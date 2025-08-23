跨部門打擊九龍城「學神」違例 發10告票及2傳票

醫管局行政總裁李夏茵表示，未來會檢視專科門診排期輪候的流程，認為有進步空間，期望加快效率，縮短病人輪候時間。 李夏茵出席本台節目《千禧年代》表示，已就這個構思與7個醫院聯網總監商討，大家反應正面。她又說，日後如果可以設立中央系統，能全面了解各專科門診的派籌情況，相信可以提升效率，從而縮短輪候時間。 她表示，未來亦會探討可否盡量免卻病人要去不同專科門診覆診，而是於同一個診所處理，這與做好基層醫療亦有密切關係，預計有大約三成病情穩定的專科門診病人，日後或可轉到基層醫療診症。 另外，醫療收費改革明年1月1日起展開，屆時公營醫療服務收費水平會調整，收費減免機制亦會放寬，受惠人數會大幅增加。李夏茵表示，醫管局在第四季起會增加人手處理這方面的問題，每個聯網會有小隊負責，讓病人可以在明年新收費實施前已可以提早申請，11月將會先做預演，確保流程暢順，不會造成混亂。 她不排除可能會有病人，因為申請減免程序未完而需要先付費用，有待減免獲批之後，再由醫管局發還多繳的款項。

香港電台-港聞 ・ 22 小時前