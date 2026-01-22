Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

踏進新年魔法沙龍！Casetify 聯乘 My Little Pony 馬年正式開幕

為慶祝農曆馬年的到來，Casetify 特別聯乘 My Little Pony，打造充滿童話氛圍的聯乘系列，邀請大家走進一座專屬的美髮沙龍，讓科技裝備都能換上最閃耀的新春戰袍。 是次系列以魔幻復古為主題，將經典卡通世界的繽紛色彩與友誼魔法，用了柔和粉彩色調為基底，融入復古髮捲、蝴蝶結、彩虹鬃毛等經典元素，讓每一隻小馬宛如從童話書中走出，為馬年新春注入好運與歡樂能量。

其中最受矚目的，必定是新年別注版 My Little Pony 煙花手機殼，圖案中煙火綻放、燈籠高掛更加入了財運銅錢，Little Pony 亦換上傳統元素中國服飾，為大家送上最溫暖的新年祝福。若果你想選擇其中一位心愛的人物角色，也可選擇客製化服務手機殼，可自行挑選角色、顏色、文字，什至背景圖，讓手機殼更個性案化！此外，凡選購任 2 件 My Little Pony 系列產品，更可獲得新春限定贈禮彩虹小馬利是封一包，讓你的紅包祝福也充滿魔法童趣！

My Little Pony Lunar New Year Fireworks Case 亮面手機殻 MagSafe 兼容

Casetify 售價 HK$549

立即購買

My Little Pony Custom Name Phone Case

Casetify 售價 HK$549

立即購買

今次合作除了帶來多款手機殼外，亦涵蓋 AirPods 和 AirPods Pro 保護殼、無線充電器、2 合 1 充電座、手機支架、iPad 保護殼等電子配件。各位粉絲可以把自己的電子裝備通通換上 My Little Pony 的夢幻套裝，把新一年的好運天天帶在身邊！

My Little Pony Sticker Mania Earbud Case

Casetify 售價 HK$279

立即購買

