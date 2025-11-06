針尖上的龍虎鳳 專訪紋身師 Marcus Yuen
跨越4000公里 信義房屋送暖至尼泊爾
[NOWnews今日新聞] 一個邀約，讓信義房屋吳正義帶著全家大小飛抵4千公里外的尼泊爾，開啟一趟震撼的醫療志工之行，包括背負10公斤的藥品赴高山，貧乏的居住環境與落後的衛生條件，每天超過200名孩童的就診協助等，但不論是整頭蟲卵還是滿腳傷口的孩子，總掛著天真與知足的笑容，對於志工團發自內心的感謝，讓吳正義十分感動。
因為認同信義房屋「先義後利」的理念，與以愛傳愛、打造社區一家的精神，在台灣參與社區服務、擔任學校志工等回饋公益的行動，對信義房屋仁愛店專案執行協理吳正義而言已是家常便飯，也樂於與客戶們分享各種收穫，因此種下老客戶翁醫師邀約前往尼泊爾義診的機緣。
義診團已是第三次前往，籌畫階段翁醫師便主動邀請吳正義帶著家人同行服務。一開始曾考量當地飲食與衛生環境，怕孩子身體不支，但在太太的支持下、吳正義秉持信義精神慨然應允；另外兩位熱心的信義夥伴-松江南京店專案執行協理汪智凱、南京店專案執行協理吳靜薇在聽聞義診團的消息之後，也主動表達參與意願，一行含8位醫師共33位團員，年紀最長的醫師更已80多歲，就這樣飛越4千公里抵達尼泊爾加德滿都。
團隊探訪兩所學校，學員大多是孤兒或家庭困難的孩子，同吃同住加上當地衛生條件不佳，導致許多症狀交互傳染，但受限位處高山與經濟條件，就醫相當不便，義診團的來訪是他們一年才有一次的就診機會。
全團依據任務分為看診組、藥品組、翻譯組等，吳正義、汪智凱、吳靜薇三位信義人與孩子們則各自在不同組別、共同參與了各種工作，包括幫忙翻譯、包藥、帶領孩子們領藥等；因孩子們平時沒有機會就醫，問題五花八門，包括長期營養不良的瘦弱身體、滿腳疑似蜂窩性組織炎的傷口，或是佈滿蟲卵的長髮…等，此行共替1020名孩子進行診療與協助，平均每天處理200個以上的病例，許多在台灣未曾碰過、難以想像的狀況，成為了包括吳正義一行人最珍貴的生命教育。
其中，最令吳正義印象深刻的，莫過於許多小女孩的頭髮長滿了頭蝨、附著許多蟲卵且學童間彼此傳染，因此醫生診斷除了藥物治療、輔以人工清除蟲卵外，還需把長髮剪短以降低頭蝨再附著機會，這工作也交付到吳正義和其他同組志工身上，確認長度後便捲袖上陣幫孩子們修剪頭髮，這些看似簡單的舉動，對孩子們而言，卻是一份極為珍貴的關懷。
吳正義提到，當地的環境確實很不好，亦有同行志工在當地發燒，全團團員在返國後更須連吃三天除蟲藥以確保健康。但當地的孩子們始終掛著天真與幸福的笑容，他們的快樂與知足深深地烙印在吳正義一行人的心中。令吳正義感動的是，臨行前小朋友不僅致贈小禮物，更寫了親筆信加上自己的照片表達感謝，更希望明年可以再相見。
吳正義表示，這次帶著孩子們前往尼泊爾，七天六夜的行程是非常深刻的體驗，疲憊卻實在地感受到付出與獲得，也從尼泊爾的孩子身上認識了「知足」。透過這次旅程，吳正義也藉此和孩子們分享，幫助人是很快樂的事情，能帶來心靈的富足，因此最終受惠的還是付出的人。就像信義房屋創業以來所追求的，努力為所有利害關係人做出貢獻，如同創辦人周俊吉所言：「因為付出，我們成為最幸福的人」。
更多 NOWnews 今日新聞 報導
房市／兼顧通勤與房價 A7重劃區入住人口增
房市／小檜溪首次大型市集吸3000人次 信義房屋力挺
房市／台南永康擁「3大建設」！信義房屋：東橋重劃區房市吸睛
其他人也在看
川普穿囚服遭綁十字架雕塑 瑞士展出引發關注
