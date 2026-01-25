車厘子有助延長睡眠84分鐘 三色車厘子功效各有不同 邊隻色可以減疲勞？
研究指出車厘子在改善睡眠障礙方面具有顯著功效，而且不同顏色的車厘子營養價值亦各有不同，即睇內文：
近年愈來愈多人受失眠、疲勞困擾，除了調整作息，不少人亦開始從飲食入手改善睡眠質素。原來車厘子可以幫助延長睡眠時間，更多次被醫學研究點名在改善睡眠障礙方面具有顯著功效。原來，細細粒的車厘子不只好味，對身體修復、情緒放鬆同睡眠質素都有實實在在的幫助，而且不同顏色的車厘子營養價值亦各有不同，能發揮不同功效。
👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略
車厘子有助延長睡眠84分鐘
根據發表於《美國治療學雜誌》的研究，連續兩星期每日兩次攝取車厘子產品後，受試者的夜間睡眠時間可平均增加約 84 分鐘。而《歐洲營養學期刊》的研究則發現，受試者在飲用車厘子汁的期間，疲勞感亦下降約 15%，睡眠效率明顯提升。關鍵原因在於車厘子富含多種高活性營養素，包括綠原酸、類黃酮及花青素，而當中最受關注的是天然褪黑激素（Melatonin）。褪黑激素能被腸道快速吸收，協助調節生理時鐘，令身體更容易進入睡眠狀態。同時，車厘子亦含有色胺酸，是合成血清素的重要前驅物，有助穩定情緒、減少焦慮，令身體自然放鬆。但值得留意的是，車厘子的褪黑激素屬於「非藥理性」劑量，並非即食即瞓，而是溫和地幫助身體慢慢回復正常睡眠節奏。
三色車厘子功效有異
市面常見的車厘子主要分為深紅色、紅色及黃色三種，其營養價值亦各有不同。深紅色的車厘子，花青素含量最高，抗氧化能力最強，有助抗發炎，亦被認為可以預防心血管病及改善痛風，而且這類車厘子的褪黑激素含量亦最高，特別適合想改善失眠或睡眠效率的人。紅色車厘子則屬「均衡型」，維他命 C 同鉀質含量豐富，有助維持免疫力及血壓健康，β-胡蘿蔔素亦較高，有助於保養眼睛及皮膚。至於黃色車厘子，花青素含量最低，抗炎效果相對較弱，但糖分比深色品種高約兩成，所以口感最香甜，但其維他命 C 含量通常亦較高。讀者揀車厘子時，不妨按自己需要選擇不同顏色的車厘子，各有各食法。
圖片來源：Pexels
全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！
更多近期熱話
食粒糖就減到肥？日本 MSINC × PEACH JOHN「減脂小熊軟糖」爆紅 稱可減少內臟脂肪/改善BMI
尖沙咀合味道紀念館明年1月11日暫別香港 預告未來以嶄新的形式和形象再見
網民熱議世衛已將加工肉製品列為1級致癌物 港式早餐仲食唔食得？
Threads爆紅日本「神級」朱古力奶香港都買到 網民另外大推幾款「一生必推」
網民熱議黑芝麻取代開心果成「甜品界一哥」Threads友接力大推各款黑芝麻甜品
Threads友分享麥當勞早餐「配搭」 引熱議 火腿扒芝士漢堡沾熱朱古力 網民：你係咪有反社會人格
藍田飯店時光倒流價雙拼燒味飯售$23 有人讚「良心」有人著眼呢樣？
Threads友呻因「燒賣餸飯」想炒家傭 有人笑稱：聽晚改蝦餃 網友接力分享家中「地獄料理」
屯門「半份」手工意粉惹熱議 網民意見兩極 「以為食淨」定樓主「唔識食」？
長沙灣日式餐廳蒸蛋底部驚現「贈品」磨刀石 食客公審店家反應 網民：咁我覺得報食環會抵d
>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載
其他人也在看
【中環解密】iPhone Air劈價30% 內地果粉喊「回水」
內地傳媒報道，蘋果公司近日在中國啟動新年促銷活動，在內地上市剛好3個月的iPhone Air，劈價2500元（人民幣．下同）出售，降幅超過三成，引起果粉不滿。信報財經新聞 ・ 1 天前
六旬翁跟團遊猝死 旅行社擅加行程判賠35萬人民幣
【on.cc東網專訊】隨着銀髮旅遊市場持續發展，長者跟團出遊的安全問題也愈受關注。近日，北京市第二中級人民法院審結一宗長者跟團猝死糾紛案件，裁定旅遊公司需承擔次要責任，賠償35萬多元人民幣（約39.5萬港元），行程期間旅行團曾兩度凌晨集合。on.cc 東網 ・ 17 小時前
Alex Honnold徒手攀台北101前食乜？狂吞12粒鼎泰豐「朱古力小籠包」加碳 揭99%植物性飲食清單
