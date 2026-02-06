身家破26兆 馬斯克竟感嘆「金錢買不到幸福」

（法新社舊金山6日電） 全球首富這個頭銜對馬斯克來說看起來似乎一點都不值得。他在一則發文中大嘆「金錢買不到幸福」，引發網友熱議。

法新社報導，雖然財富讓他能夠追逐殖民火星夢、所費不貲對美國總統川普等政治人物大撒幣捐款，養育十多名子女也毫不費力，但這些並沒有帶給他快樂。

馬斯克（Elon Musk）當地時間4日深夜在X平台發文寫道：「說『金錢買不到幸福』的人，真是太有道理了。」

搭配悲傷表情符號的這則貼文瀏覽次數已經高達9630萬次。

廣告 廣告

網友回應從同情到嘲諷，不一而足，有人建議馬斯克訴諸宗教或慈善尋求慰藉。

有人留言談到財富和幸福的關係說：「不過，錢確實會讓你搶得先機。」

「你會擔心沒辦法給孩子一個遮風避雨的地方嗎？不會？那就別再討拍，知足常樂。」

據「富比世」（Forbes）雜誌，馬斯克身家高達8348億美元（約新台幣26兆4264億元）。而特斯拉（Tesla）股東去年底通過按績效獎勵的執行長薪酬方案，這筆報酬可能高達1兆美元。