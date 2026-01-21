專訪｜母女於宏福苑大火罹難 遺體修復重建容貌 親屬：起碼見返個樣
都是體內濕氣害你胖！4招身體除濕方法公開，戒3物臉、身體消腫一圈有感
明明吃得不多、也沒暴食，體重卻卡關、肚子鬆、腿腫臉腫？很多人以為是代謝差，其實兇手很可能是「體內濕氣」。濕氣一重，身體就像泡在水裡，脂肪代謝慢、水分排不掉，怎麼減都很難瘦。想瘦得快又不復胖，真的要先學會除濕。這篇直接整理4招最有感的身體除濕方法，照做超多人反應：水腫先消，體重才開始動。
為什麼體內濕氣會害你胖？
體內濕氣重，最明顯的不是胖，而是「腫」。早上臉浮、下午腿腫、晚上肚子脹，整個人像吸水海綿。中醫觀點認為濕氣會影響脾胃運作，讓食物變成「廢水」堆在體內，代謝速度自然變慢。再加上濕氣會讓人疲倦、懶得動，一動就喘，久了脂肪越囤越多。很多人不是瘦不下來，是身體根本在「排水障礙」。
體內除濕方法1：喝對水，比喝多更重要
濕氣重的人最常犯的錯就是「不敢喝水」。其實不喝水只會讓身體更想抓水，水腫更嚴重。重點是喝對時間跟溫度，起床先一杯溫水，幫助啟動循環；白天少量多次，避免一次灌太多。冰水、含糖飲料、手搖基本就是濕氣加速器，能戒就戒。很多人只做這一步，3～5天臉跟腿就明顯消一圈。
體內除濕方法2：飲食少3樣，濕氣直接少一半
想除濕，飲食真的很關鍵。第一少炸物，油加濕最容易卡在下半身；第二少甜食，糖會讓身體更容易留水；第三少乳製品，很多人對乳糖不耐卻沒發現，天天喝反而讓腸胃濕黏。相對地，可以多吃薏仁、紅豆、冬瓜、山藥這類「排水型食物」。不是要你吃得清淡無聊，而是吃對，身體才肯瘦。
體內除濕方法3：流汗不是越多越好，但一定要有
很多人一聽到流汗就想到爆汗運動，其實不用。濕氣重的人重點是「微微出汗」，像快走、伸展、熱瑜珈，甚至泡腳都算。只要讓身體暖起來、循環動起來，濕氣就有出口。尤其下半身水腫型身材，每天10～20分鐘活動，比一週爆操一次更有效。你會發現腿不再那麼沉，晚上也比較不容易腫到睡不著。
體內除濕方法4：作息亂，怎麼排都排不掉
再好的除濕方法，熬夜一樣全毀。晚睡會讓脾胃修復時間不足，水分該排的排不掉，直接囤著。特別是凌晨1點後還不睡，隔天一定臉腫、肚子脹。建議至少連續5天在12點前上床，很多人回饋第3天就開始頻尿、早上起床變輕。除濕其實就是在幫身體「回到正常節奏」，節奏對了，瘦才會來。
封面&內文圖片來源：Shutterstock
本文由女人我最大授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章
