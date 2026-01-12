路透社：美官員稱委內瑞拉行動為打擊中國野心 華府續關注中方在巴拿馬運河影響力｜Yahoo

美軍 1 月 3 日突襲委內瑞拉，並捉拿總統馬杜羅回美國受審。（REUTERS/Adam Gray/File Photo）

【Yahoo 新聞報道】美國月初突襲委內瑞拉並捉拿總統馬杜羅，此舉直接衝擊中國在拉美經濟影響力。《路透社》引述特朗普政府消息稱，委內瑞拉行動是為了打擊中國的野心，說明中方透過巨額貸款拉攏委內瑞拉以換取廉價石油的日子已完結。報道並提及具重要戰略意義的巴拿馬運河，有美國國務院官員稱，華府仍然「持續關注」中國在運河附近的影響力，但欣賞巴拿馬政府應對的方法，包括退出中國「一帶一路」倡議，並對經營港口的長和進行審計。

特朗普上周促中俄遠離委內瑞拉

美國總統特朗普上周五（9 日）清楚表明，希望中國和俄羅斯遠離委內瑞拉，但美方願意和中方做生意，中國可以向美國購買石油。特朗普早前稱，委內瑞拉臨時政府將會「移交」高達 5,000 萬桶受制裁原油給美國，這批原油將會以市價出售，所得收益由他本人控制。

中方外交抗議作用微

路透社報道，有分析指馬杜羅被美軍捉拿，顯示北京在美洲的影響力有限，中方固然可以在外交上抗議，但一旦美國政府決定直接施壓，中國事實上無法保護其夥伴或資產。

華府官員：北京被蒙在鼓裡

在美軍 1 月 3 日突襲委內瑞拉前一日，馬杜羅在首都加拉加斯，會見中國拉美事務特別代表邱小琪；報道引述美國政府官員稱，北京顯然是被蒙在鼓裡，否則不會如此公開地與馬杜羅會面。報道指，委內瑞拉一役顯示美國在中美關係上展現強硬態度，並且令中國顯得尷尬。

來源：路透社