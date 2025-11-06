西樹泡芙限時第二件$11！限定芋泥牛奶忌廉泡芙
跨越4000公里 信義房屋送暖至尼泊爾
[NOWnews今日新聞] 一個邀約，讓信義房屋吳正義帶著全家大小飛抵4千公里外的尼泊爾，開啟一趟震撼的醫療志工之行，包括背負10公斤的藥品赴高山，貧乏的居住環境與落後的衛生條件，每天超過200名孩童的就診協助等，但不論是整頭蟲卵還是滿腳傷口的孩子，總掛著天真與知足的笑容，對於志工團發自內心的感謝，讓吳正義十分感動。
因為認同信義房屋「先義後利」的理念，與以愛傳愛、打造社區一家的精神，在台灣參與社區服務、擔任學校志工等回饋公益的行動，對信義房屋仁愛店專案執行協理吳正義而言已是家常便飯，也樂於與客戶們分享各種收穫，因此種下老客戶翁醫師邀約前往尼泊爾義診的機緣。
義診團已是第三次前往，籌畫階段翁醫師便主動邀請吳正義帶著家人同行服務。一開始曾考量當地飲食與衛生環境，怕孩子身體不支，但在太太的支持下、吳正義秉持信義精神慨然應允；另外兩位熱心的信義夥伴-松江南京店專案執行協理汪智凱、南京店專案執行協理吳靜薇在聽聞義診團的消息之後，也主動表達參與意願，一行含8位醫師共33位團員，年紀最長的醫師更已80多歲，就這樣飛越4千公里抵達尼泊爾加德滿都。
團隊探訪兩所學校，學員大多是孤兒或家庭困難的孩子，同吃同住加上當地衛生條件不佳，導致許多症狀交互傳染，但受限位處高山與經濟條件，就醫相當不便，義診團的來訪是他們一年才有一次的就診機會。
全團依據任務分為看診組、藥品組、翻譯組等，吳正義、汪智凱、吳靜薇三位信義人與孩子們則各自在不同組別、共同參與了各種工作，包括幫忙翻譯、包藥、帶領孩子們領藥等；因孩子們平時沒有機會就醫，問題五花八門，包括長期營養不良的瘦弱身體、滿腳疑似蜂窩性組織炎的傷口，或是佈滿蟲卵的長髮…等，此行共替1020名孩子進行診療與協助，平均每天處理200個以上的病例，許多在台灣未曾碰過、難以想像的狀況，成為了包括吳正義一行人最珍貴的生命教育。
其中，最令吳正義印象深刻的，莫過於許多小女孩的頭髮長滿了頭蝨、附著許多蟲卵且學童間彼此傳染，因此醫生診斷除了藥物治療、輔以人工清除蟲卵外，還需把長髮剪短以降低頭蝨再附著機會，這工作也交付到吳正義和其他同組志工身上，確認長度後便捲袖上陣幫孩子們修剪頭髮，這些看似簡單的舉動，對孩子們而言，卻是一份極為珍貴的關懷。
吳正義提到，當地的環境確實很不好，亦有同行志工在當地發燒，全團團員在返國後更須連吃三天除蟲藥以確保健康。但當地的孩子們始終掛著天真與幸福的笑容，他們的快樂與知足深深地烙印在吳正義一行人的心中。令吳正義感動的是，臨行前小朋友不僅致贈小禮物，更寫了親筆信加上自己的照片表達感謝，更希望明年可以再相見。
吳正義表示，這次帶著孩子們前往尼泊爾，七天六夜的行程是非常深刻的體驗，疲憊卻實在地感受到付出與獲得，也從尼泊爾的孩子身上認識了「知足」。透過這次旅程，吳正義也藉此和孩子們分享，幫助人是很快樂的事情，能帶來心靈的富足，因此最終受惠的還是付出的人。就像信義房屋創業以來所追求的，努力為所有利害關係人做出貢獻，如同創辦人周俊吉所言：「因為付出，我們成為最幸福的人」。
