人氣車仔麵「何車車仔麵」開分店 店主親揭選址元朗錦田三大原因
人氣車仔麵品牌「何車車仔麵」早前宣佈進軍元朗開分店，新店現正試業中，店主更親揭選址元朗錦田三大原因，即睇內文：
本港餐飲業競爭激烈，車仔麵是其中一類百花齊放的餐廳，不少新派品牌紛紛加入創意元素，成功吸引年輕一族捧場。人氣品牌「何車車仔麵」早前就在社交平台宣布好消息，正式進駐元朗錦田開設新分店！消息一出即引來大批粉絲留言期待。
店主親揭選址錦田三大原因
店主在帖文中透露，選址元朗錦田主要有三大原因：首先是「外面租金太貴，真係搞唔掂！」，因此希望在租金更貼地的地區發展；其次，他指錦田一帶居民眾多，但可選擇的餐廳不多，認為街坊們「值得有更多選擇」；最後，他亦喜歡錦田「慢活」的氛圍，形容這裡適合「靜靜地食一碗麵，放鬆心情，可以帶自己心愛的人或寵物一齊食」。據悉元朗分店現正試業中，同步招聘新成員加入團隊，店方更指出新店寵物友善，亦有少量泊車位，相信能吸引不少食客到訪。
港日混合車仔麵 創新配料成招牌
「何車」以創意配搭聞名，主打「港式靈魂 × 日式風味」的混合車仔麵。店內食材選擇多樣，除傳統配料外，更加入日式元素，包括日式叉燒、溫泉蛋、竹輪等，深受年輕食客喜愛。麵底方面除了傳統的河粉、米線及粗麵，亦提供讚岐烏冬、日式拉麵、蒟蒻麵等多款選擇，讓食客自由配搭出專屬港日風味。
圖片來源：Instagram@hochenoodles
