52歲車婉婉入行33年終奪「最佳女主持」！纖巧身材配長腿保養力超強，靠健身重訓練出「零拜拜肉」身形

52歲車婉婉入行33年終奪「最佳女主持」！纖巧身材配長腿保養力超強，原來靠健身重訓練出「零拜拜肉」身形

車婉婉獲頒萬千星輝頒獎禮「最佳女主持」，入行 33 年既能唱又能主持，聲淚俱下發表得獎感言，登上事業的新高峰！除了主持功力備受肯定之外，車婉婉凍齡肌膚及身材亦引起注意，看起來完全沒有 52 歲一孩之母的變老痕跡！

《萬千星輝頒獎禮2025》於昨日盛大舉行，車婉婉憑《中年好聲音》眾望所歸獲得「最佳女主持」，台上爆喊表示自己於 92 年參加《第十一屆新秀歌唱大賽》入行， 33 年後終於拼湊出更好的車婉婉！

車婉婉「美魔女」保養法則：勤做重訓練出蛇腰與鉛筆長腿

車婉婉除了主持功力深厚，更是保養得宜完全不像 52 歲，纖巧的身材、蛇腰配長腿，加上凍齡緊緻的肌膚絕對稱得上是「美魔女」。車婉婉對於體態十分著緊，經常於社交媒體分享做 Gym 生活日常，自律就是養成絕美身材的不二法則！

車婉婉早前分享健身重訓影片，勤加操練手臂力量，除了可增加肌肉，更能修緊手臂並突顯鎖骨線條，達至「零拜拜肉」的少女級身材，穿起晚禮服時肩線亦會更挺直更好看！

除了操練手臂，臀腳也是她重點操練的部位，而且比起「忍口」，車婉婉亦更著重吃喝後的運動燃脂。「操腳」除了可令臀部線條更緊實渾圓，更能透過訓練「大肌肉」增加基礎代謝率，提升燃脂效果。練出緊實長腿外，更是「全身瘦」的最佳運動！

車婉婉在照顧家人、工作以外，亦會享受 me-time spa 放鬆身心及護養肌膚。車婉婉曾分享因《中年好聲音》的緊密拍攝，使身體酸痛而沒有太多時間打理自己。難得有空餘時間她會透過運動平衡身心，享受 spa 呵護肌膚，好好愛錫自己的肌膚與心靈健康。保持身心健康，就是造就凍齡少女感的不二法門。

