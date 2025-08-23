跨部門打擊九龍城「學神」違例 發10告票及2傳票

輕鐵「貓狗同行」計劃9月「恒常化」
空置17年｜前泰林電器全幢巨舖傳取消交易 美聯前執董2月曾以4,800萬接手 創辦人家族曾爆爭產風波
位於佐敦彌敦道、已空置17年的前泰林電器旗艦店巨舖，傳出交易取消。上述物業為佐敦彌敦道310號全幢商住樓，連同鄰座美明大廈（312號）地舖及一樓，合共三分之二業權，今年2月以4,800萬元由偉諾有限公司（WAY PROMISE LIMITED）承接，買方公司董事為美聯集團（1200）前執行董事、資深舖位投資者郭應龍。惟近日傳出交易取消，郭應龍回覆傳媒查詢稱，自己未有取消交易，但目前仍未完成交易，且不便透露何時完成。閱讀更多舖市消息：集體回憶｜Burger King山頂分店月底拉閘 市區鋪全執 僅剩機場唯一分店港產片《生化壽屍》拍攝地｜北角「翻版天堂」變「死場」 3劏舖拍賣底價42萬 呎價低至2,900元據《香港01》記者翻查土地注冊文件，上述交易最新狀態為「中止註冊」（Registration Withheld），原因可能是部分文件暫未能完成註冊；同時新增一筆由財務公司提供的按揭登記，涉及泰林創辦人林球次子林作禮，該按揭同樣顯示「中止註冊」（Registration Withheld）。泰林於1946年由林球創立，早年以維修、買賣收音機起家，其後兼賣錄音機、唱機及擴音機等，全盛時在港擁28Hse.com ・ 1 天前
內地男涉駕白牌車透過網約車平台接客 被控4罪還押至10.17再訊
【on.cc東網專訊】執法部門早前採取行動，打擊非法駕駛汽車作出租或載客取酬用途（俗稱白牌車），拘捕多人，不排除牽涉團夥犯案。其中一名持雙程證的27歲內地男子，懷疑他透過網約車平台接客做生意，並在駕駛期間橫過附有虛線的連續白線。他被控非法載客取酬、違反逗留條件等on.cc 東網 ・ 19 小時前
李夏茵：未來將檢視專科門診輪候流程冀加快效率
醫管局行政總裁李夏茵表示，未來會檢視專科門診排期輪候的流程，認為有進步空間，期望加快效率，縮短病人輪候時間。 李夏茵出席本台節目《千禧年代》表示，已就這個構思與7個醫院聯網總監商討，大家反應正面。她又說，日後如果可以設立中央系統，能全面了解各專科門診的派籌情況，相信可以提升效率，從而縮短輪候時間。 她表示，未來亦會探討可否盡量免卻病人要去不同專科門診覆診，而是於同一個診所處理，這與做好基層醫療亦有密切關係，預計有大約三成病情穩定的專科門診病人，日後或可轉到基層醫療診症。 另外，醫療收費改革明年1月1日起展開，屆時公營醫療服務收費水平會調整，收費減免機制亦會放寬，受惠人數會大幅增加。李夏茵表示，醫管局在第四季起會增加人手處理這方面的問題，每個聯網會有小隊負責，讓病人可以在明年新收費實施前已可以提早申請，11月將會先做預演，確保流程暢順，不會造成混亂。 她不排除可能會有病人，因為申請減免程序未完而需要先付費用，有待減免獲批之後，再由醫管局發還多繳的款項。香港電台-港聞 ・ 22 小時前
網上熱話｜食客爆粗斥店員拒以蝦代替售罄小菜 人氣兩餸飯店公開CCTV指「人工唔包問候母親」
兩餸飯店成行成市，成為很多市民日常選擇。近日有一名男子不滿選擇了西蘭花小菜後，店方突然指西蘭花不夠，又不願以蝦代替。食客在現場連環爆粗怒斥店員，再發文「公審」，店方亦公開閉路電視片段，指「我哋啲人工唔包括俾人問候母親」。 該名男子在Facebook「香港兩餸飯關注組」發文，指「銅鑼灣權發呢件臭X，我講要西蘭花，之am730 ・ 15 小時前