（法新社瑞士巴塞爾4日電） 一座栩栩如生、美國總統川普（Donald Trump）身穿橘色囚服並被綁在十字架上的雕塑，本週在瑞士展出，引發熱烈討論，也讓現場出現不少笑聲。這件作品名為「聖人還是罪人」（Saint or Sinner），由英國藝術家史托姆（Mason Storm）創作，呈現川普身穿囚服、閉著眼睛、身體橫躺於略微傾斜、帶有軟墊的白色十字架上，營造出可能被釘十字架受難或接受注射死刑的氛圍。法新社 ・ 1 天前
元朗女工拆卸村屋時遭塌下磚牆壓倒身亡
【Now新聞台】元朗有工人拆卸村屋時，遭塌下的磚牆壓倒，送院不治。 磚塊及瓦礫散落一地，警方拉起封鎖線派員調查，消防派出災難應變救援隊搜救。現場為元朗山貝村一幢拆卸中的村屋。事發在早上11時許，一名女工在工作期間，被一幅高2米、長8米的磚牆壓到腿部。她救出時昏迷，送往博愛醫院，經搶救後證實不治。警方通知勞工處跟進。#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
林卓廷被控立會阻陳恒鑌、周浩鼎 獲裁無罪 林判後高呼「感謝法官閣下」
立法會 2019 年審議《逃犯條例》修訂法案，林卓廷否認妨礙陳恒鑌、周浩鼎兩罪，經裁判官鄭念慈審訊後，周四（6 日）在西九龍裁判法院裁定林無罪。宣判後，林卓廷高聲稱「感謝法官閣下」。法庭線 ・ 13 小時前
海關土瓜灣緝毒 關員被疑犯斬傷 3 人送院 警方爆門發現已逃逸｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】土瓜灣道今（6 日）發生持刀傷人案。據了解，7名海關人員進行打擊毒品行動期間，其中兩名關員被疑犯用刀斬傷。疑犯其後反鎖單位，警方到場爆門，發現疑犯逃逸，正進行追捕行動。Yahoo新聞 ・ 5 小時前
牛頭角3歲女童報稱被班主任打 家人發現身上有瘀傷 據悉27歲女子涉虐兒被捕｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】警方今（5 日）接報指一名3歲女童身上有瘀傷，疑被不恰當對待。女童被送往聯合醫院檢查，一名27歲幼稚園女職員涉嫌「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」被捕。Yahoo新聞 ・ 1 天前
黃明志捲謝侑芯命案失聯被通緝 深夜發文現身警署報到：我不會逃
台灣「護理系女神」謝侑芯上月22日於馬來西亞逝世，大馬警方今早（4日）宣布將案件改列「謀殺」調查，並將當時在場及藏有毒品的黃明志逮補協助調查。不過，據馬來西亞傳媒報道，黃明志處於失聯狀態，因此警方宣布將其列入通緝名單。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 天前
長江中心被淋紅油 電梯大堂多處染紅 保安員受傷 男子涉刑毀被捕｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】中環長江集團中心今（4 日）上午發生淋紅油事件。一名男子不滿被攔阻，在電梯大堂淋油，升降機幕牆、地下多處染紅。在場保安員上前制止，其中一人受傷送院。Yahoo新聞 ・ 2 天前
墨西哥總統當街遭性騷擾 男子偷吻兼從後胸襲 保安反應慢捱轟｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】墨西哥總統辛鮑姆(Claudia Sheinbaum)本周二（4 日）在首都墨西哥城街頭「落區」與市民交流時，遭一名男子公然性騷擾，保安竟未有即時制止，引起公眾抨擊。涉案男子當晚被捕，辛鮑姆已提出控告，並指示其創立的婦女部對各州的刑法進行審視，全力推動性騷擾入罪。Yahoo新聞 ・ 10 小時前
