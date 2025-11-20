中國政府通報暫停進口日本水產品
「躺平瘦大腿運動」爆紅，破2百萬觀看次數！6大簡易動作練成美腿，實測14天腿圍勁減5cm
對很多人而言，瘦腿運動總是辛苦又枯燥。然而，日本有一位Youtuber設計了一款躺著也能做的瘦腿訓練，結合了音樂遊戲與居家運動，連平日運動量不大的上班族都能跟上節奏。不少網友實測後腿圍成功減少5cm，馬上跟著以下教學練習吧！
【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報！
日本爆紅「躺著瘦大腿運動」輕鬆瘦腿圍！
由日本Youtuberオガトレ設計的瘦腿運動，靈感來自大熱電子遊戲《太鼓達人》，結合音樂節奏與指定動作，只要躺在地上，無需任何器材，一首歌的時間就足以完成一次完整的局部鍛鍊。
日本Youtuberオガトレ是在醫院工作的物理治療師，他將專業知識帶入YouTube，透過簡單的教學，幫助觀眾針對不同部位進行居家訓練。為了增加趣味性，他選擇了將運動與音樂節奏遊戲結合，結果吸引大量粉絲訂閱，成為日本最大健身頻道之一。影片中的每個動作都經過精心設計，讓身體在律動中燃脂。以下6大動作能有效改善腿部線條，簡單易上手，配合節奏即可達到顯著效果。
6大「躺著瘦大腿運動」教學！
「躺著瘦大腿運動」動作1：雙腿開合
平躺在地，雙腿抬高至90度，慢慢向左右打開再合攏。全程保持腿部伸直，核心收緊，避免腰部過度拱起。
「躺著瘦大腿運動」動作2：雙腿交叉開合
延續開合動作，雙腿抬起後先左右打開再合攏，前後交叉如同剪刀腳。此動作可提升大腿前側及內側肌肉力量，增加緊實度。
「躺著瘦大腿運動」動作3：雙腿快速開合
保持90度抬腿姿勢，快速將雙腿微微打開後迅速收攏。透過快速律動，刺激肌肉燃脂，增強大腿線條輪廓。
「躺著瘦大腿運動」動作4：雙腿單邊開合
交替將一腿向外打開，另一腿保持不動，雙腿保持約90度角。此動作能針對單側大腿加強塑形效果，需慢慢地進行，有效收緊大腿側線條。
「躺著瘦大腿運動」動作5：90度抬腿
上半身平躺，雙腿抬起後小腿微彎，大腿與小腿呈90度角，再將小腿抬起還原。此動作集中鍛鍊大腿與小腿連結部位，塑造整體腿型。
「躺著瘦大腿運動」動作6：青蛙腿
雙腿彎曲，腳掌併攏，膝蓋向外張開呈青蛙姿勢，重複開合動作。這個動作可以同時訓練內腿肌群與骨盆底肌，燃脂塑形效果明顯。
參考影片：https://www.youtube.com/watch?v=_lAtQD94Hvc
>>按此下載<<全新Yahoo APP，睇盡衣、食、住、行，全方位最新網購情報，購物資訊盡掌握，立即下載！
緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～
🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/
🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/
🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping
健康養生：
「90天減肥法」激減28磅祕訣大公開！韓國YouTuber由60kg到47kg瘦身心得：必戒宵夜壞習慣
減肥心跳率要在哪個範圍才有效燃脂？計算燃脂心率方法，超過範圍反而減不了脂肪｜附運動智能手錶推薦
其他人也在看
Black Friday優惠2025｜Tory Burch cardholder低至$4XX ！The Outnet低至3折+黑色星期五額外75折
今年Black Friday黑色星期五將於11月28日舉行，未到正日已經陸續有網購平台搶閘推出優惠。The Outnet主打先前一兩季的貨品，所以平台上的定價都會比品牌官網較低，加上不定期就會推出限時優惠，吸引不少網購達人長期入去捕獲最新上架的款式。The Outnet率先推出限時額外75折優惠，幾乎全網產品都有折扣優惠，Yahoo購物專員發現優惠主要集中在服飾區，今次精選服飾、手袋、飾品類產品，折上折低至3折，即睇抵買推介！Yahoo Style HK ・ 1 小時前
好凍啊～天氣寒冷保暖方法！日本研究「最佳蓋被次序」可以暖4度；學埋著大衣最佳先後次序（附消委會保暖內衣推薦）
