搶購攻略 迪士尼酒店低至6折
身材不胖，體脂卻減不下來？小秘訣曝光：高鉀飲食搭配「碳水後置法」更穩定控制
許多小基數族群在減脂時常遇到瓶頸，體重變化緩慢、稍不注意又容易回彈。近期有減重者分享，透過「高鉀飲食」搭配「碳水後置」的飲食順序調整，成功從60公斤下降到50公斤，體重更維持得相對穩定，日常飲食不再需要強烈節制，相對容易執行，負擔也更小。
高鉀飲食：幫助排水、提升飽足感
所謂高鉀飲食，指的是增加天然蔬菜與水果攝取，以促進身體排水、減少浮腫，同時提升飽足感，減少過量進食的情況。常見的高鉀食材包含蘑菇、菠菜、海帶、馬鈴薯等蔬菜，以及香蕉、哈密瓜等水果，豆類也是不錯的選擇。這類食材多半高纖、熱量相對較低，搭配日常飲食能增加飽腹感，使進食節奏自然放慢，也有助於維持規律的排便。
碳水後置法：調整順序，自然減少主食攝取
許多人在減重時完全避開碳水化合物，但其實只要調整順序，就能達到減少攝取量的效果。「碳水後置」指的是用餐時先吃蔬菜、蛋白質，最後才吃主食，如米飯、麵類等。當蔬菜纖維和蛋白質先行進入胃部後，主食的份量會自然而然下降，也能避免因為過度飢餓而吃得太快，導致熱量攝取超標。
一日飲食參考範本
以下是「高鉀飲食」搭配「碳水後置」的飲食範例，提供作為參考：
早餐：空腹吃一根香蕉，搭配兩顆水煮蛋與一杯無糖豆漿，兼具鉀元素、蛋白質與纖維，有助穩定上午的食欲。
午餐：採用「211飲食比例」：兩份蔬菜、一份蛋白質、一份主食。用餐順序以蔬菜、蛋白質優先，再吃米飯。若想吃較高熱量的食物，例如火鍋或油炸品，也多安排在中午，給予身體更多時間消化與代謝。
晚餐：與午餐結構相似，但主食與蛋白質的份量再調低，蔬菜則略為增加。通常在晚上7點前完成進食，讓腸胃有充足的休息時間。
整體來看，小基數減脂並非只能靠嚴格節食，更重要的是找到適合自身的飲食節奏。高鉀飲食搭配碳水後置法，操作上簡單、壓力小，也較容易長期維持。若能持續調整飲食習慣、避免過度進食，控重效果通常會更穩定。
延伸閱讀
再怎麼節食都還是腫？38歲女減重7kg秘訣：多吃4種「鉀食物」＋3種「鈉地雷」快避開
其他人也在看
穆熙妍揹Loro Piana 也穿FILA！低調貴氣，被譽為最沒有架子的百億千金！
穆熙妍隨著Z世代掀起的復古風潮延燒，雖然近期比較少在螢光幕前，但是《康熙來了》經典片段也被重新挖出，過去曾被蔡康永點名為「娛樂圈家裡最有錢的一個人」，穆熙妍也再度成為網友熱議焦點。這位出身太陽能大廠千女人我最大 ・ 1 天前
魔鬼藏在細節裡！日本女生「零死角」保養術：從指緣、美頸到全身香氣，7款細節控必備好物
沐浴即保養：THREE 香氛甦活系列對日本女生而言，洗澡不只是清潔，更是身心重整的儀式。THREE秉持「肌膚與心靈一體」的理念，將每日沐浴昇華為療癒時光，尤其洗澡完絕對會擦上身體乳來保持身體皮膚的細緻與柔嫩感。香氛甦活沐浴乳：以植物性潔淨成分為基底，添加5種天然AHA果...styletc ・ 1 天前
墨西哥佳麗奪環球小姐冠軍 曾被主辦方罵「蠢」憤而離場 終戴上后冠逆轉人生