港人移英潮續放緩 首兩季 BNO 簽證申請 5,767 宗 較去年同期銳減逾五成｜Yahoo
英國內政部周四（21 日）公佈最新一季入境數字，今年首兩季共接獲BNO簽證申請 5767 宗，其中5029 宗獲批；首兩季的簽證申請數字較去年同期的 1.3 萬宗銳減逾五成。據內政部數字，BNO 簽證計劃2021 年推出首年即進入申請高峰，共批出逾 7.5 萬宗申請，數字隨後每年逐步回落，申請、獲批和抵英人數均持續減少。Yahoo新聞 ・ 1 天前
財務公司｜香港財務公司經營困難 四年內執444間 財仔殼價高峰跌近九成
在本港經濟下行的情況下，俗稱「財仔」的財務公司亦面臨近30年最嚴峻的經營環境，甚至出現倒閉潮的情況。 有本地媒...BossMind ・ 1 天前
Amazon 優惠｜Sony 舊款清貨 WH-1000XM4 砍至近對折，HK$1,540 歷史低價直送香港
隨著新款推出，Sony 的舊款旗艦降噪耳機現在也進入了舊款清貨節奏。目前 WH-1000XM4 正以 US$198（約 HK$1,540）的歷史低價在 Amazon 上促銷，力度接近對折，而且直送香港地址。Yahoo Tech HK ・ 18 小時前
星光背後｜吳業坤自爆與日籍太太相識經過 相處數月決定結婚：無嘢係絕對
35歲的吳業坤（坤哥），2015年一踏入樂壇即創下神話，連續兩年摘下叱咤頒獎禮「我最喜愛的男歌手」又開紅館騷。五年前由零開始學空手道的坤哥Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
51歲楊恭如凍齡狀態震驚網民 被指撞樣郭可盈毛舜筠：這年紀還這麼美
51歲楊恭如於1995年參加亞洲小姐，勇奪冠軍，被譽為「亞姐中的亞姐」；入行後隨即備受力捧，擔正做劇集女主角，拍過唔少劇集和電影，包括《雪花神劍》、《我和殭屍有個約會》、《甜蜜蜜》、《風雲之雄霸天下》等等，喺火紅之際，2022年突然被爆出介入前「上海富商」周正毅婚姻，周正毅一度公開維護楊恭如而鬧出風波，楊恭如轉到內地工作並於上海定居。已淡出香港娛樂圈多年嘅楊恭如僅間唔中喺社交平台分享美妝保養、遊山玩水、帶媽媽去旅行等資訊，亦於去年加入帶貨行列。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
方媛懷孕8個月四肢仍纖幼 挺著大孕肚記錄母女互動畫面
郭富城（Aaron）與細22年太太方媛（Moka），於2017年結婚，育有Chantelle（郭詠希）及Charlotte（郭詠萱）兩名女兒，現時方媛懷有第三胎，變成五口之家。雖然二人拍拖時其戀情不被外界睇好，但至今仍愛得甜蜜；於結婚8周年時，郭富城更於Threads發帖分享與方媛嘅合照大放閃，寫道：「親愛的老婆，時間為証，愛如初見。結婚八周年快樂。」Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
中國據悉待簽波音空巴飛機大單 凸顯製造交付國產客機之難
【彭博】— 中國在汽車和高鐵等領域已經成功趕超西方工業技術。Bloomberg ・ 1 天前
公務員飲內地水｜李家超：對物流署把關不力感大為失望 如涉人為疏忽將按機制嚴肅處理｜Yahoo
政府首次採購內地品牌飲用水懷疑被騙，向港島及離島辦公室供應「鑫樂觀音山」的鑫鼎鑫商貿有限公司，涉提供「冒牌水」，董事呂子聰被控欺詐，妻子兼股東保釋候查。行政長官李家超今早（23日）落區後見記者，回應採購樽裝飲用水爭議。他表示，物流署就樽裝水事件把關不力，對此感到大為失望，稱如涉人為疏忽會按公務員管理規則嚴肅處理。Yahoo新聞 ・ 19 小時前