天氣急跌，留在家中都感受到陣陣寒意，點樣先可以將保暖衣物如大衣、Heattech發熱內衣，甚至厚棉被的保暖功能發揮至極致？這裡就來看看日本研究最佳蓋被次序與最佳著衫保暖次序，讓各位在天氣寒冷的日子都可以好好保暖！Yahoo Style HK ・ 19 小時前
想減肥、戒掉拖延症可以靠催眠治療？這4類人士或許適合，但首要是願意敞開心扉｜Winnie《心靈治療師「為你娘」》
催眠治療並非人人覺得需要，但它對許多渴望改變的人來說，都是一扇敞開的門。以下4類人士是一些可能從中得到幫助的人群，但首要條件是願意敞開心扉，主動參與催眠治療。Yahoo Style HK ・ 16 小時前
Heattech推薦｜5大激抵高質保暖內衣品牌推介 人氣極高Uniqlo Heattech低至$79
最近天氣明顯轉涼，又是時候入手Heattech保暖！市面上有不少品牌都有推出保暖內衣，款式類別有分背心、短袖、長袖和legging等，到底買哪個牌子好？Yahoo購物推薦5大抵買又高質的Heattech品牌，有些牌子更獲消委會4星評分，當中人氣極高的Uniqlo Heattech低至$79就買到，CP值超高！想知有哪款Heattech抵買，即睇以下推薦！Yahoo Style HK ・ 1 小時前
結業潮2025｜中環法式可麗餅專門店「Cafe Crepe」年底結業 開業9年加拿大過江 套餐限時75折優惠
又有過江龍撤港！開業逾9年的加拿大過江龍Cafe Crepe，主打正宗法式可麗餅，近日宣布最後一間位於中環威靈頓街的分店將於2025年12月31日正式結業。即日起會推出兩項回饋活動答謝各位食客支持。Yahoo Food ・ 1 小時前
【話題】熱衷徒手攀爬懸崖 幾乎不使用任何安全設備 內地70後攀山網紅「濤哥」失足墜崖身亡
內地 70 後攀山及戶外活動網紅「濤哥」，日前在山東青島嶗山一處 80 度陡坡的未開發區域攀巖，不慎失足墜崖，被發現時已無生命跡象，遺體隨後被工業無人機運下山。據悉，事發前兩天，「濤哥」還在社交平台更...運動筆記 ・ 9 小時前
林志玲 51 歲前夕美貌大爆發！一身 VALENTINO 仙氣禮服＋亮片刺繡包，IG逆天美照網跪了
林志玲向來被封為「台灣第一名模」，但這組照片中展現的氣場與狀態，完全超越大家對她的想像。畫面裡，她穿上 VALENTINO 的裸膚色亮片禮服，點點光芒像是被灑上一層細緻星層，每一個動作都散發溫柔又純淨的仙氣。裙襬傾瀉地面，彷彿只要靜靜坐著，就能拍出雜誌封面。而她手上...styletc ・ 19 小時前
Black Friday黑五優惠2025｜Dyson V12s 乾濕洗地吸塵機終極減！直降 HK$1,190 再送多功能收納架
Dyson 由 11 月 19 日至 11 月 21 日 一連三日推出快閃突襲，啟動減價加贈品的雙重攻勢。Dyson 人氣清潔助手 V12s Detect Slim Submarine 乾濕全能洗地吸塵機直接降價 HK$1190，，更加碼贈送價值 HK$1,080 的多功能座地式設計收納架，輕鬆打造居家清潔解決方案。Yahoo Tech HK ・ 12 小時前
梁凱寧曬沖繩完婚照 與跑車合影被讚型人配型車 車牌1314彌漫浪漫氛圍
前TVB新聞主播梁凱寧於今年7月33歲生日時，喺社交平台宣布與男友訂婚，表示男方由大學同學變男朋友，再變未婚夫，多年來經歷各種高低：「曾一起毅然裸辭，曾一起求職失敗，曾一起踏足九個國家二十多個城市，曾一起轉換跑道進修，曾一起見證對方畢業，曾一起找到喜歡的工作⋯⋯還有很多很多～ 一路經歷了很多高高低低甜甜苦苦⛰️ 更期待與你未來更多的平平淡淡❤」昨日（18日），梁凱寧大曬二人沖繩婚禮照片，彌漫浪漫氛圍。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
IU、邊錫佑 皇室級劇照震撼曝光！《21世紀大君夫人》美到當王妃，網友叫喊：「根本2025版的宮野蠻王妃！」
IU 劇照美到不真實！真正的大君夫人降臨官宣劇照一公開，全網瞬間暴動。IU 身穿濃紅宮廷禮服、戴上鑽冕，肩部薄紗與蓬鬆裙襬交織出皇室線條，氣場優雅卻冷靜，宛如精緻油畫活過來。另一套刺繡珠鑽長禮服則在光源下折射銀亮光芒，眼神沉靜又篤定，完全是「大君夫人...styletc ・ 17 小時前
葵涌女子過馬路被小巴撞倒 昏迷送院搶救
