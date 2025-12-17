路軌改道工程 屯馬綫明年2.1及3.8 乘客經紅磡站須落車轉車

【on.cc東網專訊】港鐵公司宣布，明年2月1日及3月8日，屯馬綫紅磡站至尖東站之間將進行路軌改道的跟進工序，部分路段需要短暫封閉，屆時將實施特別服務安排，屯馬綫會維持全線列車服務，每個車站均可乘車，大部分乘客車程如常，但部分途經紅磡站的乘客需在該站落車，前往對面月台轉車，預料行程需時將較平日多額外4至5分鐘。

港鐵營運主管一屯馬綫、輕鐵及巴士陳志雄表示，屆時由烏溪沙站開出的列車，會以紅磡站為終點站，之後返回烏溪沙站；由屯門站開出的列車，同樣會以紅磡站為終點站，之後返回屯門站。若屯馬綫乘客的車程會途經紅磡站，例如由何文田站往尖東站，就要在紅磡站先落車，改到對面月台轉車繼續行程，預料行程將較平日多額外4至5分鐘。若乘客車程不會途徑紅磡站，例如由烏溪沙站往何文田站，車程則與平日一樣。

廣告 廣告

港鐵總基建拓展及資產工程經理劉文鋒表示，屯馬綫於2021年全綫通車，在連接紅磡站新屯馬綫月台路段的主要路軌改道工序，在通車前已完成，而餘下的跟進工序則要分階段完成。隨着跟進工序進入最後階段，介乎紅磡站與尖東站之間的路段，需要調整路軌走綫和斜度、信號系統及架空電纜設施，以及在翌日行車前進行檢查。有關工序完成後，列車行駛該路段會更加暢順。

劉文鋒解釋，由於相關工序涉及複雜步驟，在每晚收車後的「黃金兩小時」進行並不可行，因此將於明年橫跨2月1日及2日、3月8日及9日的凌晨時分，先後於紅磡站附近往烏溪沙方向及往屯門方向的路軌進行工程。工程團隊已做好詳細規劃，務求讓2月2日及3月9日自頭班車起回復正常服務。

屆時港鐵會額外調派超過150名職員指引及協助乘客，包括在紅磡站屯馬綫月台舉起大型指示牌，亦會在場維持秩及協助有需要乘客，屯馬綫沿綫車站和車廂廣播亦會提醒乘客相關轉車安排。陳志雄表示，若因未能預期的突發情況，致工程未能按原定計劃完成而影響翌日屯馬綫的列車服務，港鐵會盡快作出公布和通知乘客，並作出相應的車務安排。

【更多即時新聞詳情請上東網新聞】