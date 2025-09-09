車輛領牌新規例今年12.22起實施 加強規管長期未領牌車輛

【on.cc東網專訊】本港不時出現「死車」霸佔公眾停車場的問題。運輸署今日（9日）表示，將於今年12月22日實施新的車輛登記及領牌制度，加強規管長期未領牌的車輛。在新制度下，未領牌車輛將一直登記在車主名下，車主須為其車輛負上責任。新規例同時引入新罪行以提高阻嚇力，從源頭解決不當棄置車輛的問題。

運輸署發言人表示，由今年12月22日起，署方將向兩年或以上未領牌車輛的登記車主發出通知書，要求車主必須在發出通知書日期的3個月內為車輛領牌，或把車輛拆毀或永久送離香港後向署方取消登記。車主須及時妥善處理車輛，以免觸犯法例。

如車主在該3個月通知期屆滿前仍不採取行動，即屬犯罪。首次定罪最高可罰款1萬港元和監禁3個月；其後每次定罪最高可罰款2.5萬港元和監禁6個月。除非已繳付罰款，否則運輸署可根據法庭命令：（一）拒絕向被定罪車主發出或續發駕駛執照；（二）不處理涉事車輛的過戶申請；及（三）拒絕向涉事車輛或被定罪車主名下其他車輛發出車輛牌照。

個別車主如有實際困難而未能在3個月通知期屆滿前採取所需行動，或有合理理由不為其車輛領牌，可向運輸署申請豁免。一般而言，以下三種情況可獲豁免：（一）等待零件維修送驗後續牌的車輛；（二）車齡30年或以上、正妥善保存作私人收藏而不會在路上使用的車輛；或（三）妥善保存於車輛經銷商作寄賣的車輛。車主如有其他合理理由，可向署方提出；署方會視乎個案情況考慮是否批出豁免。申請豁免的資格和指引將於稍後公布。

發言人稱，即使未為車輛領牌或獲批豁免，車輛仍會一直登記在其名下，車主須繼續承擔車輛引起的所有法律責任。運輸署自2024年12月起透過車主於辦理牌照申請時提供的電子聯絡方式，向車輛牌照到期前一個月、剛逾期或已逾期超過兩年的車主發出短訊或電郵，提醒登記車主必須適時續領車輛牌照或妥善處置車輛。

【更多即時新聞詳情請上東網新聞】