「躺平瘦大腿運動」爆紅，破2百萬觀看次數！6大簡易動作練成美腿，實測14天腿圍勁減5cm

對很多人而言，瘦腿運動總是辛苦又枯燥。然而，日本有一位Youtuber設計了一款躺著也能做的瘦腿訓練，結合了音樂遊戲與居家運動，連平日運動量不大的上班族都能跟上節奏。不少網友實測後腿圍成功減少5cm，馬上跟著以下教學練習吧！

日本爆紅「躺著瘦大腿運動」輕鬆瘦腿圍！

由日本Youtuberオガトレ設計的瘦腿運動，靈感來自大熱電子遊戲《太鼓達人》，結合音樂節奏與指定動作，只要躺在地上，無需任何器材，一首歌的時間就足以完成一次完整的局部鍛鍊。

圖片來源：Instagram@ogaryu___

日本Youtuberオガトレ是在醫院工作的物理治療師，他將專業知識帶入YouTube，透過簡單的教學，幫助觀眾針對不同部位進行居家訓練。為了增加趣味性，他選擇了將運動與音樂節奏遊戲結合，結果吸引大量粉絲訂閱，成為日本最大健身頻道之一。影片中的每個動作都經過精心設計，讓身體在律動中燃脂。以下6大動作能有效改善腿部線條，簡單易上手，配合節奏即可達到顯著效果。

圖片來源：Instagram@ogaryu___

6大「躺著瘦大腿運動」教學！

「躺著瘦大腿運動」動作1：雙腿開合

平躺在地，雙腿抬高至90度，慢慢向左右打開再合攏。全程保持腿部伸直，核心收緊，避免腰部過度拱起。

圖片來源：YouTube@オガトレ

圖片來源：YouTube@オガトレ

「躺著瘦大腿運動」動作2：雙腿交叉開合

延續開合動作，雙腿抬起後先左右打開再合攏，前後交叉如同剪刀腳。此動作可提升大腿前側及內側肌肉力量，增加緊實度。

圖片來源：YouTube@オガトレ

圖片來源：YouTube@オガトレ

「躺著瘦大腿運動」動作3：雙腿快速開合

保持90度抬腿姿勢，快速將雙腿微微打開後迅速收攏。透過快速律動，刺激肌肉燃脂，增強大腿線條輪廓。

圖片來源：YouTube@オガトレ

圖片來源：YouTube@オガトレ

「躺著瘦大腿運動」動作4：雙腿單邊開合

交替將一腿向外打開，另一腿保持不動，雙腿保持約90度角。此動作能針對單側大腿加強塑形效果，需慢慢地進行，有效收緊大腿側線條。

圖片來源：YouTube@オガトレ

圖片來源：YouTube@オガトレ

「躺著瘦大腿運動」動作5：90度抬腿

上半身平躺，雙腿抬起後小腿微彎，大腿與小腿呈90度角，再將小腿抬起還原。此動作集中鍛鍊大腿與小腿連結部位，塑造整體腿型。

圖片來源：YouTube@オガトレ

圖片來源：YouTube@オガトレ

「躺著瘦大腿運動」動作6：青蛙腿

雙腿彎曲，腳掌併攏，膝蓋向外張開呈青蛙姿勢，重複開合動作。這個動作可以同時訓練內腿肌群與骨盆底肌，燃脂塑形效果明顯。

圖片來源：YouTube@オガトレ

圖片來源：YouTube@オガトレ

參考影片：https://www.youtube.com/watch?v=_lAtQD94Hvc