2025年環球小姐大賽（Miss Universe 2025）今日(11月21日）在泰國完滿舉行，25歲的墨西哥佳麗法蒂瑪．波許（Fátima Bosch）戴上后冠成為冠軍，能在120名佳麗當中脫穎而出，接受全場掌聲祝賀的背後，充滿許多比電影還要戲劇性的情節，而波許在本月初更遭主辦方當眾辱罵她「蠢」，她在穿著華麗晚禮服，腳踏高跟鞋下憤然離場。當似在出局邊緣之際，就連墨西哥總統亦向她隔空聲援，令這場選美變成一場關於女性尊嚴的戰鬥。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
脆友私心推爆的MUJI寶藏！梳子清潔刷、睫毛夾、削皮刀、指甲刀...回購率100%，真的是「相見恨晚」生活小物
網友激推！無印良品必買生活小物：梳子救星｜山毛櫸髮梳清潔刷網友心得：「這支真的是相見恨晚！以前清梳子上的頭髮都要拿牙籤挑半天，還清不乾淨。這支刷子硬硬的刷毛一刮，纏在梳子底部的頭髮、灰塵全部被勾出來，超級療癒！重點是才90元，質感還很好，真的每個女生都要有...styletc ・ 1 天前
瘦身成功炸出馬甲線！邊荷律被乖姐下進食令
[NOWnews今日新聞]中信兄弟PassionSisters韓籍啦啦隊成員邊荷律在9月自爆因台灣美食太好吃，制服都變緊，因此宣布要開始控制飲食減肥，沒想到才過1個月後，就透露已瘦到自己理想體重，直接...今日新聞 娛樂 ・ 1 天前
《金童》專訪｜張繼聰艱苦訓練卻遭冷言冷語 自資6位數字救戲獲謝安琪支持：我就係咁痴線，無怨無悔
由張繼聰策劃、主演，甚至投資的拳擊電影《金童》終於面世。電影之所以被視為「都市傳說」，拍畢6年才上映，全因後期資金不足，但他如戲中主角一樣，因不願放棄，甘願掏荷包都要讓觀眾看見：「我老婆幾年前已經講：『早知爭7位數字，我幫你畀咗佢啦！你快啲搞咗佢啦！』」最終以6位數字埋單。為《金童》，拍攝時他受盡皮肉之苦、冷言冷語，上天一次又一次地打擊張繼聰，但最終都阻不了他將《金童》帶到世上：「套戲前後搞咗8年，受咗咁多皮肉之苦，自己再抌埋錢出嚟，我都仍然有心理準備（唔收得）……我就係咁痴線，我就係《金童》，《金童》就係我，無怨無悔。」Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
王毅晤烏茲別克斯坦總統 冀加快發展戰略對接
【on.cc東網專訊】中共中央政治局委員兼外長王毅周五（21日）在烏茲別克斯坦首都塔什干與該國總統米爾濟約耶夫會面。on.cc 東網 ・ 1 天前
手足口病活躍程度持續上升 衞生防護中心再去信學校發信呼籲留意
本地手足口病活躍程度近日持續上升，衞生署衞生防護中心今日（21日）再向醫生和學校發信，呼籲留意手足口病的最新情況和學童有否出現相關症狀。防護中心表示，如學校出現爆發個案，應盡快向中心呈報。 超過八成在幼兒中心、幼稚園和小學發生 中心監測數據顯示，院舍及學校的手足口病爆發個案由10月26日至11月1日的17宗am730 ・ 1 天前
許樹昌：冬季流感高峰期將至 籲市民預早接種流感疫苗
【Now新聞台】中大呼吸系統科講座教授許樹昌指，本港夏季流感高峰期已由高位逐漸回落，預計月底至下月初見底，但隨著天氣轉涼，可能短期內出現冬季流感高峰期，呼籲市民預早接種流感疫苗。 中大呼吸系統科講座教授許樹昌︰「到10月中至底已見頂，呼吸道樣本比例達12%後回落，前一個星期呼吸道樣本達7.7%，上星期剛公布是6.2%，趨勢是夏季遲來的流感高峰期回落中。如果天氣凍，可能會比平常6至8星期回落的時間長一點，不足為奇，再加上在冬季1至3月，多數會有一個冬季、另一個高峰期來臨，所以即使回落至底線，可能沒多久冬季流感高峰期又會再來。」#要聞now.com 新聞 ・ 3 小時前
