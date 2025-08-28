跨部門反恐演習在啟德郵輪碼頭舉行 警方表示本港恐襲風險維持中度

【Now新聞台】政府在啟德郵輪碼頭舉行跨部門反恐演習，警方指，本港仍面對中度的恐襲風險，會因應全運會等大型活動做好防範工作。

恐怖分子從入境大堂走到行李等候區，警方的反恐特勤隊趕到，聯同衝鋒隊在現場與他們駁火，其後將罪犯制服。救援人員隨即到場協助治理傷者，衝鋒隊及郵輪碼頭職員則合力疏散旅客。

另一邊廂，恐怖分子同黨預先埋伏，在碼頭對出的客船挾持了多名船員及乘客，又不斷揮動武器，有乘客為掙脫挾持，跑到船頭跳海逃生。飛虎隊成員分別乘小艇及從直升機游繩抵達現場，登上船和恐怖分子交火，期間有人嘗試縱火，迅速被警方制服。消防處兩艘滅火輪駛到向客船射水滅火，並派出潛水員搜索，拯救墮海的傷者。

這次是自三層防範機制實施後首次跨部門大型演習，歷時約30分鐘，動員約500人，並由行政長官親自監督。

警方表示，本港的恐襲風險仍維持在中度，但全球政策形勢複雜多變下，香港絕不能置身事外，會致力做好反恐防範，確保年底的全運會及立法會選舉安全舉行。

跨部門反恐專責組高級警司梁偉基：「大型活動在國際來說，往往是恐怖分子和極端分子很喜歡選擇襲擊的對象，因為這樣會容易令他們達到不同意識形態的目標。我們政府每個部門，特別反恐專責組，不會掉以輕心，一定會做好、重視所有一切的反恐防範工作。」

警方指，未來會因應不同情況在合適地點再舉行演習，希望會有更多不同界別的市民參與。

