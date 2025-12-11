跨部門東涌反走私 檢45萬元手機零件

【on.cc東網專訊】執法部門及海關人員懷疑近日有人在大嶼山東涌一帶進行走私活動，經深入調查及情報分析後，人員昨晚（10日）在有關海域進行反走私行動。

行動期間，人員發現一艘沒有亮起航行燈的可疑快艇駛近裕東路附近的岸邊，同時間有2輛電動三輪車駛近現場。人員隨後發現數名可疑男子將貨物從三輪車上搬運到可疑快艇上。人員隨即採取行動，可疑男子立刻跳上快艇，並高速往沙螺灣方向逃去。人員隨即展開追截，惟該艘快艇最終逃離香港西南面水域往內地方向駛去。

廣告 廣告

人員在現場岸邊共檢獲約5,600件不同品牌的手提電話零件，估計市值約45萬港元，並扣查涉案電動三輪車。案件正由相關部門人員繼續跟進調查。

【更多即時新聞詳情請上東網新聞】