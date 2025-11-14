黑色星期五優惠大合集！
車企出車試爬天門山 滑下台階撞護欄
【on.cc東網專訊】內地汽車品牌奇瑞汽車周三（12日）派出旗下一輛新車「風雲X3L」，在湖南省張家界市天門山景區測試攀爬999級天梯，結果後退滑行，更撞斷部分護欄。該車企周四（14日）發致歉聲明表示深表歉意，並承諾將全力修復並承擔賠償責任，做好所有善後工作。
該輛黃色風雲X3L當時試圖加速上坡，中途突然失控，急速倒退滑下台階，最終撞向多段護欄，幸未造成任何人員受傷。奇瑞汽車指出，經初步調查核實，事故直接原因是測試裝置安全防護繩固定點卸扣意外脫落，導致防護繩纏繞右側車輪，動力輸出受阻，車輛下滑撞擊護欄，造成部分護欄受損。
奇瑞汽車補充，是次結果暴露公司在策劃及執行測試過程中，預估潛在風險不足，把控細節存在疏漏，會深刻反思。
