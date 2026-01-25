車厘子有助延長睡眠84分鐘 三色車厘子功效各有不同 邊隻色可以減疲勞？

近年愈來愈多人受失眠、疲勞困擾，除了調整作息，不少人亦開始從飲食入手改善睡眠質素。原來車厘子可以幫助延長睡眠時間，更多次被醫學研究點名在改善睡眠障礙方面具有顯著功效。原來，細細粒的車厘子不只好味，對身體修復、情緒放鬆同睡眠質素都有實實在在的幫助，而且不同顏色的車厘子營養價值亦各有不同，能發揮不同功效。

車厘子有助延長睡眠84分鐘

根據發表於《美國治療學雜誌》的研究，連續兩星期每日兩次攝取車厘子產品後，受試者的夜間睡眠時間可平均增加約 84 分鐘。而《歐洲營養學期刊》的研究則發現，受試者在飲用車厘子汁的期間，疲勞感亦下降約 15%，睡眠效率明顯提升。關鍵原因在於車厘子富含多種高活性營養素，包括綠原酸、類黃酮及花青素，而當中最受關注的是天然褪黑激素（Melatonin）。褪黑激素能被腸道快速吸收，協助調節生理時鐘，令身體更容易進入睡眠狀態。同時，車厘子亦含有色胺酸，是合成血清素的重要前驅物，有助穩定情緒、減少焦慮，令身體自然放鬆。但值得留意的是，車厘子的褪黑激素屬於「非藥理性」劑量，並非即食即瞓，而是溫和地幫助身體慢慢回復正常睡眠節奏。

研究發現車厘子有助延長睡眠84分鐘

三色車厘子功效有異

市面常見的車厘子主要分為深紅色、紅色及黃色三種，其營養價值亦各有不同。深紅色的車厘子，花青素含量最高，抗氧化能力最強，有助抗發炎，亦被認為可以預防心血管病及改善痛風，而且這類車厘子的褪黑激素含量亦最高，特別適合想改善失眠或睡眠效率的人。紅色車厘子則屬「均衡型」，維他命 C 同鉀質含量豐富，有助維持免疫力及血壓健康，β-胡蘿蔔素亦較高，有助於保養眼睛及皮膚。至於黃色車厘子，花青素含量最低，抗炎效果相對較弱，但糖分比深色品種高約兩成，所以口感最香甜，但其維他命 C 含量通常亦較高。讀者揀車厘子時，不妨按自己需要選擇不同顏色的車厘子，各有各食法。

深紅色車厘子的褪黑激素含量最高

紅色車厘子屬「均衡型」

黃色口感最香甜