人才子女資助讀大學門檻收緊 教局不排除辦學團體收生投機取巧
【on.cc東網專訊】近期香港有中學爆出「借殼辦學」事件，署理教育局局長施俊輝出席電視節目時稱，違規學校只佔少數，強調對學校任何違規行為「零容忍」，被問到過去兩個月特別多學校涉嫌違規的情況出現，會否與教育局早前收緊報讀資助大學要求，要受養人子女提早來港讀書有關，on.cc 東網 ・ 19 小時前
海關突擊搜查40間派對房間涉提供侵權卡啦OK歌曲 8人被捕
海關過去兩星期在全港多區，突擊搜查40間派對房間，發現經營者涉嫌向顧客提供侵犯版權的卡啦OK歌曲，期間拘捕7名派對房間負責人及1名店員，檢獲40套懷疑侵犯版權的卡啦OK機及一批影音器材，估計市值約124萬元，當中載有超過133萬首懷疑侵權歌曲。 海關表示，涉案的派對房間負責人警覺性非常高，與顧客溝通時只會提供房間收費及大概位置，顧客繳交全數後，亦只會待活動當日才透露詳細地址及大門密碼，增加海關前期調查難度。 海關又成功堵破以集團形式經營的派對房間，這集團在旺角及觀塘經營9個處所，涉及23間派對房間，部分處所細分為5至6個小型派對房間，當中有不同主題。集團又會為不同房間獨立設立社交平台帳戶，在網絡宣傳和吸引大量網絡流量，同時刻意淡化房間之間的聯繫。 海關又留意到有23間位處工業大廈的派對房間，涉嫌違反地契條款，已轉交部門跟進。香港電台-港聞 ・ 1 天前
一號戒備信號會至少維持至今日下午5時
一號戒備信號生效，天文台表示，一號信號會至少維持至今日下午5時。 過去數小時，位於南海中部的熱帶低氣壓，穩定地向偏西方向移動並逐漸增強，其強風區仍與廣東沿岸保持一定距離。預料該熱帶氣旋在今晚至明早，於香港以南約500公里或以外掠過，屆時本港南部及鄰近海域間中吹強風，天文台會密切監察本地風力變化。香港電台-港聞 ・ 1 天前
全運會｜香港賽區首項賽事群眾比賽保齡球項目決賽今日進行雙人賽
全運會香港賽區首項賽事群眾比賽保齡球項目決賽，今日會進行雙人賽項目，本港男女子代表預計下午約3時出戰。 至於昨日首日的個人賽，男女子冠軍均由湖北隊選手奪得。香港隊代表說，會檢討並作調整，期望在周日團體賽有好表現。香港電台-港聞 ・ 1 天前
電腦節優惠2025｜Samsung 網上電腦節，最後兩日買 Galaxy Book5 Pro 送平板，買平板送耳機
電腦節人山人海排長龍？不想擠在人群中，又怕錯過好機會？Samsung 網上電腦節同樣精彩！購買 Galaxy Book5 Pro 直減 HK$1,800， 再送 Galaxy Tab A9 及電腦保護套。就算不買電腦，想直接入手一部高階平板的話，買 Galaxy Tab S10 Ultra 亦勁減 HK$2,600，再送真無線耳機，實行讓你足不出戶地享受電腦節精彩優惠。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
關稅下為何美國通脹還未狂飆？經濟學家揭4大原因
儘管美國總統特朗普在今年對數十個美國貿易夥伴密集加徵一系列新關稅，但令許多經濟學家始料未及的是，美國各地的商品和服務價格至今仍保持相對穩定，尚未出現預期中的大漲情形。鉅亨網 ・ 20 小時前
新加坡凱德投資考慮為香港上市公司提供救助資金
新加坡凱德投資(CapitaLand Investment)高層Gabriel Fong表示，正考慮向香港上市公司提供紓困資金，因流入香港及內地的資本不多，相信當香港樓市復甦時該些公司將可從中受惠。AASTOCKS ・ 1 天前
鮑威爾暗示9月可減息 強調貨幣決策趨難
聯儲局主席鮑威爾在一次廣受關注的演說中，為9月減息開啟大門，然而他強調，前景相當不明朗，令貨幣政策的決定變得艱難。Yahoo財經 ・ 1 天前