下周備忘
11月24日(周一) 日本假期休市 新加坡10月CPI年率：預測升0.9%；前值升0.7% 台灣10月失業率：前值3.35% 德國11月IFO商業景氣指數：前值88.4 德國11月IFO商業現況指數：前值85.3 德國11月IFO商業預期指數：前值91.6 美國10月芝加哥聯儲全國活動指數 美國11月達拉斯聯儲製造業活動指數：前值負5 新股上市：創新實業(02788.HK) 業績公布：塗鴉智能-W(02391.HK)、宏安地產(01243.HK)、中國旺旺(00151.HK)、文遠知行-W(00800.HK) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11月25日(周二) 南韓11月消費者信心指數：前值109.8 台灣10月工業生產年率：預測升15.5%；前值AASTOCKS ・ 1 天前
美國嬰兒奶粉疑受污染 致 31 宗肉毒桿菌中毒 ByHeart 配方奶粉緊急回收︱Yahoo
【Yahoo 新聞報道】美國至少有 31 名嬰兒在飲用 ByHeart 嬰兒配方奶粉後，因感染嬰兒肉毒桿菌中毒而需入院接受治療。雖然該公司已宣布在全國範圍內回收所有產品，但州政府官員表示，仍有部分回收產品在商店貨架上發現。Yahoo 健康 ・ 1 小時前
復星醫藥(02196.HK)蘆沃美替尼片註冊申請獲納入優先審評程序
復星醫藥(02196.HK)公布，子公司復星醫藥產業就復邁寧(蘆沃美替尼片)用於治療2歲及2歲以上朗格漢斯細胞組織細胞增生症(LCH)兒童患者的藥品註冊申請，獲國家藥品監督管理局受理並已被納入優先審評程序。 公司指，截至2025年10月，集團現階段針對該藥品的累計研發投入約為6.38億元人民幣。該藥品已於中國境內上市並獲批兩項適應症，包括用於治療朗格漢斯細胞組織細胞增生症(LCH)和組織細胞腫瘤成人患者，以及2歲及2歲以上伴有症狀、無法手術的叢狀神經纖維瘤(PN)的Ⅰ型神經纖維瘤病(NF1)兒童及青少年患者。(ss/a)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
日本水產「超前部署」替補市場缺口 早已不依賴中國
日前中方通報暫停進口日本海產威懾日本，揚言「不會有市場」，但近日日本水產價格，並未有因此大跌。翻查背後原因，原來日本水產業界早已成功在近年開拓國際市場，部署從供應層面「擺脫中國倚賴」，將水產品改運往美國以及東南亞，其中北海道扇貝賣往歐美，甚至比賣給中國取得更好價格；今年日本獲批復運中國的地點，原來只得3個，僅佔業界申請總數0.4%，中國「狠招」的影響似乎有限Yahoo財經 ・ 5 小時前
D奶壯壯中門大開解放豪乳 「神秘小三角」若隱若現
【on.cc東網專訊】台灣樂天啦啦隊應援團團長壯壯（沈立心），忙工作之餘也不忘派軍糧，日前她在社交網上載多張照片，化上精緻妝容的她，換上白色掛頸Deep V上衣，中門大開，露出大半個胸部，飽滿D奶呼之欲出，而下身僅用白色薄紗布料圍住，「神秘小三角」若隱若現，火辣東方日報 OrientalDaily ・ 1 小時前
林作爆反目內情︱裕美借10幾萬助五索創業 冇視對方為金山
