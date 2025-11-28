身在內地開騷 Katy Perry孤獨過感恩節

【on.cc東網專訊】美國流行天后Katy Perry近日忙於在中國舉行巡唱，繼一連3場上海演唱會之後，她將稍休兩日，之後就會轉抵海口明晚舉行最後一場內地騷。而完成3場騷之後，Katy前日就被「野生捕獲」與一眾工作人員一同到上海一主題樂園玩。

全身黑色打扮的Katy到來即引來樂園內的人士哄動，她由大批保安人員「護駕」之下到處遊玩，其中與男性工作人員一同玩機動遊戲，而她亦被影到邊行邊食。而適逢是美國感恩節，她昨日於社交網分享片段，她戴上一圍火雞酒菜的帽，並笑容滿面，留言表示「Hatty Thanksgiving! ♥️」

