宏福苑五級火．專訪︱遺體修復師郭琸成重塑逝者面容

塔斯曼尼亞車厘子2026｜新年入手攻略！價錢/季節/品種推介/防偽新招

Yahoo Food為各位探查塔斯曼尼亞車厘子行情如何，並教大家應該如何揀選塔斯曼尼亞車厘子，即睇內文：

塔斯曼尼亞車厘子2026｜新年入手攻略！價錢/季節/品種推介/防偽新招
塔斯曼尼亞車厘子2026｜新年入手攻略！價錢/季節/品種推介/防偽新招

塔斯曼尼亞車厘子2026｜塔斯曼尼亞車厘子（Tasmanian Cherries）向來是港人農曆新年的送禮首選。每逢農曆新年前夕，塔斯曼尼亞車厘子各大品牌如金袋鼠、T.R紅鑽石亦相繼應市，由於今年農曆新年較遲（2月17日），車厘子的當造期與辦年貨的黃金檔期完美重疊，這意味著今年大家有機會吃到質素最頂級、糖度最高的「中尾期」品種！今次Yahoo Food就為各位探查塔斯曼尼亞車厘子最新行情，講解一下三大品牌價錢、當造季節、品種推介，並教大家應該如何揀選塔斯曼尼亞車厘子，及認清各大廠商的防偽新招！

👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略

塔斯曼尼亞車厘子 三大品牌格價一覽

過往有食開塔斯曼尼亞車厘子的朋友都知道，當造季節大約是每年的12月到2月期間，這段時間有三大品牌最有保證，包括43° South塔斯曼尼亞車厘子、T.R紅鑽石車厘子、Reid's 金袋鼠車厘子，這些品牌車厘子質素有保證，肉爽味甜，果實直徑維持在30-34mm 不等。Reid's 金袋鼠更有全黑包裝的「Signature Collection」到貨，與金色包裝不同的是，這款達到36mm-38mm不等。

1.43° South

香港人最熟悉的品牌，以緯度43度命名，日夜溫差大令果實特別香濃。車厘子出名肉質香甜且皮脆肉厚，每年都是備受追捧，有不少擁躉愛吃。

2026參考價：

28mm+ (2公斤裝)： 約 $438 - $580

30-32mm (2公斤裝)：約 $500 - $680

32-34mm (2公斤裝)：約 $680 - $850

43° South塔斯曼尼亞車厘子
43° South塔斯曼尼亞車厘子

2. T.R Tasman Ruby 紅寶石

港人一向稱為紅寶石或紅鑽，由世代經營的Lucaston Park Orchards農場出品。粒粒車厘子肉厚核細，口感爽脆，甜度適中。

2026參考價：

30-32mm(2公斤裝)：約 $550 - $700

34mm+(2公斤裝)：約 $900 - $1,000

T.R紅鑽石車厘子
T.R紅鑽石車厘子

3.Reid Fruits 金袋鼠

港人最熟悉的塔斯曼尼亞車厘子老字號，Reid Fruits金袋鼠因紙盒上印有袋鼠圖案，被稱為金袋鼠，是信心保證。在塔斯曼尼亞南部Derwent Valley設立農場，至今已逾170年歷史， 車厘子出名香甜多汁且味道濃郁。更有黑色盒的「Signature Collection」，專攻36mm+特大果。

2026參考價：

30-32mm(2公斤裝)：約 $360 - $550

32-34mm(2公斤裝)：約 $550 - $880

36mm+ (Signature)(2公斤裝)：約 $700或以上

Reid's 金袋鼠車厘子
Reid's 金袋鼠車厘子
Reid's 金袋鼠「Signature Collection」（圖：欄之選）
Reid's 金袋鼠「Signature Collection」（圖：欄之選）

今年定價亦不便宜，以Reid's 金袋鼠車厘子為例，有水果商店的售價高叫$638/2kg 起，絕不便宜。車厘子價錢只供參考，貨量或因時令而影響，購買前建議先致電查詢。而根據筆者對果欄的行情觀察，愈臨近新年，車厘子會開始加價，敬請留意。

