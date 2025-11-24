路拔格連有樣學樣自爆寫信鼓勵新「榮恩」

【on.cc東網專訊】英國電視劇集新版《哈利波特》（Harry Potter）早前開拍，而憑電影版「哈利波特」一角走紅的英國男星丹尼爾烈格夫（Daniel Radcliffe），早前受訪時自爆曾寫親筆信給新「哈利仔」Dominic McLaughlin打氣。而憑電影版「榮恩」一角走紅的37歲英國男星路拔格連（Rupert Grint）近日受訪時亦自爆有寫信給劇集版新「榮恩」Alastair Stout。

路拔表示：「我在開拍前給他寫了一封信，算是一種傳遞接棒。主要是祝願他一切順利。當年我進入這個世界時收獲無數快樂，希望他也能擁有同樣體驗。」而他表示自己特別好奇新版《哈》會拍成甚麽樣子。

