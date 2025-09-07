跳繩總會世錦賽被指區旗出錯 康文署引總會：解像度及燈光或影響效果

港隊出戰世界跳繩錦標賽決賽時，屏幕顯示的區旗被指與官方設計有數處出入。(世界跳繩錦標賽直播截圖)

世界跳繩錦標賽決賽上月在日本舉行，中國香港跳繩總會派出的香港運動員在領獎時，台上屏幕展示的香港區旗被指與官方設計有數處出入，包括每片花瓣的五角星較細小。康文署回覆《am730》查詢指，根據要求繩總提交的報告，總會解釋電子屏幕的解像度各有不同，加上現場燈光，或會影響透過拍攝及照片顯示出來的效果。

繩總即場確認使用檔案無誤

康文署回覆《am730》指，該署有透過「體育資助計劃」資助中國香港跳繩總會個別活動，雖然世界跳繩錦標賽並非由該計劃資助，但仍有要求繩總就事件提交報告。根據繩總報告，繩總在到達日本後已向主辦單位呈遞儲存正確國歌的USB及香港特別行政區區旗，繩總亦從特區政府總部禮賓處網站下載正確區旗的數碼檔案，以及與主辦單位現場檢查有關物品和檔案，確認使用物品和檔案正確無誤。

報告指，運動員及隨隊工作人員在賽事舉行期間，均未有發現電子屏幕顯示的電子版區旗有任何異樣，繩總稱電子屏幕的解像度各有不同，加上現場燈光，或會影響透過拍攝及照片顯示出來的效果。康文署重申，為確保國歌和區旗在國際體育賽事中受尊重，已就香港運動員及隊伍參與國際體育賽事處理播放國歌和升掛區旗發出指引，明確要求受資助體育機構須依照載於政府總部禮賓處網頁上的區旗使用原則和規格式樣。

區旗設計被指多處有別

今屆世界跳繩錦標賽在日本川崎市舉行，中國香港跳繩總會派出360名運動員，分別參與同時進行的世界跳繩錦標賽、世界跳繩青年錦標賽和國際跳繩公開賽，並在多個項目打入三甲及奪得獎牌。不過，大會屏幕顯示的香港區旗設計被指與官方設計的版本有數處出入，包括紫荊花花瓣末端較短、花瓣較肥大，內裡的紅色五角星面積亦比官方版本細。繩總上月回應事件時曾表示，一向嚴格遵循康文署提供的區旗及國歌使用指引，有從政府官方網站下載正確的區旗檔案予主辦單位。