藝人裕美男友林作今日（22日）由律師陪同召開記者招待會，就近日有指女友裕美跟好友「五索」（鍾睿心）為錢反目並另起爐灶的傳聞，他坦言事件引起網上不少討論，當中有跟事實不符的地方，覺得身為裕美的另一半要出來澄清一下，他説：「留意到有啲相關人士，喺網上指裕美同五索合作過後依家另起爐灶，又話喺五索身上賺咗好多錢之後自立門戶。其實五索當年原本係我個客，美美係透過我認識五索。」東方日報 OrientalDaily ・ 21 小時前
中國建議民眾不要赴日 有東京業者不以為意
（法新社東京22日電） 北京當局建議公民不要赴日旅遊以來，東京部分店家不以為意，不過有旅宿業者已陸續接到取消中國團客的取消通知，並對此感到擔憂。然而，東京的店家大多不為所動。法新社 ・ 20 小時前
網上熱話｜薄扶林燒味小店面臨結業 靠港大內地生一招挽救
小店經營艱難，一間位於薄扶林的燒味小店原本已面臨結業，怎料突然獲一名港大內地生在「小紅書」上推薦，生意變得絡繹不絕。 一名港大內地生最近在「小紅書」發文，指發現港大附近「最好吃的燒鵝飯」，還有燒肉、叉燒、白切雞等，雙拼飯只是30元，相當便宜。網民更特意指老闆沒有給錢宣傳，只是自發推薦。am730 ・ 1 天前
英超 ｜伊薩打破利物浦119年來不光彩紀錄
利物浦在英超又輸一場，而且係主場大敗0比3給榜尾球隊森林。累計在過去七場英超比賽中，錄得六場敗仗。紅軍正選前鋒伊薩更打破球會一項 119 年來未曾出現的不光彩紀錄。Yahoo 體育 ・ 9 小時前
阿Sa蔡卓妍43歲生日與C君同日慶生 合照爆緋聞健身教練Elvis同站「C位」
Twins成員蔡卓妍（阿Sa）今日（22日）迎來43歲生日，她在社交網站張貼多張照片，精心打扮下捧着蛋糕、開心舉杯，更露出美腿慶祝又大一歲。阿Sa發長文講述生日感受，內容雖未有提及感情事，但她與同月同日生的C君一起慶生聚會上，其緋聞男友33歲的健身教練Elvis亦有現身，合照時更與阿Sa一起站在「C位」，親密關係不言而喻。Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前
一姐與男友蜜遊 盡騷身材「吸」鯊魚埋身
【Now Sports】網壇一姐白羅斯球手莎芭列卡早前失落WTA年終賽后冠，但今年賽季完結後，她由網球服裝換上比堅尼大曬美好身段，近日與富商男友法古利斯同遊馬爾代夫，享受陽光與海灘，暢飲龍舌蘭酒，浮潛時無懼與鯊魚近距離游泳，藝高人膽大！莎芭列卡（Aryna Sabalenka）今季成功衛冕美網，首次殺入法網決賽，也是繼2022年後再次躋身WTA年終賽決賽，成績絕對驕人，雖未能贏得WTA年終賽「埋齋」，但難得空閒與男友遊玩，心情自然勁靚，日前在社交平台大曬在馬爾代夫「大解放」，展示穿著多套不同款式、顏色的比堅尼，與男友二人世界「充電」，她更留言「只有我們！」。莎芭列卡男友法古利斯為「超級食物」Oakberry的創辦人，同時他與女友一樣，身材管理同樣出色，莎芭列卡度假之餘，繼續健身、打排球保持體能，舉起手機與六嚿腹肌的法古利斯自拍騷弗爆身段。莎芭列卡在12月28日在杜拜參與「性別大戰」表演賽，與澳洲「壞孩子」球手基利奧斯大鬥法，基利奧斯今年因傷患只打5場比賽，莎芭列卡更說：「我真的覺得會贏。」相關圖片：https://www.instagram.com/p/DRLGK5ekugI/?imgnow.com 體育 ・ 15 小時前