遏止犯罪｜用鞭刑懲罰詐騙 新加坡通過法案 最重可判24鞭
新加坡近年來面對詐騙案件激增的挑戰，詐騙已成為該國最普遍的犯罪形式。新加坡外交部兼內政部高級政務部長沈穎指，目...BossMind ・ 6 小時前
JPEX案｜警方落案起訴16人 包括KOL林作
虛擬資產交易平台JPEX涉及的大規模詐騙案爆發已近兩年，案件受害人超過千人，涉案金額高達16億港元。警方於周三...BossMind ・ 1 天前
JPEX風波 ｜林作被檢控 林母：兒子有律師團隊成員協助包括清洪 裕美不擔心：人生都無咩無經歷過
虛擬資產交易平台JPEX案今日（11月5日）有新發展，警方表示今日及較早時已落案起訴16人。案件將於明早（6日）在東區法院提堂。警方強調已掌握核心成員的身份及證據，會繼續調查，不排除會拘捕或檢控更多人。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
JPEX 風波｜警方檢控 16 人涉詐騙及洗黑錢等罪 包括網紅 3 人在逃遭發紅色通緝令︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】警方今日（5 日）交代虛擬資產交易平台 JPEX 案的最新進展。警方過去共拘捕 80 人，今日正式向 16 人提出檢控，其中 6 人被指為 JPEX 犯罪集團核心成員，另外亦包括場外交易所負責人及網紅，以及傀儡戶口持有人。另外，警方亦已鎖定 2 名在逃主腦及 1 名骨幹成員，並透過國際刑警組織發出紅色通緝令。Yahoo新聞 ・ 1 天前
牛頭角雋樂幼稚園虐兒案 涉案教師暫時休假 校方全面配合警調查｜Yahoo
牛頭角下邨雋樂幼稚園懷疑有學童遭教師虐打，警方昨日（5日）拘捕一名 27 歲女子，據悉是事主的班主任。香港基督教服務處表示，已即時啟動機制，調查有關學生受傷原因，相關老師暫時休假，校方全面配合警方調查。Yahoo新聞 ・ 12 小時前
元朗挖泥機清拆村屋疑撞冧牆 女工被壓傷昏迷送院亡
【on.cc東網專訊】元朗有村屋冧牆壓斃女工。今早(5日)10時56分，山貝村一名工人報案，指村內一幢村屋進行清拆工程期間，一幅約8米長、2米高、20厘米厚的磚牆突然塌下，壓住一名在牆外工作的姓藍(44歲)女工的下半身。on.cc 東網 ・ 1 天前
JPEX虛擬貨幣詐騙案提堂 林作等人東區裁判法院應訊
【Now新聞台】JPEX虛擬貨幣詐騙案，警方落案起訴16人，案件今日提堂。林作等人由警車押送至東區裁判法院。被捕人士涉嫌「欺詐地或罔顧實情地誘使他人投資虛擬資產」罪、詐騙及洗黑錢等罪。警方首次引用《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》，起訴當中16人，包括6名核心成員、7名場外交易所負責人及網紅。不斷更新｜JPEX事件簿#要聞now.com 新聞 ・ 14 小時前
元朗女工拆村屋被冧牆壓死 孫玉菡稱會嚴肅跟進
【Now新聞台】元朗一名女工拆卸村屋時遭塌下的磚牆壓死，勞工及福利局局長孫玉菡表示，留意到近日接連有致命工業意外發生，呼籲業界做好安全措施。事發後磚塊及瓦礫散落一地，消防災難應變救援隊到場搜救，警方拉起封鎖線在村內調查。現場為元朗山貝村一幢拆卸中的村屋，早上約11時，該幅高2米、長8米的磚牆突然倒塌，一名44歲女工懷疑走避不及，下半身被壓倒，她救出時昏迷，送往博愛醫院搶救，至中午12時許證實不治。勞工處接報後派員到場調查意外原因。工權會到醫院了解事件，總幹事蕭倩文指，死者從事地盤雜工多年，與丈夫育有三名子女，意外發生時一名機械操作員在場。她指，屋宇署無規定村屋清拆工程要呈報，促請當局盡快修例。