，自己目前並沒有拆封與賣出卡包的打算，會將這三包卡包放進防紫外線展示盒中繼續保存，希望能夠繼續留存這段回憶。而他的家人們也表示，目前並沒有即於變現的打算，因此也大方地交給 Kuja_4040，讓他可以繼續展示這三包卡包，與屬於他們家族的這段回憶。