宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
跳船前回心轉意？Apple 自研晶片核心人物 Johny Srouji 稱其「目前沒有打算離開」
過去十天密集傳出 Apple 高層變動的消息。
Apple 近期似乎正在經歷 Tim Cook 時代最嚴重的高層震盪，在過去十天內相繼傳出了多達 5、6 名高管離職、退休、跳槽的消息。而現在根據彭博名記 Mark Gurman 的說法，統管 M 系列、A 系列自研晶片的核心人物 Johny Srouji 似乎也動了離開的心思。如果成真的話，那對 Apple 造成的影響可能比 UI 設計主管、Liquid Glass 締造者 Alan Dye 跳槽 Meta 還要重大。
「Apple 的晶片負責人 Johny Srouji 已經告訴 CEO Tim Cook，他正在認真考慮離開公司，未來大概率將另謀高就而非就此退休。」Gurman 如此說道，「Apple 正在拼命挽留，至少目前 Srouji 仍會在公司工作。」
在過去一年中，關於 Cook 還會擔任多久 CEO 一事坊間可謂傳聞不斷。最近頻繁的高層變動很難不讓人聯想到辦公室政治，大家最關心的問題或許很快就會有明確的答案了。
更新：果粉擔心的事情最終沒有發生，Johny Srouji 今日正式表示自己「喜歡團隊並熱愛在 Apple 的工作」，並強調其「目前沒有打算離開」。
Apple chips chief Johny Srouji to his division this morning: “I love my team, and I love my job at Apple, and I don’t plan on leaving anytime soon.” https://t.co/qhJNq1Ny2g https://t.co/3N8vYRnTcf
— Mark Gurman (@markgurman) December 8, 2025
更多內容：
緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！
🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk
🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/
🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8
🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D
🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk
其他人也在看
金寶湯高層失言風波拆解：3D 列印食物＝垃圾？其實係長者恩物！
美國百年品牌金寶湯（Campbell's Soup）最近爆出公關大災難，一名前高層在私下錄音中，不僅嘲笑自家產品是「給窮人吃的垃圾」，更以嫌棄口吻說：「我不想吃一塊從 3D 列印機出來的雞肉。」這番話除了令品牌形象插水，亦意外令「3D 列印食物」成為熱話。究竟 3D 列印食物是否真的如該高層所言般低劣？事實可能顛覆你的想像。Yahoo Tech HK ・ 9 小時前
日本粉絲腦洞無極限！東京動漫展各種神Cosplay，好萊塢明星傻眼配合演出
2025 東京動漫展（東京コミコン2025，TokyoComicCon）於 12 月 5 日到 7 日在幕張展覽館盛大舉行，這屆活動依然星光閃耀，邀請了眾多歐美影視圈的超重量級嘉賓。像是包括漫威電影宇宙的「酷寒戰士」Sebastian Stan、《魔戒》「佛羅多」Elijah Wood 與「山姆」Sean Astin、《雙面人魔》「漢尼拔」Mads Mikkelsen 等大咖。現場日本粉絲為了和偶像合作，可以說發揮了極致的 Cosplay 創意和熱情，而明星們面對各種突發奇想的合照要求，也展現了極高的親和力與幽默感，留下了無數精彩的互動場面。Yahoo Tech HK ・ 13 小時前
vivo S50 和 S50 Pro mini 將於 12 月 15 日在中國發佈，接受預訂