工業傷亡權益會總幹事蕭倩文：「做村屋清拆暫時是屋宇署豁免呈報的工程，變相可在無監管及無呈報下進行村屋清拆。過往2023年也發生過兩宗拆牆而致命的意外，都是清拆村屋，所以要求屋宇署盡快檢視及修訂條例，不能將高危的工作成為豁免的內容。」連同周日安達臣地盤棚工從高處墮下死亡，及周二砵蘭街通渠工中沼氣毒身亡，四日內共有三宗致命工業意外。勞工及福利局局長孫玉菡稱，會嚴肅跟進每宗個案。勞工及福利局局長孫玉菡：「如果最後發現有法不依，有守則又不去跟從的話，我們當然嚴肅跟進，罰則大家也知道，過去一段時間也大幅提升了。」孫玉菡又稱，在不同守則下有不同呈報機制，會不時檢討是否需要修訂。 #要聞now.com 影音新聞 ・ 1 天前
本地｜警方下午4時交代JPEX詐騙案拘捕行動 林作等人被控
虛擬貨幣交易平台JPEX涉詐騙案多人先後被捕。 警方商業罪案調查科今日（5日）下午將舉行記者會，簡介一個打擊虛擬貨幣騙案的檢控行動。 據悉，檢控行動涉及JPEX案，包括網紅林作在內等人被檢控。Fortune Insight ・ 1 天前
熊害釀13死創新高 日本修例允警察開槍捕殺
日本近來熊出沒襲人事件激增，截至昨日，今年因熊襲擊致死的人數已達13人，創下歷史新高。日本共同社報道，日本警察廳修改槍械規則，允許警察下周四(13日)起可用步槍驅熊。報道稱，熊襲人事件頻發的岩手縣及秋田縣，今日起將各部署2支由本地和被派往當地的警察組成的4人團隊，當中包括2名狙擊手，將與當地獵友會等開展聯合訓練，掌握熊的習性及要害部位，相關縣市如有熊出沒，且「緊急槍獵」等措施無法及時應對，警方將依據《警察官職務執行法》進行捕殺。官房長官木原稔已於上月指示警察廳研究使用步槍驅熊，警察廳本月4至5日派人赴岩手、秋田兩縣聽取驅熊實際情況，並接受了支援請求。此外，由秋田縣政府開發、可查詢熊出沒資訊的「Kumadas」系統去年7月正式啟用，截至今年9月底約有1萬人註冊，但在上月新增超過5000人註冊，使用人數急速增加。有網民表示，「因為要去秋田出差，先來查一下Kumadas」，亦有人指「下周要去秋田，看了Kumadas反而覺得愈來愈不安」。秋田縣負責人員表示，雖然很高興這個系統更廣為人知，但伺服器的速度因為大量登入而變慢。(WL)infocast ・ 9 小時前
古洞 6 唐狗集體死亡 狗主放養 17 唐狗 疑狗遭毒害 未有人被捕｜Yahoo
古洞有 6 隻唐狗集體死亡，懷疑被殘酷對待，警方刑事調查隊跟進，暫時未有人被捕。Yahoo新聞 ・ 11 小時前
颱風海鷗重創菲律賓至少58死 6軍人馳援時墜機亡 空拍直擊河岸住宅遭泥流吞噬
颱風「海鷗」（Kalmaegi）重創菲律賓中部，隨著搜救行動深入，11月5日已知至少58人死亡，其中包括6名軍人，當時他們搭乘直升機執行人道救援任務，卻在暴風中墜毀。 民眾也拍下宿霧街頭慘況，車輛被滾滾泥流沿著道路沖走；夜晚的宿霧市一片狼藉，汽車堆疊在路旁，人們對持續不斷的大雨焦慮不已，表示水甚至淹到二樓，只能爬上屋頂逃生。 宿霧省塔利賽市（Talisay）空拍畫面可見河岸滿目瘡痍，多數以輕型建材搭建的房屋被沖毀、幾乎被泥流吞噬。民眾在滿地泥濘的河岸邊翻找僅存的家當。康索拉西翁市（Consolacion）大片街道被黃色泥水覆蓋，民眾與車輛涉水通行。 海鷗隨後穿越南海，預料可能二度登陸越南，目前已有約300個航班取消。越南政府表示，已為最壞情況作好準備。 菲律賓每年平均遭受約20個熱帶風暴侵襲。2025年9月，颱風「樺加沙」才剛橫掃北部地區，如今「海鷗」再度釀成嚴重災情。官員指出，搜救行動仍在持續，仍有多人失聯。宿霧市的洪水雖逐漸退去，但多地依舊停電、道路受阻。Yahoo 國際通 ・ 1 天前