【Now新聞台】葵涌下午有女子被小巴撞倒，昏迷送院搶救。 女傷者頭部受傷，由救護車送到瑪嘉烈醫院。下午近3時，警方接報指一名女子行經葵涌禾塘咀街55號對開，被一輛專線小巴撞倒，女事主受傷，倒臥行車線昏迷，救護人員到場將傷者送往醫院搶救，涉事司機在場協助警方調查。#要聞now.com 影音新聞 ・ 16 小時前
周杰倫昆凌甜曬澳洲追極光照片！結婚10年的天王級愛情關係，多次堅定示愛打倒外界雜音
周杰倫和昆凌，這段「天王級」的戀愛關係備受大眾關注。日前，昆凌在小紅書發布與周杰倫在澳洲成功追極光照片，二人手牽手看著極光，即使只得背影都已經浪漫極了。Yahoo Style HK ・ 3 小時前
慢性發炎｜遠離慢性病8種抗炎食物！適量地多吃有助避免癌症、糖尿、心臟病。
慢性發炎｜不少研究指出，許多疾病都與發炎反應有著密不可分的關係，而慢性發炎更有機會導致身體器官組織受到持續性損害，破壞健康的血管內皮組織，與許多常見疾病有著一定程度的關連性。 編輯：Medical Inspire｜圖片來源：ShutterstockMedical Inspire 醫．思維 ・ 1 天前
新聞女王² ｜倪嘉雯由「最美過鏡女同事」升呢主播 涂毓麟「直男呆萌IT男」造型被指神逆齡
「AI VS真人主播大比併」主題，焦點人物除了當事人佘詩曼（Man姐）外，還有倪嘉雯（Carmen）飾演的Amber，以及谷婭溦、涂毓麟飾演的AI主播幕後功臣—小天及阿Buck。Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前
好人好事｜職員協助拉喼上樓梯受非議 港鐵：乘客手部不適
有網民在社交媒體上分享一段影片，拍攝者指，一港鐵女職員於旺角站出口幫一名外籍女子拉行李箱行樓梯。從影片中可見，職員一級一級慢慢拉動行李箱，相當吃力，可見行李箱有一定重量，該外籍女子行樓梯時，並未有理會職員，影片引起網民熱議。 職員行徑惹非議 對於職員幫拉行李箱，不少網民質疑，「職員做多咗」、「吓，地鐵職員有am730 ・ 19 小時前
摩通：寧德時代H股(03750.HK)禁售期即將結束 籲轉倉至A股(300750.SZ)
摩通建議買入在深圳上市的寧德時代(300750.SZ)，沽出寧德時代H股(03750.HK)，因為一些H股早期主要投資者的禁售期即將結束。 摩通稱，寧德時代H股的基石投資者將從11月20日起可以出售持股，有可能釋放公司近50%的H股流通股，意味著可能扭轉H股相對於A股存在溢價的情況。寧德時代H股自六個月前上市以來已飆升約111%，而同期A股僅上升57%。 摩通認為已持有寧德時代H股的投資者可以考慮將倉位轉至A股。同時，由於禁售期即將結束，寧德時代H股的沽空需求急增，未平倉淡倉約為15億美元，當中大部分與A/H價差交易有關。 寧德時代H股股價今日(18日)低開1.14%後跌幅擴大，曾低見501元。現報503元，跌4.37%，成交249.17萬股，涉資12.71億元。(mn/j)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
荔枝角美食｜意港夫妻意式麵包小店「Mangiapane」 必試手工Focaccia、多款口味Tiramisu
店名「Mangiapane」是意大利文「食麵包」的意思，開宗名義告訴大家這是一個主打麵包的地方。小店由意港夫妻Luca及Janie開設，在荔枝角D2 Place Two地舖開業一年多，一直都很街坊及附近的上班族歡迎，除了因為友善熱情的Luca不時會和大家打招呼及談天，更重要的是他們主打的意大利香草包（Focaccia）做得的確出色。Yahoo Food ・ 1 天前
基石投資者限售股解禁 今年已上漲92%的寧德時代港股迎來大考
More stories like this are available on bloomberg.Bloomberg ・ 1 天前
447呎單位變10人外勞宿舍！業主崩潰：「當初明明是租給一家人」
近年輸入外勞人數持續上升，帶動住宿需求。有業主發現，租出的單位竟然在不知情的情況下變成外勞宿舍！28Hse.com ・ 21 小時前
大圍男女涉食霸王餐 餐廳網上尋人促找數
大圍一間餐廳發生懷疑食霸王餐事件。社交平台流傳一則帖子並有閉路電視截圖，表示「如認識這兩位人士的朋友或當時人見到此訊息，你們在昨晚10:40左右，忘記付款了，請自行回店處理」。 涉事餐廳的相關人士周二(18日)於facebook「沙田之友」群組發布帖子及閉路電視影片截圖，指有一對男女於星期一(17日)晚上10時4am730 ・ 22 小時前