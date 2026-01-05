宏福苑五級火．專訪︱遺體修復師郭琸成重塑逝者面容
塔斯曼尼亞車厘子2026｜新年入手攻略！價錢/季節/品種推介/防偽新招
Yahoo Food為各位探查塔斯曼尼亞車厘子行情如何，並教大家應該如何揀選塔斯曼尼亞車厘子，即睇內文：
塔斯曼尼亞車厘子2026｜塔斯曼尼亞車厘子（Tasmanian Cherries）向來是港人農曆新年的送禮首選。每逢農曆新年前夕，塔斯曼尼亞車厘子各大品牌如金袋鼠、T.R紅鑽石亦相繼應市，由於今年農曆新年較遲（2月17日），車厘子的當造期與辦年貨的黃金檔期完美重疊，這意味著今年大家有機會吃到質素最頂級、糖度最高的「中尾期」品種！今次Yahoo Food就為各位探查塔斯曼尼亞車厘子最新行情，講解一下三大品牌價錢、當造季節、品種推介，並教大家應該如何揀選塔斯曼尼亞車厘子，及認清各大廠商的防偽新招！
塔斯曼尼亞車厘子 三大品牌格價一覽
過往有食開塔斯曼尼亞車厘子的朋友都知道，當造季節大約是每年的12月到2月期間，這段時間有三大品牌最有保證，包括43° South塔斯曼尼亞車厘子、T.R紅鑽石車厘子、Reid's 金袋鼠車厘子，這些品牌車厘子質素有保證，肉爽味甜，果實直徑維持在30-34mm 不等。Reid's 金袋鼠更有全黑包裝的「Signature Collection」到貨，與金色包裝不同的是，這款達到36mm-38mm不等。
1.43° South
香港人最熟悉的品牌，以緯度43度命名，日夜溫差大令果實特別香濃。車厘子出名肉質香甜且皮脆肉厚，每年都是備受追捧，有不少擁躉愛吃。
2026參考價：
28mm+ (2公斤裝)： 約 $438 - $580
30-32mm (2公斤裝)：約 $500 - $680
32-34mm (2公斤裝)：約 $680 - $850
2. T.R Tasman Ruby 紅寶石
港人一向稱為紅寶石或紅鑽，由世代經營的Lucaston Park Orchards農場出品。粒粒車厘子肉厚核細，口感爽脆，甜度適中。
2026參考價：
30-32mm(2公斤裝)：約 $550 - $700
34mm+(2公斤裝)：約 $900 - $1,000
3.Reid Fruits 金袋鼠
港人最熟悉的塔斯曼尼亞車厘子老字號，Reid Fruits金袋鼠因紙盒上印有袋鼠圖案，被稱為金袋鼠，是信心保證。在塔斯曼尼亞南部Derwent Valley設立農場，至今已逾170年歷史， 車厘子出名香甜多汁且味道濃郁。更有黑色盒的「Signature Collection」，專攻36mm+特大果。
2026參考價：
30-32mm(2公斤裝)：約 $360 - $550
32-34mm(2公斤裝)：約 $550 - $880
36mm+ (Signature)(2公斤裝)：約 $700或以上
今年定價亦不便宜，以Reid's 金袋鼠車厘子為例，有水果商店的售價高叫$638/2kg 起，絕不便宜。車厘子價錢只供參考，貨量或因時令而影響，購買前建議先致電查詢。而根據筆者對果欄的行情觀察，愈臨近新年，車厘子會開始加價，敬請留意。
(以上價格僅供參考，實際售價視乎果欄、超市及網店之即時報價為準)
塔斯曼尼亞車厘子新年品種推介!瞄準 Lapin 與 Regina
要知道塔斯曼尼亞的果農會將車厘子的收成期，分成5期，在不同收成期間，也有不同品種，而品種之間都會有質素之別，買錯品種隨時「得個酸字」。要清楚自己在吃哪一個品種，記緊看看盒邊的標示。
塔斯車厘子防假貨招數！
塔斯曼尼亞車厘子產商為應對近年的造假情況，都會在果盒加上防偽特徵，如Reid Fruits金袋鼠推出認證貼紙多年，每年更新，2017至今也有新版本，而且每盒Reid Fruits均附有一張特製Code，大家可以在微信或者塔斯曼尼亞車厘子生產商的reidfruits.com掃描，認證該盒車厘子是否正貨。
揀靚車厘子 3 大秘訣
無論買哪個品牌，開盒檢查時只需看這三點：
果椗要青綠： 果椗（莖）越翠綠代表越新鮮；若變黑或枯黃，代表已摘下一段時間或冷藏過久。
表皮要令身： 靚車厘子皮光肉滑，有光澤感；若表皮皺皮或啞色，代表水分流失。
硬度要夠： 輕輕按壓，手感實淨代表爽脆；若按下去有凹陷感即已過熟或變壞。