經過多次預告，vivo 終於公佈了 S50 系列的發佈日期。即將推出的 vivo 手機目前已在中國開始接受預訂 […]TechRitual ・ 10 小時前
ChatGPT 負責人澄清暫無廣告測試，強調若引入必「採取謹慎做法」
前 xAI 員工 Benjamin De Kraker 分享的一張 ChatGPT 疑似廣告擷圖日前在網上引發了熱議，對此 OpenAI 相關負責人 Nick Turley 特意澄清，稱公司「目前沒有進行任何廣告測試」。Yahoo Tech HK ・ 11 小時前
東運會將於泰國登場
（法新社曼谷7日電） 第33屆東南亞運動會9日將在泰國登場，但未開幕就風波不斷，外界批主辦方宣傳力道和籌備不足，另外因泰國正值全國哀悼期間，南部洪災迫使部分賽事更換場地，加上泰柬邊境衝突等政治紛擾，有媒體指本屆東運會「史上最冷清」。泰國民族報（The Nation）3日更直指本屆東南亞運動會是「史上最冷清的一屆」，報導寫道，這是泰國時隔18年再次舉辦東運會，但卻面臨諸多考驗和批評。法新社 ・ 10 小時前
Realme Narzo 90 將發佈，配備 6/8/12GB RAM，提供 Carbon Black 和 Victory Gold 兩種顏色選擇
Realme 正在準備在印度推出全新的 Narzo 系列。雖然尚不清楚 Narzo 90 系列會有多少款設備， […]TechRitual ・ 5 小時前
EngineAI T800 機器人回應對 CGI 之質疑
中國機器人公司 EngineAI 近期加強了對其新款 T800 機器人所面臨的日益增長的懷疑聲音的回應。這款機器人自從發佈以來，便引發了廣泛的關注，尤其是在其技術規格及實際應用方面。市場上對這款產品的評價兩極化，有些專家對其創新技術表示讚賞，認為 T800 有潛力徹底改變某些行業的運作模式，然而也有不少評論指出其實際效能尚未經過充分驗證，對其商業化...TechRitual ・ 7 小時前
日本指遼寧艦等駛過沖繩島和宮古島之間海域 並稱中方戰機雷達照射日戰機 中方批評日方炒作與事實不符
【Now新聞台】日本指，中國航母遼寧艦等軍艦駛過沖繩島和宮古島之間海域，更有解放軍戰機兩度雷達照射日本自衛隊戰機。日方指責中方戰機做出危險行為；中方批評日方有關炒作與事實完全不符。日本防衛省表示，解放軍遼寧艦周五下午在沖繩縣久場島以北航行，翌日早上遼寧艦和三艘導彈驅逐艦穿過沖繩島和宮古島之間海域，駛向太平洋，有戰機和直升機在遼寧艦升降，自衛隊戰機緊急升空應對。日方更指出，航空自衛隊兩架F-15戰機分別周六下午及晚上在沖繩島東南的公海上空，遭由遼寧艦起飛的解放軍殲-15戰機用雷達照射。防衛大臣小泉進次郎罕有在周日凌晨2時召開記者會。日本防衛大臣小泉進次郎：「有兩次的雷達照射，今次的雷達照射事件超出安全飛行的照射範圍，屬危險行為。」他表示，已向中方提出強烈抗議。首相高市早苗周日到石川縣視察去年能登地震受影響地區後見記者，重申解放軍戰機的雷達照射是危險行為。日本首相高市早苗：「事件令人非常遺憾，已向中方提出強烈抗議，並嚴正要求防止事件再次發生，我們將冷靜而堅決地回應。」她強調會密切監視解放軍在日本周邊的活動，採取一切措施，確保監視及監控行動有效。解放軍海軍新聞發言人表示，遼寧艦航母編隊日前在宮古海峽以東海域正常組織艦載戰鬥機飛行訓練，事先公布了訓練海空域，期間日本自衛隊飛機多次抵近中國海軍訓練海空域滋擾，嚴重影響中方正常訓練，嚴重危及飛行安全；又指日方有關炒作與事實完全不符，嚴正要求日方立即停止污衊抹黑。 #要聞now.com 影音新聞 ・ 1 天前
Tesla 上海超級工廠第 400 萬部整車下線，運作 6 年已貢獻全球近一半交付量
Tesla 今日對外宣布，由其上海超級工廠生產的第 400 萬部整車已經正式下線。距離他們達到 300 萬部里程碑僅僅過去了不到 14 個月的時間，時至今日運作 6 年後，上海工廠已貢獻了 Tesla 全球近一半的交付量。Yahoo Tech HK ・ 4 小時前
大埔宏福苑災場搜救動物行動已結束 愛協冀在大廈內設籠及糧水：不放棄仍徘徊求生動物