美國極限攀岩好手、《徒手攀岩》(Free Solo) 主角 Alex Honnold，於 25 日早上成功挑戰徒手攀爬台北 101 大樓，引發全球關注。到底這位體能超班的大神，在挑戰「世界最高綠建築」前夕吃了什麼來補充體力？原來竟是香港人也非常熟悉的鼎泰豐！Alex 更在訪問中自爆，他在最後關頭瘋狂進食了一款「邪惡」甜點來進行「肝醣超補」(Carb loading)。Yahoo Food ・ 16 小時前
薛凱琪火紅色裙上陣 盤起曲髮自嘲像即食麵
【on.cc東網專訊】現年44歲的歌手薛凱琪（Fiona）憑甜美笑容及凍齡樣貌，常被網民稱讚少女感十足，近日她一改風格，以復古打扮現身品牌活動，她身穿火紅色長裙配合盤起曲髮，大騷超美的鎖骨及均稱身材，驚艷全場，網民大讚「美爆了」，她在社交網就造型留言謂：「他們說東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
「機場式離婚」熱爆歐美｜旅伴過安檢即各自me time！網民大讚：「試過返唔到轉頭」
近期歐美旅遊圈掀起一股名為「機場式離婚」（Airport Divorce）的新風潮，聽落好似關係出現危機，但其實完全相反——這個是令旅程更開心、關係更和諧的妙法。簡單來說，就是過完安檢後，旅伴暫時各自做想做的事，如有人去貴賓室、去免稅店，到登機前先在閘口集合。不少人試過後表示：「一旦體驗過，就再也回唔到轉頭！」原來旅行的快樂秘訣，並非24小時走在一起，而是懂得在適當時候給彼此me time的空間。Yahoo 旅遊 ・ 21 小時前
朱茵與黃智雯合影 網民驚嘆外貌逆齡長 曾分享保養方法
54歲朱茵於1991年參演首部電影《逃學威龍2》，之後憑《西遊記第壹佰零壹回之月光寶盒》和《西遊記大結局之仙履奇緣》「紫霞仙子」一角備受關注，成為女神Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
刺激內需新招？中國3C「尿袋」又要加二維碼 爆炸可追蹤產地
據多項市場分析指出，目前中國消費者受消費信心低迷、通縮壓力以及投資阻力三大因素困擾，致國內需求持續疲弱，評級機構惠譽料中國GDP增速由去年的5%下降至4.1%，即將「破五」。未知是否直接刺激內需的籌碼有限，中國正循側面改革，釋放被壓抑的市場需求，其中今年3月開始規定出產的3C「尿袋」（下稱充電寶），必須加上二維碼，過渡期一年，料屆時又會再度引發更換需求Yahoo財經 ・ 1 天前
一周星星 ｜周深初出道「粗框眼鏡男孩」Look曝光 王祖藍超尖銳提問：其實我們是不是一樣高？
早前歌手周深在香港啟德體育園舉行了兩場除夕和元旦演唱會，超過9萬張門票一秒內火速售罄，受歡迎程度可見一斑。Yahoo 娛樂圈 ・ 17 小時前
內地專才舉家南下 衝擊港教育生態 搭建子女海外升學橋樑 被指搶奪資源
隨着本地學齡人口減退，以及港府輸入人才計劃下的受養人子女數目急增，香港教育生態去年出現重大轉變。部分內地補習社以「借殼」方式在港營運，另有官立小學允許學生在校內考試以簡體字作答，引發社會爭議。信報財經新聞 ・ 1 天前
澳洲東岸 48 小時內發生 4 宗鯊魚襲擊 包括一人死亡 專家指暴雨造就「完美條件」︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】澳洲東岸在短短 48 小時內接連發生 4 宗鯊魚咬人或接觸事件，其中 3 宗集中於相距約 15 公里海岸線，多個泳灘一度關閉。部分民眾要求當局採取捕殺行動，但多名研究鯊魚行為的學者指出，事件與環境條件高度相關，並非鯊魚突然變得更具攻擊性。Yahoo新聞 ・ 1 天前
國防部：張又俠及劉振立遭立案調查
中國國防部網站公布，中央政治局委員、中央軍委副主席張又俠，中央軍委委員、中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立涉嫌嚴重違紀違法，經黨中央研究，決定對張又俠、劉振立立案審查調查。(fc/w)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 21 小時前
解放軍報:立案調查張又俠劉振立表明黨中央懲治腐敗無禁區零容忍
中央政治局委員、中央軍委副主席張又俠，中央軍委委員、中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立，涉嫌嚴重違紀違法，被立案調查。解放軍報發表題為《堅決打贏軍隊反腐敗鬥爭攻堅戰持久戰總體戰》的社論文章，指出張又俠、劉振立被立案審查調查，再次表明黨中央、中央軍委懲治腐敗無禁區、零容忍；充份彰顯黨把反腐敗鬥爭進行到底的如磐意志；鄭重宣示不管是誰、不管職位多高，只要搞腐敗就決不姑息的堅定立場。文章批評兩人身為黨和軍隊的高級幹部，卻嚴重辜負黨中央、中央軍委信任重托，嚴重影響軍委班子形象威信，嚴重衝擊全軍官兵團結奮進的政治思想基礎，對軍隊政治生態造成極大破壞，對黨、國家和軍隊造成極為惡劣影響。文章說，依紀依法查處兩人必將進一步從政治上正本清源，鞏固深化政治整訓成果，推動人民軍隊換羽重生，為強軍事業發展注入強大動力。（BC)#解放軍報 #張又俠 #劉振立infocast ・ 1 天前
