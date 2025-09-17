▲歌手白安（如圖）於今（17）日正式推出睽違3年的第5張個人唱作專輯《星期八》，封面照和形象照裡的白安，被巨大的冰塊環繞，拍攝現場她冷到自嘲像市場裡新鮮的一條魚。（圖／相信音樂提供）

[NOWnews今日新聞] 創作才女歌手白安於今（17）日推出相隔3年的第5張個人創作專輯《星期八》，封面照和形象照裡的白安，或坐或躺在冰塊上，出現非常唯美的冰川藍，但事實上，拍攝過程中，白安被巨大的冰塊環繞，甚至需直接躺上冰塊，她自嘲像市場裡新鮮的一條魚。

▲歌手白安（如圖）拍攝專輯形象照，拍攝過程中冷到發抖，成果出現冰川藍效果，讓她直呼值得。（圖／相信音樂提供）

白安自嘲躺冰塊像市場一條魚 坦言冷到發抖

白安表示，「冷死我了，我被冰到發紅，換衣服時只好一直拿吹風機吹大椎穴。」她幽默分享幕後的拍攝過程，雖然冷到發紅、發抖更險些滑倒，但最終成品呈現出冷冽又優美的氛圍，讓她直呼「一切都值得。」白安說，冰塊在專輯中是一個重要隱喻，如同凝結的時空，代表那些無法改變的過去與未解的遺憾，白安在創作過程中逐漸找到釋放的出口，就像冰塊終將融化，轉化成新的能量。

新專輯白安特別邀請Hello Nico貝斯手陳信伯擔任共同製作人，兩人從混音到聲色細節不斷琢磨，陳信伯笑說，「有時候不太確定她要的是什麼，她用她的語言表達，我用我的語言去理解，大概可能只有百分之70理解。」白安則驚訝地表示：「我一直以為你很理解我。」讓全場笑聲不斷，不過兩人也完美將專輯打造成彼此最喜歡的模樣，白安希望電子樂不只是冷調的色彩，更能傳遞溫暖的力量，她形容：「《星期八》是輕盈的、日常的，就像灰色天氣裡的一束光。」

▲白安（左）新專輯特別邀請老友宇宙人小玉（右）對談，暢談製作心得。（圖／相信音樂提供）

白安新專輯《星期八》 如同灰色天氣裡的一束光

此外，白安舉辦新專輯聽歌會，邀請許多音樂圈好友如蕭秉治、麋先生聖皓、鄭興、柏霖、傻子，以及白痴蔡維澤和李沂邦、守夜人旭章、陳嫺靜、牧森等友人一起來搶先聽新專輯，更特別找來多年好友、同時也是Podcast《一個路人經過》的好搭檔宇宙人小玉一同對談，聊起專輯製作的心路歷程。

兩人自16歲相識至今情誼深厚，白安透露，寫歌時腦海中常浮現許多朋友的臉孔，這些共感經驗也成為創作靈感來源。不過在她娓娓道來的一長串人名中，竟未提及小玉，讓小玉忍不住吃味直呼：「沒有我喔！」白安則趕緊笑著補充：「有啦有啦…」讓全場笑聲不斷。白安新專輯巡迴演唱會《路邊野餐》將在11月1日於台中Legacy舉行，9月21日中午12點拓元售票正式開賣。