【動物專訊】大埔宏福苑大火災難，百多人和百多隻動物不幸離世，仍有約80多隻動物下落不明，愛護動物協會表示，災難遇難者身份鑑定組（DVIU）的搜救動物行動已於昨日結束，愛協提出多項建議，包括在大廈內設置捕貓籠、水及糧食，不放棄任何可能仍在附近徘徊求生的動物，當接獲官方通知在災場發現生還或離世動物，愛協會第一時間趕赴現場協助。另由動物義工於廣福邨設置的紀念區，亦於今日結束，義工盼大家帶重新振作的心和力量，好好用力愛身邊每一位，好好生活。 災場獲救出的動物超過500隻，當中360多隻生還，逾150隻不幸離世，估計仍有約80多隻動物生死未卜。愛協表示，目前仍有數隻小動物暫時安置於愛協中心，尚未有人前來認領，他們正等待回到摯愛的家人身邊。 另DVIU的搜救行動已正式結束，愛協希望當中的多項訴求能獲考慮，包括於大廈內設置捕貓籠、水及糧食設施，務求不放棄任何可能仍在附近徘徊求生的動物。愛協救援隊亦於昨日撤離現場，並重新調配資源，支援其他有迫切需要的動物。「然而請大家放心，愛協的督察及獸醫團隊將繼續24小時候命，若接獲任何官方通知，無論發現的是生還或已離世的動物，我們都會第一時間趕赴現場，全力提供協助香港動物報 ・ 1 天前
食水交通問題 區內無中學入讀 北區皇后山居民：留意基層需要
【on.cc東網專訊】粉嶺皇后山邨早前發生食水現黑色沉澱物事件，東網記者今早(7日)10時許到該區視察，多名市民希望日後不再發生食水質量事件，亦有人指當區交通不便，區內至今仍未有中學，冀當局可以「多啲留意基層市民需要」。on.cc 東網 ・ 1 天前
立法會選舉｜經民聯在今屆選舉中取得8席 梁美芬相信新晉議員很快會上手
【Now新聞台】經民聯在今屆選舉中取得8席，外界關注新一屆立法會組成後，優先聚焦處理大埔宏福苑火災善後工作，被問到今屆多位「新丁」是否具備足夠能力應對，成功連任的梁美芬表示，相信新晉議員很快會上手。立法會(選委界)當選人梁美芬：「做議員其實就是一刻都嫌遲，馬上工作，我們很同意馬上工作，工作就可以慢慢進入角色。我很相信經民聯新任的議員，我們會一起上下一心，因為這一件事是香港目前最重要的一件事。新任的議員我看到他們在整個選舉的過程中，包括勇於參選的直選議員有很大進步，所以相信他們不日很快會進入角色。」2025立法會選舉結果(地區直選)2025立法會選舉結果(功能界別)2025立法會選舉結果(選委會界別)#要聞now.com 新聞 ・ 6 小時前
比亞迪國內銷量跌 王傳福：目前技術不夠領先
比亞迪(1211.HK)今年在國內市場的銷量下跌，董事長兼總裁王傳福在臨時股東大會表示，目前技術不夠領先，後面還將有重磅技術發布。infocast ・ 2 天前
Nano Banana Pro 玩法結集！各式 Prompt 輕鬆用 AI 改相、整圖
Nano Banana Pro 生成圖像的效果真的相當強大，今次我們就為大家整理之前介紹過的改圖教學，讓大家一次過集齊不同玩法，好好體驗一下利用 AI 生成圖像的好玩之處。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
《遊戲人生Zero》慘遭AI配音毒手！亞馬遜沒授權就測試，角川正在調查中
日前 Amazon（亞馬遜）旗下的串流平台 Amazon Prime Video 被發現為《BANANA FISH》和劇場版《No Game No Life 遊戲人生 Zero》等多部知名動畫作品，倍加入了極為粗糙的英語 AI 配音。引發了英語配音員和動漫社群的不滿，批評 AI 的表現毫無情感、錯誤百出，並怒斥是對專業的侮辱。而近日，版權方日本角川（KADOKAWA）則是作出回應，確認他們沒有授權過使用 AI 配音，將會展開調查，目前該 AI 配音大部分都已經被刪除。Yahoo Tech HK ・ 9 小時前
AAA／文素利獲頒影后！台上告白CORTIS
[NOWnews今日新聞]韓國年度娛樂盛事AAA頒獎典禮（AsiaArtistAwards，亞洲明星盛典），在昨（6）日於高雄世運主場館圓滿落幕，其中大獎之一的獎項「GrandPrizeBestAct...今日新聞 娛樂 ・ 1 天前
立法會選舉｜孫玉菡巡視院舍外展票站 稱運作順暢受院友歡迎