印度進口歐盟汽車關稅降至40% 快達到自貿協議
歐盟與印度據報即將達成一項自由貿易協議,印度計劃把從歐盟進口的汽車關稅從高達110%降至40%,成為印度迄今最大規模的市場開放。有關協議最快在周二生效。消息人士稱,印度已提議立即將每年約20萬輛燃油汽車的進口關稅降至40%,並將在未來逐步降至10%,這些汽車的進口價格超過1.5萬歐元(約13.8萬港元)。不過,為保護本土企業在新興領域的投資,純電動車將在前5年排除在進口關稅減免範圍內,5年後才享有類似的關稅減免。該項貿易協議,有望提振印度紡織品和珠寶等商品的出口,這些商品自去年8月以來,受到美國50%關稅的嚴重衝擊。同時,降低進口關稅,亦可提振大眾汽車(Volkswagen）、雷諾(Renault)、平治(Mercedes-Benz)和寶馬(BMW)等歐洲車廠的市場。 (BC)#印度 #歐盟 #汽車infocast ・ 22 小時前
關曜儁與周嘉洛吳偉豪齊獲TVB十年金牌 感慨同期僅剩三人珍惜彼此友情
TVB藝員關曜儁剛剛獲得了「服務十周年」紀念金牌，與周嘉洛、吳偉豪同期的他感慨第28期訓練班的同學如今只剩下他們3位，他分享三人昔日的舊合照及最新近照，並表示很珍惜這段長達10年的友誼。Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
李龍基同王青霞分手認「今次衰咗」 買巨額保險8層樓贈前妻
資深演員李龍基與王青霞（Chris）的忘年戀搞到滿城風雨，他早前終宣布已跟王青霞分手。他日前接受顏聯武網上節目訪問，直認自己「天生多情」，更表示這或許是「DNA作祟」，他說：「天生易改，本性難移嘛，其實我嘅理解就係咩呢？當你一出世，你裏面嘅 DNA係咁，咁唔怪得個天畀我架嘛！」他坦言自己意志力不夠強，難對抗異性，感嘆當年難安定下來，他說：「每次我都諗住好專一，每次！依家悔咎就係點解（意志力）咁脆弱。」他無奈指，自己一次又一次在感情中情難自禁，流露多情浪子掙扎的一面。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
張曼玉法國冒雨摘無花果做果醬 真實狀態曝光 網民錯重點： 外套邊個品牌
61歲影后張曼玉（Maggie）淡出幕前多年，移居歐洲後享受大自然生活，去年開設小紅書帳戶分享近況，日前她上載最新影片，顯示她身處法國波爾多（Bordeaux）的郊外，駕車到路邊停下Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前
廣場協議2.0來了？傳美日聯手護日元 美元面臨「無限資金」狙擊
美國可能與日本聯手干預匯市的前景，對本已面臨多重壓力的美元而言，無疑是一連串打擊中的最新一擊。 美元周一 (26 日) 兌多數主要貨幣走弱、日元跳升，黃金價格則創下歷史新高。投資人正評估，若美日聯手干預以支撐日元，是否將進一步惡化市場對美元的信心。 由於華府難以鉅亨網 ・ 14 小時前
金管：港銀再減P不利風險管理 淨息差勢受壓 壞賬率未見頂
美國利率政策存在多項不明朗因素，惟香港銀行最優惠利率（P）已回落到加息前水平，市場一直期望港息進一步向下刺激經濟。金管局副總裁阮國恒表明，港銀淨息差相比國際同業已相當低，如果再減P而儲蓄利率未能同步下調，將令淨息差進一步收窄，影響銀行盈利能力，不利風險管理。信報財經新聞 ・ 1 天前
張寶兒拍片指與2歲大仔有拗橇 網民批評做法：傷害性挺大的
張寶兒（Bowie）與袁偉豪喺2017年因拍攝TVB真人騷節目《打工捱世界II》而撻着，拍拖3年後結婚，2023年誕下大仔「袁咕碌」袁晞祐，去年再誕下細仔「袁氹氹」，一家四口幸福愉快。近日張寶兒拍片上載到社交網站表示自己第一次與2歲「袁咕碌」有拗橇，結果引起網民熱議。Yahoo 娛樂圈 ・ 12 小時前
張柏芝帶3個兒子現身機場！15歲Quintus身高超車哥哥 小兒子圓臉融化粉絲
近日，有網友在機場巧遇張柏芝帶著三個兒子現身，包括18歲長子Lucas、15歲次子Quintus，以及8歲的小兒子Marcus，畫面曝光後引發討論。其中，次子Quintus的身高變化特別受到關注，站在媽媽與哥哥身旁顯得格外突出。姊妹淘 ・ 17 小時前