車企出車試爬天門山 滑下台階撞護欄

McLaren談RBR更換引擎：花費算在預算上限中嗎？ McLaren車隊負責人Andrea Stella認為，Red Bull Racing在巴西GP為Max Verstappen更換的整組動力單元所產生的費用，應該要計入預算上限之中。在Verstappen僅於排位賽中取得第16名之後，Red Bull車隊決定將他的賽車從車監區撤出，大幅調整設定，並更換上其本季的第五具內燃機、渦輪增壓器、動能回收系統(MGU-K)、熱能回收系統(MGU-H)，以及第三組電池和電子控制單元(ECU)。由於這已經超出其今年的配額，因此遭受大量罰退，但從Pit Lane展開比賽也等同於服完相關懲處。根據現行F1預算上限規則，車隊可有最多1500萬歐元的動力單元支出不計入其中，若超額使用動力單元套件，所產生的費用可能就得算進去。因此，在沒有明確的豁免條款的情況下，Red Bull車隊幫Verstappen更換整套動力單元的舉動，理論上應該會對他們能不能達成預算上限目標造成影響。Stella希望FIA能夠澄清一下，既然此次的更換是出於性能考量而非引擎故障，那應該要算在預算上限之中才對，他在巴西GP後說：「這類

Racingnet ・ 1 天前