(以上價格僅供參考，實際售價視乎果欄、超市及網店之即時報價為準)

如果嫌塔斯曼尼亞車厘子太貴，以肉爽見稱的紐西蘭車厘子也是不錯選擇。（圖：欄之選）
如果嫌塔斯曼尼亞車厘子太貴，以肉爽見稱的紐西蘭車厘子也是不錯選擇。（圖：欄之選）

塔斯曼尼亞車厘子新年品種推介!瞄準 Lapin 與 Regina

要知道塔斯曼尼亞的果農會將車厘子的收成期，分成5期，在不同收成期間，也有不同品種，而品種之間都會有質素之別，買錯品種隨時「得個酸字」。要清楚自己在吃哪一個品種，記緊看看盒邊的標示。

第一期 品種：Van、Kordia 食味：偏腍而帶酸。適合喜歡酸甜層次的朋友，送禮未算最佳。
第一期 品種：Van、Kordia 食味：偏腍而帶酸。適合喜歡酸甜層次的朋友，送禮未算最佳。
第二期 品種：Stella、Sylvia 食味：果肉仍帶酸。開始轉甜，但果肉仍未算最硬淨。
第二期 品種：Stella、Sylvia 食味：果肉仍帶酸。開始轉甜，但果肉仍未算最硬淨。
第三期 品種：Sweetheart、Sweet Georgia 食味：實淨，但尚未算最甜。
第三期 品種：Sweetheart、Sweet Georgia 食味：實淨，但尚未算最甜。
第四期 最佳！ 品種：Lapin 食味：飽滿脹卜卜，爽脆多汁，甜度都處於高峰。
第四期 最佳！ 品種：Lapin 食味：飽滿脹卜卜，爽脆多汁，甜度都處於高峰。
尾期 品種：Regina 食味：味道與Lapin 相若但更濃郁，果柄較長。留意尾期果實較易有「爆口」情況，揀選時要留神。
尾期 品種：Regina 食味：味道與Lapin 相若但更濃郁，果柄較長。留意尾期果實較易有「爆口」情況，揀選時要留神。

塔斯車厘子防假貨招數！

塔斯曼尼亞車厘子產商為應對近年的造假情況，都會在果盒加上防偽特徵，如Reid Fruits金袋鼠推出認證貼紙多年，每年更新，2017至今也有新版本，而且每盒Reid Fruits均附有一張特製Code，大家可以在微信或者塔斯曼尼亞車厘子生產商的reidfruits.com掃描，認證該盒車厘子是否正貨。

2024年也有新版本防偽認證貼紙。
2024年也有新版本防偽認證貼紙。
2023年新款防偽認證貼紙。
2023年新款防偽認證貼紙。
每年認證貼紙都會轉新款，確保沒有偽造。例如2022年就更換認證貼紙設計，底色改成黑色，加上QR Code ，相信假冒品難以偽造。
每年認證貼紙都會轉新款，確保沒有偽造。例如2022年就更換認證貼紙設計，底色改成黑色，加上QR Code ，相信假冒品難以偽造。
2021年以前舊版的防偽標籤。
2021年以前舊版的防偽標籤。
沒有防偽貼紙，便要提防假冒了！
沒有防偽貼紙，便要提防假冒了！

揀靚車厘子 3 大秘訣

無論買哪個品牌，開盒檢查時只需看這三點：

  1. 果椗要青綠： 果椗（莖）越翠綠代表越新鮮；若變黑或枯黃，代表已摘下一段時間或冷藏過久。

  2. 表皮要令身： 靚車厘子皮光肉滑，有光澤感；若表皮皺皮或啞色，代表水分流失。

  3. 硬度要夠： 輕輕按壓，手感實淨代表爽脆；若按下去有凹陷感即已過熟或變壞。

最後，光顧有信譽的生果檔，便宜莫貪，依然是最重要的！
最後，光顧有信譽的生果檔，便宜莫貪，依然是最重要的！