【Now新聞台】為了便利選民投票，機場及港珠澳大橋等地設有鄰近邊境票站，方便往返內地及海外的選民。今次亦設立了3個院舍外展投票站。勞工及福利局局長孫玉菡表示，票站會服務約350名選民，受到院友及員工歡迎。設在機場二號客運大樓的邊境票站，早上七時半起開放投票。現場有指示牌顯示投票的輪候時間，有工作人員舉牌指示票站的位置。不少選民特地坐飛機回港投票。官小姐：「我覺得香港做得很好，宣傳得很好。我在北京經常看到相關新聞，都覺得回來一次，支持一下香港都是好事來的。」丁小姐：「我住在上海，特意回來。(為甚麼這麼遠都回來？)都是盡一個公民的責任。」為了方便內地及海外已經預先登記的選民投票，港珠澳大橋香港口岸，以及上水港鐵站附近的兩間學校亦設有邊境票站。今屆選舉亦設有3個院舍外展投票站。勞工及福利局局長孫玉菡早上到位於古洞的外展投票站巡視票站情況，與投票的長者交談。他表示三個票站會服務約350名選民，其中以古洞最多人登記。孫玉菡：「很順暢，很成功。無論院友或者我和員工談天，大家都表示方便了很多，老友記不需要來回兩程車，投完票就可以做今日的活動。有些行動力好的，說會外出飲茶。檢討方面會向選委會反映今次的外展票站效果如何，以我今天所見，效果非常之好，受到院友及員工歡迎。」票站分別設在古洞、葵涌，以及黃竹坑。三個外展票站的設置及投票程序與一般票站規格相同，不過總開放時間少六小時。立法會選舉｜投票率不斷更新2025立法會選舉｜投票站地址連結一文睇晒2025立法會選舉｜各界別投票時間一覽2025立法會選舉｜投票須知及票站內禁止行為一文睇晒#要聞now.com 影音新聞 ・ 1 天前
若中國不降低貿易順差 馬克宏：歐盟擬祭關稅措施
（法新社巴黎7日電） 根據今天刊出的專訪內容，日前赴中國進行國是訪問的法國總統馬克宏表示，若北京不削減對歐洲聯盟（EU）的龐大貿易順差，歐盟揚言採取關稅措施加以回應。馬克宏（Emmanuel Macron）結束訪中行程返國後，接受法國商業媒體迴聲報（Les Echos）專訪時說道：「我告訴他們，如果他們不做出回應，歐洲人將被迫在未來數月內採取強硬措施。」法新社 ・ 1 天前
立法會選舉｜公務員及醫護到專屬投票站投票
【Now新聞台】今屆新設立專屬投票站予公務員及醫護等投票。10個為公務員而設的專屬投票站，包括位於大埔的警務處新界北總區總部專屬投票站，可見下午陸續有旅遊巴接載身穿制服的人員到場。而針對醫管局醫護人員，當局亦設置了7個專屬票站。在沙田聖羅撒書院投票站，位於威爾斯親王醫院旁邊，分開了一般投票站以及專屬投票站。醫護指，新安排方便，投票是希望社會變得更好。醫療衞生界選民曾小姐：「始終自己是功能界別，都想自己的社會變得愈來愈好，當然是設身處地可以反映到我們功能界別、反映到我們自己醫護人手方面，有那些可以做得好些，病人的服務、急切性。現在很多東西都電子化了，我都看到有一隊隊伍是會找人幫長者下載HA GO到手機，我覺得電子化是好，但可能有一班被少許忽略的老人家未接觸到，希望這方面的服務可以再強化。」立法會選舉｜投票率不斷更新2025立法會選舉｜投票站地址連結一文睇晒2025立法會選舉｜各界別投票時間一覽2025立法會選舉｜投票須知及票站內禁止行為一文睇晒#要聞now.com 影音新聞 ・ 1 天前
立法會選舉｜陸啟康：對投票率沒有目標 選舉是香港復常第一步
【Now新聞台】選管會主席陸啟康表示，已巡視數個票站，安排運作暢順；截至下午4時，投票日共收到245宗投訴，最多是涉及在私人及政府樓宇進行選舉活動，有57宗，另外有36宗涉及選舉廣告，會盡快處理，強調對投票率沒有目標。選管會主席陸啟康：「我們亦在電視上看到有些(宏福苑)災民，他們亦很積極地出來，為了他們的將來、為了立法會去投出他們的一票，我覺得如果這些是香港、這個選舉可以給到香港一些正能量。正如我今早所說，希望是香港復常的第一步，如果這個選舉可以做到這件事，我覺得已經是成功。我們的使命不是去提高投票率，我們的使命是要辦一場公正、公平及誠實的選舉。」被問到有報道指，有人向持心意謝卡的選民派發禮品包，陸啟康強調提供優惠不可以對特定候選人有傾向性，而投票亦必須是自願。立法會選舉｜投票率不斷更新2025立法會選舉｜投票站地址連結一文睇晒2025立法會選舉｜各界別投票時間一覽2025立法會選舉｜投票須知及票站內禁止行為一文睇晒#要聞now.com 影音新聞 ・ 1 天前